STEINRØYS: I bakgrunnen av bildet er den midlertidige enden på utbyggingen av E39 mellom Lyngdal og Mandal.

Erna Solberg etter ulykkessommeren: Bygg mer vei

E39 LYNGDAL/MANDAL (VG) Erna Solberg kaller veiutbygging et av de viktigste tiltakene for trafikksikkerhet.

– Det vi hører fra regjeringen nå er at de skal nedjustere på veiprosjekter over hele Norge. Det er jeg ikke sikker på at kommer til å bety like trygg vei, sier Høyre-lederen, like ved steinrøysen der byggingen av nye E39 mellom Mandal og Lyngdal har stoppet opp på ubestemt tid.

Antall dødsulykker på norske veier så langt i år har skapt bekymring hos norske myndigheter. Det er foreløpig uklart hva økningen skyldes.

Det understreker også Erna Solberg at det kan være flere årsaker til, og hun advarer mot å trekke forhastede konklusjoner. Hun slår likevel fast:

– Men det vi vet er at over tid er det å bygge firefeltsvei, å bygge vei som skiller mellom motgående trafikk, er et av de viktigste tiltakene vi gjør.

– Litt stopp på alt

Selskapet Nye Veier har begrunnet utsettelsen av nye E39 mellom Mandal og Lyngdal med prisøkningen for tiden.

– Mener dere at Nye Veier burde prioritert annerledes?

– Vi mener at veien skal bygges, men akkurat når må Nye Veier avgjøre med porteføljene sine, sier Solberg.

Samtidig sier hun at hun mener regjeringen ikke har kommet med tydelige nok forsikringer om at veien faktisk skal bygges ut i fremtiden.

– Nå går vi inn i en tid hvor prisstigningen er høy, så da må man ta ned tempoet totalt sett i en del utbyggingsprosjekter. Men akkurat nå er det litt stopp på alt i Norge. Det må regjeringen avklare.

VEIARBEID: Den midlertidige enden på utbyggingen av E39 mellom Lyngdal og Mandal.

Støre-regjeringen har avtalt i Hurdalsplattformen at de skal utrede fremtiden til selskapet Nye Veier, som ble opprettet av Solberg-regjeringen og har ansvar for utbygging og drift av visse motorveier.

– Det som er utfordringen er at nå er alle veier dyrere. Men man kan ikke si at det er et systemproblem. Vi har mangel på arbeidskraft og mangel på en del produkter som gjør at det er veldig dyrt. Det gir et grunnlag for å ha noe lavere aktivitet, men ikke for å endre på filosofien rundt veiene våre.

«Dødsvei»

27 personer har omkommet på norske veier så langt i sommer. Så langt i år har 72 personer mistet livet i trafikken, mens tallet var 40 i samme periode i fjor.

Statens vegvesen har tidligere trukket frem at mange er i bevegelse etter at coronarestriksjonene ble opphevet som en mulig forklaring.

Erna Solberg sier det har vært en jevn nedgang i årene før. Og selv om hun også mener det kan være flere grunner til det, som for eksempel økt oppmerksomhet om problemet, sier hun:

– Én av de tingene som har gjort det, er at vi har bygget vei.

Hun kaller E39 en av flere «dødsveier» på Sørlandet.

– Før nye E18 mellom Kristiansand og Grimstad var ferdig var også det en dødsvei, men etter at den nye veien sto ferdig er antall ulykker redusert med mellom 80 og 90 prosent. Det har nesten ikke vært ulykker etter at veiene ble utbedret til firefelts motorveistandard med atskilte kjøreretninger. Det er ingen tvil om at også ny E39 videre vestover fra Mandal selvfølgelig vil bety mye for trafikksikkerheten. Det er i dag sikrere på norske veier enn noensinne.

