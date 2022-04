INVITERER: Frp-leder Sylvi Listhaug vil invitere Nato-land til å komme og etablere baser i Norge.

Listhaug mener basepolitikken er utdatert: − Må endres

GARDERMOEN (VG) Når Norge kunne bryte med en 60 år gammel tradisjon og sende våpen til Ukraina i løpet av få dager, kan man også endre på basepolitikken, mener Frp-lederen.

– Det er også noen år som har gått siden 1949. Vi synes det er rett tidspunkt. Vi har sett aggressiviteten nabolandet vårt i øst har utvist – og man kan jo stille det samme spørsmålet om dette med våpenleveranser, sier Listhaug til VG.

Helt siden Nato ble etablert i 1949 har skiftende norske regjeringer etterlevd den norske basepolitikken, med mål om å holde spenningen mot Russland nede: Utenlandske soldater skal ikke permanent stasjoneres på norsk område, med mindre Norge ble angrepet eller truet med angrep.

Lørdag skal Frps landsmøte ta stilling til om dette prinsippet bør skrotes. Det var det NRK som først meldte om.

– Ja, den russiske aggressiviteten har ført til at den norske basepolitikken må endres og det er derfor vi ønsker å åpne opp for allierte permanente baser, sier hun.

Ikke nok med forsvarsavtale

Listhaug sier måten Norge har gjort det på i 70 år, ikke nødvendigvis er den beste lenger.

– Latvia og Polen er også naboland til Russland, de har også Nato-baser, sier hun.

– Hvor mange baser vil dere ha i Norge?

– Vi ønsker å åpne for det. Så er det klart at da er det opp til våre allierte om de ønsker å komme hit, og i hvilket omfang det skal skje. Da har vi soldater, utstyr våpen på norsk jord som raskt kan iverksettes hvis det skulle skje noe.

Før påske la regjeringen fram den nye forsvarsavtalen med USA for stortinget, der Norge går med på å opprette fire «omforente områder» på Sola, Evenes, Rygge og Ramsund. Der får USA bruksrett og uhindret tilgang – men de skal være til felles bruk med norske styrker.

– Det er ikke nok?

– Nei, vi mener som sagt at her bør vi gå et skritt videre og revurdere dette på samme linje som vi gjorde på våpenforsendelser, sier Listhaug.

Hun understreker at Frp også er opptatt av å styrke det Norske forsvaret og samarbeidet med Nato generelt.

– Men det vil jo ta noe tid til allierte kan komme å bistå oss. Det vil være en ekstra trygghet å ha flere soldater og mer materiell på norsk jord, sier hun.

– Sikkerhetssituasjonen i Europa er en helt annen enn for kort tid siden. Da har Norge én ting som er viktig for oss, og det er å tenke på vår egen sikkerhet.

Vil ha Finland inn i Nato

Balansen i den norske basepolitikken er noe den norske regjeringen har vært mye i kontakt med Finland og Sverige om, når de skal gjøre sitt veivalg om Nato.

Listhaug mener ikke det er relevant for Norsk basepolitikk-debatt at de to nabolandene jobber med å finne ut av samarbeidet med Nato, og hvordan det påvirker deres forhold til Russland.

– De vil jo ta sine avgjørelser basert på sine egne vurderinger, og det må de få lov til å gjøre helt fritt. De må også selv få lov til å bestemme om de ønsker å etablere allierte baser på svensk eller finsk jord. Vi må forholde oss til Norge og hvordan vi ønsker at Norge skal håndtere dette her.

Men hun håper de begge blir med i alliansen:

– Jeg håper jo virkelig det. Sverige og Finland er åpenbart kandidater som ville styrket alliansen, spesielt Finland som har en voldsom kapasitet på mannskap og utstyr, sier hun.