BRANN: Kraftig røykutvikling på grunn av brannen som oppsto etter kollisjon mellom en lastebil og en personbil på E39 i Kvinesdal sent lørdag kveld.

En person trolig omkommet i trafikkulykke i Agder

En lastebil og en personbil sto i brann etter en ulykke på E39 i Kvinesdal sent lørdag kveld. En person har trolig mistet livet.

Det var en lastebil og personbil som krasjet vest for Fosselandstunellen.

– Alt tyder på at det kun har vært en person i personbilen og at vedkommende er omkommet. Id er ikke fastslått, dette etterforskes videre. Fører av vogntog er fysisk uskadd, skriver politiet i Agder på Twitter.

De opplyser at kriminalteknikere og Statens vegvesen er ferdig på stedet og at man nå starter med berging av kjøretøyene.

Det brant kraftig i både bilen og lastebilen, samt i skogen ved siden av veien. Politiet fikk melding om ulykken klokken 22.53.

I 5.30-tiden søndag morgen jobbet politiets krimgruppe fortsatt på stedet.

– Veien kommer til å bli stengt en lengre periode, kriminaltekniker og ulykkesgruppa er varslet. Så her kommer veien til å bli stengt i lengre tid. Det jobbes med omkjøring, sier operasjonsleder Lars Hyberg i Agder-politiet til NTB.

Det er snakk om strekningen mellom Lyngdal og Flekkefjord.

Voldsomme flammer og røyk

De voldsomme flammene hadde spredd seg til noe vegetasjon, og brannvesenet har drevet aktiv slukningsarbeid.

Klokken 00:20 meldte politiet at brannen i bilen og vogntoget var slått ned, men at brannvesenet fortsatte å kjøle ned kjøretøyene for at det ikke skulle blusse opp igjen.

Klokken 04:30 melder politiet til VG at brannen nå er helt slukket, også i terrenget rundt veien.

Kriminalteknikere og Statens Vegvesen er også involvert i arbeidet.

Omkjøring

Trafikken er stengt på E39 ved Fosselandsvannet ved Feda.

Statens Vegvesen anbefaler omkjøring via Fylkesvei 466 fra Flikka til Sandvatn, Fylkesvei 42 fra Sandvatn til Kvinlog, eller Fylkesvei 465 fra Kvinlog til Feda via Kvinesdal. De melder at store kjøretøy som skal strekningen Kristiansand-Stavanger bør kjøre Fylkesvei 42.