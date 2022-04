BRANN: Kraftig røykutvikling på grunn av brannen som oppsto etter kollisjon mellom en lastebil og en personbil på E39 i Kvinesdal sent lørdag kveld.

Alvorlig trafikkulykke i Agder

Det har vært en trafikkulykke vest for Fosselandstunellen, melder politiet i Agder.

Politiet omtaler hendelsen som alvorlig. En lastebil og personbil har kollidert.

– Vi har kontroll på fører av lastebilen, men det er ikke noen som er blitt reddet ut av personbilen så langt. Det er usikkert hvor mange som har vært i personbilen, sier operasjonsleder Lars Hyberg i Agder-politiet til NTB.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 22.53. Det er snakk om strekningen mellom Lyngdal og Flekkefjord.

– Både lastebilen og personbilen er i full fyr, men det er ikke fare for eksplosjon, sier operasjonsleder Tom Einar Gausdal til VG.

Nødetatene er på stedet og driver brannslukking. Flammene har spredd seg til noe vegetasjon.

Klokken 00:20 melder politiet at brannen i kjøretøyene er slått ned, men at brannvesenet fortsetter å kjøle ned kjøretøyene for at den ikke skal blusse opp igjen.

Brannen i terrenget har de kontroll på.

Kriminalteknikere og Statens Vegvesen er også på vei til stedet.

Omkjøring

Trafikken vil bli stengt på E39 ved Fosselandsvannet ved Feda, og det blir sørget for omkjøring.

Statens Vegvesen anbefaler omkjøring via Fylkesvei 466 fra Flikka til Sandvatn, Fylkesvei 42 fra Sandvatn til Kvinlog, eller Fylkesvei 465 fra Kvinlog til Feda via Kvinesdal. De melder at store kjøretøy som skal strekningen Kristiansand-Stavanger bør kjøre Fylkesvei 42.

Ifølge operasjonslederen kan det være snakk om å holde veien stengt i lang tid.

Saken oppdateres.