FORAN STORTINGET LØRDAG: Styreleder Eivind Salen i Motvind Norge skal avholde en markering mot vindkraft foran Stortinget. Men deres kobling til Alliansen skaper trøbbel.

Ber partitopper boikotte demonstrasjon utenfor Stortinget

Lørdag skal organisasjonen Motvind Norge (MN) arrangere demonstrasjon utenfor Stortinget. Bellona-leder Frederic Hauge ber sentrale politikere hoppe av fordi organisasjonen har koblinger til høyreradikale Alliansen.

Av Bjørn Haugan

En rekke sentrale politikere står på Motvinds Norges deltakerliste til vindkraftdemonstrasjonen utenfor Stortinget lørdag formiddag.

Det er bare Høyre og KrF som ikke stiller.

Hauge går rett på hver enkelt politiker:

– Kjære Trine Lise Sundnes (LO og Ap), Rasmus Hansson (MDG), Ola Elvestuen (V), Kirsti Bergstø (SV), Bjørnar Moxnes (Rødt) og Per Olaf Lundteigen (Sp), sier Hauge:

– Jeg utfordrer dere til å ikke stille på dette arrangementet. Årsaken er Motvind Norge’s manglende evne til å rydde opp i sitt forhold til Alliansen.

– De må tenke

Alliansen er en høyreradikal organisasjon, ledet av Hans Jørgen Lysglimt Johansen.

– Disse politiske lederne vil ved å delta i demonstrasjonen legitimere en organisasjon som gir høyreekstreme krefter en plattform inn i miljøkampen. De må tenke på om de vil gjøre det, sier Hauge.

Frp-leder Sylvi Listhaug er også invitert, og Hauge håper også hun dropper å møte.

– Jeg tror sannelig at også du kan finne bedre arenaer til å promotere ditt syn, sier Hauge til Listhaug.

– HAR BLITT VARSLET: Frederic Hauge sier at ledelsen i Motvind Norge har blitt varslet flere ganger.

Han sier at Motvind Norges aktivitet flere ganger vært i nærkontakt med miljøet rundt Hans Jørgen Lysglimt Johansen og partiet Alliansen. Dette har vært varslet om internt i Motvind Norge og at ledelsen i Motvind Norge har unnlatt å ta affære.

– Dette skjedde nå sist i forbindelse med et arrangement 6.-8.-august, mot Buheia vindkraft i Agder. Motvind Norge valgte å gi en arena for Alliansens 1. kandidat i Agder, Glenn Ager-Wick, ved å invitere han til å prate på Motvinds arrangement, sier Hauge.

– Jeg ser at det har vakt reaksjoner og at ledelsen i Motvind i etterkant ikke har tatt avstand fra invitasjonen. De ga høyreekstreme en plattform til å fremføre sitt budskap fordekt i miljøkampens navn.

OMSTRIDT DELTAGER: Glenn Ager-Wick (lys T-skjorte og briller til venstre) satt i panelet under Motvind Norges debattmøte i begynnelsen av august.

Filter Nyheter har dokumentert koblinger mellom Alliansen og nynazistiske miljøer i Norge; blant annet har de ført opp personer knyttet til Den nordiske motstandsbevegelsen på sin valgliste for 2021. Den nordiske motstandsbevegelsen beskrives som en militant, revolusjonær og høyreekstrem organisasjon.

«Holocaust er et propagandagrep, en besvergelse. Get over it», skrev Alliansen lederen på Twitter i desember 2018.

Høyres justispolitiske talsperson Peter Frølich har kalt Lysglimt Johansen en nazist.

– Politisk hestesko

Bellona-leder Hauge sier at vindkraftkampen er legitim.

– Selvsagt vet jeg at det er tusenvis av helt normale nordmenn som bare elsker naturen og som derfor er medlem i Motvind Norge. Men det er med dyp bekymring at jeg konstaterer at natur- og miljøkampen infiltreres av ekstreme og konspirasjonsteoretikere.

Han sier at vindkraftsaken har blitt en spesiell arena.

– Vindkraftsaken er blitt omfavnet av en politisk hestesko hvor ytre venstre og ytre høyre møtes. Det samsvarer godt med Motvind Norges anbefaling i sin velgerguide å stemme Demokratene eller Rødt.

Meldte seg ut

Jan Helge Vassbø meldte seg ut av Motvind Norge etter han fikk vite at Alliansen hadde fått delta på Buheia-møtet i august.

– Jeg har i flere år forsøkt å få Motvind Norge til å stanse leflingen med høyreekstreme. I april i fjor advarte jeg ledelsen om at slike krefter forsøkte å utnytte vindkraftmotstanden. Jeg meldte meg da ut, fordi ledelsen ikke hørte på meg.

Han sier han meldte seg inn igjen, da det ble kjent at deler av ledelsen skulle skiftes ut.

– Men så skjedde ikke det. De fortsatte, blant annet gjennom å dele nettsteder som resett. Da de invitert Alliansen til møtet i august, ga jeg opp og meldte meg ut igjen, sier Vassbø.

Han er nå foreslått ekskludert fra foreningen.

Sammen med Nils Herland, som har meldt seg ut sammen med Vassbø, har de gått ut og krevd at ledelsen trekker seg.

Styreleder Eivind Salen i Motvind Norge la 1. september ut en politisk erklæring hvor han blant annet understreket at de er en demokratisk organisasjon som er mot diskriminering.

– Jeg gjorde det som følge av de reaksjonene som har kommet i etterkant av at Glenn Ager-Wick deltok på vårt møte.

Innrømmer tabbe

– Bellona-leder Frederic Hauge ber politikerne som skal delta under markeringen, droppe det fordi dere lefler med høyreekstreme krefter, synlig gjort ved at Ager-Wick i Alliansen deltok på deres møte i Buheia?

– Vi inviterte samtlige stortingsrepresentant-kandidater i Agder for å diskutere vindkraft. Vi synes det var naturlig og ikke spesielt oppsiktsvekkende å invitere alle som stiller til valg, sier han, men legger erkjennende til:

– Vi var nok litt naive der og så ikke at reaksjonene skulle bli så sterke. Vi kommer ikke til å gjøre det igjen. Det var en tabbe, men vi trodde det var greit å spørre alle partiene hva de mener om en sak.

VENDER TILBAKE: Styreleder Eivind Salen i Motvind Norge vender tilbake til Løvebakken lørdag. Her fra en markering mot utbyggingen av Øyfjellet i Vefsn kommune i Nordland i mai.

Han understreker at det ikke betyr at de deler oppfatning til noen av dem som deltok.

– Vi bare spurte hva dem mente.

Han avviser at de har lagt ut mange koblinger til høyreekstreme nettplattformer.

– Det skal du lete lenge for å finne. Det er eventuelt mange måneder siden. Det er lenge siden vi har lagt ut og de som har vært lagt ut, har blitt fjernet.

Han avviser Vassbøs uttalelser slik:

– Han er ekskludert. Du skal lete godt for å hevde at vi har spredt noe høyreekstremt, vi har spredt vårt vindkraftbudskap, sier han.

Glenn Ager-Wick sier har stort sett alltid har stemt på grønne og røde partier.

– Det viktige for meg er om de er globalister eller er nasjonalkonservative; om de ønsker å beholde grunnloven. Det er det viktige for meg, at den beholdes og etterleves. Jeg er opptatt av direkte folkestyre.

– Lurt trill rundt

– Alliansen har en høyreekstrem leder og dere har en politisk plattform?

– Den spriker rimelig mye og det vi er enige om er at vi skal ut av EØS og ut av Schengen.

LURT: Glenn Ager-Wick sier han var medlem av Ap, men at han ble lurt trill rundt.

Han sier han var medlem av Ap til rundt 2010.

– Jeg var medlem der helt til jeg forsto at jeg var blitt lurt trill rundt. De er globalister og jeg er opptatt av Agenda 2030, som jeg uenige i og jeg mener deler av den er i strid med grunnloven. Det trenger vi en debatt om.

Agenda 2030 dreier seg om FNs bærekraftsmål.

Han skryter av Motvind Norge.

– De har fått frem hva disse vindturbinene berører miljøet og helsen til både dyr og mennesker. De har vært knallgode til det go det strider mot paragraf 112 i grunnloven, som sier at enhver har rett til et miljø som sikrer helsen og rett til en natur hvor produksjonsevnen og mangfoldet bevares.

– Ikke nazist

Hans Jørgen Lysglimt Johansen sier at Glenn Ager-Wick og han står langt fra hverandre politisk.

AVVISER: Hans Jørgen Lysglimt Johansen sier han ikke er nazist.

– Vi er et legitimt politisk parti som stiller til valg i hele Norge. Vi har fristilte kandidater som utgjør et bredt politisk spekter. Jeg står eksempel mye lenger til høyre enn Ager-Wick. Han står til venstre på den høyre skalaen. Vi er annerledes enn de andre partiene.

At han blir kalt nazist vil han ikke ha på seg.

– Nei, jeg er ingen naxist og jeg hater ingen.