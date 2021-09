FORNØYD ORDFØRER: – Det er gledelig og svært motiverende, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog i Bærum om topplasseringen i kommune-NM.

Bærum er vinner av årets kommune-NM

Bærum er kåret til Norges mest attraktive kommune av NHO.

Av Selma Heiberg Hellstrand

Publisert: Nå nettopp

For tiende gang har NHO utarbeidet kommune-NM hvor de rangerer alle de 356 kommunene i Norge.

Kåringen sammenstiller 19 ulike indikatorer på fem ulike områder, alt basert på statistikk fra SSB.

– Formålet er å si noe om den langsiktige økonomiske bærekraften i den enkelte kommune. Hvilke kommuner har en struktur som tilsier at de også vil fortsette å vokse på sikt? sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum til VG.

De fem ulike områdene handler om grunnlaget for næringsliv, hvordan det ser ut i arbeidsmarkedet i kommunen, hvordan det ser ut for befolkningens kompetansenivå og hvordan kommuneøkonomien er.

Dørum presiserer at resultatene ikke sier noe om den enkelte kommunens næringsvennlighet eller hvor i Norge det er best å bo.

Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO

Vinner for tredje gang

Bærum kommune kommer best ut i årets kåring, og foran Sola som vant i fjor.

Deretter følger Oslo og Trondheim. Fiskeri- og industrikommunen Austevoll er rangert nummer fem i årets Kommune-NM, før Stavanger og Bergen.

Ordfører i Bærum Lisbeth Hammer Krog (H) er fornøyd med resultatet.

– Etter mange år på pallen, topper vi endelig NHOs kommunekåring – det er gledelig og svært motiverende. Som kunnskapskommune skal Bærum skal være et attraktivt sted og møteplass for kunnskap, kompetanse og innovasjon. Kommune-NM bekrefter at kursen vi har satt er riktig, sier hun.

Det er tredje gang Bærum kommune vinner kåringen. Som oftest er det Sola som vinner, forteller Dørum. I 2019 var det Oslo som gikk av med seieren.

Bærum kommune scorer spesielt høyt på tre områder:

Høyest inntektsnivå

Lavest andel uføre

Høy andel sysselsatte med minst fire års utdanning

Kommunen scorer samtidig svært lavt på områdene sysselsatte med bestått fagprøve og arbeidsledighet.

– Det er overraskende, men det kan ha noe med luftfartsansatte å gjøre siden mange bor i nærheten av Fornebu, sier Dørum.

Ifølge undersøkelsen har småkommuner større utfordringer enn store. Men samtidig dominerer småkommuner listen over kommuner som har hatt fremgang siste året, skriver NTB.

De fem kommunene som kommer dårligst ut, ligger alle i Troms og Finnmark.

Ifølge Dørum i NHO er det de store kommuner som pleier å bli rangert høyest.

– De små kommunene starter med et enormt handikap i konkurransen, men vi prøver å si noe om utfordringsbildet deres også, sier Dørum.

Dyrøy-ordfører Marit Alvig Espenes (Ap) sier til VG at de jobber aktivt med omstilling i næringslivet i kommunen.

– Små distriktskommuner vil aldri komme ut på topp i denne typen kåringer. Vi jobber aktivt med omstilling i næringslivet og ser positive tendenser på kriterier for kompetanse. Det er veldig viktig for oss. Vi skal nok klatre oppover til neste år.

Påvirket av pandemien

Fjoråret påførte norsk økonomi det bråeste og største tilbakeslaget i nyere tid, i smått gir kommune-NM en pekepinn hvilke områder av landet som ble hardest rammet, og hvorfor.

Dørum forteller at det ikke kun er pandemien som er årsaken til at flere kommuner har gjort det dårlig på årets måling. Samtidig er indikatorer som for eksempel arbeidsliv farget av pandemien.

– Coronaåret ga en sterk nedgang i sysselsetting på landsbasis og det var også utelukkende i det private hvor vi mistet tusenvis av jobber på landsbasis. Men går du ned på kommunenivå så gikk i 40 prosent av kommunene sysselsettingen opp. Altså gikk andelen private jobber opp, sier Dørum.

Dette viset at pandemien traff svært skjevt i samfunnet. Både i det næringsmessige og i sysselsettingen.

– Det er ikke nytt, men nå får vi det bekreftet gjennom mikrotallene, sier Dørum.