LANDET PÅ GARDERMOEN: Rundt 50 personer kom ut av SAS-flyet som har brakt det norske personellet tilbake fra Afghanistan.

Takket de siste norske soldatene: − Har reddet mange liv

GARDERMOEN (VG) De siste norske soldatene forlot Kabul klokken 04.34 natt til mandag norsk tid. Nå har flyet landet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Flyet landet på Gardermoen ved 19.15-tiden mandag kveld. Soldatene blir da møtt av forsvarsledelsen og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Norge har deltatt i 20 år i allierte operasjoner i Afghanistan. Nå er det slutt og de siste soldatene kommer hjem.

– Vi forlater et annet Afghanistan enn det vi kom til for 20 år siden. Det viktigste nå er at verdenssamfunnet ikke skrur av lyset, men stiller opp med støtte i tiden som kommer, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til VG.

– Akkurat nå er det ikke dagen for de lange tankene. Men vi skal inn i en evaluering med ydmykhet og tørre å stille de vanskelige spørsmålene, legger han til.

forrige

fullskjerm neste FORSVARSMINISTER: Frank Bakke-Jensen og forsvarssjef Eirik Kristoffersen. 1 av 2 Foto: MATTIS SANDBLAD

– Hva tenker du de norske styrkene har bidratt til?

– De har bygd tillit, ryddet miner, driftet skoler. Norge har gjort en betydelig innsats, de har vært med på å bygge demokratiske institusjoner og bidratt til kvinners rettigheter, sier Bakke-Jensen.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sier at styrken trakk seg ut i natt i rekordfart.

– Vi brukte et norsk Hercules-fly som tok av fra Tblisi. Vi ville bruke kortest mulig tid på bakken. De lastet opp og lettet igjen på bare en drøy halvtime, sier han.

Han sier at det måtte gå fort på grunn av sikkerhetssituasjonen. De fryktet både selvmordsangrep og rakettangrep.

Reddet liv

Lederen for Forsvarets sanitet, Jon Reichelt, sier at nordmennene har reddet mange liv de siste dagene og ukene.

– Jeg er veldig stolt, glad og lettet. Det skal bli veldig godt å få dem hjem, sier Jon Reichelt til VG.

Han sier at personellet på det norske feltsykehuset har reddet mange liv og lemmer.

– De har hatt en dramatisk stor pågang av skadede den siste tiden. Det har vært ganske kaotisk rundt dem. Dette har vært en ganske belastende, men samtidig ganske lærerik og meningsfull oppgave de har hatt. De har reddet mange, mange liv de siste dagene og ukene, sier han.

forrige

fullskjerm neste LANDET: Her lander Afghanistan-flyet på Gardermoen. 1 av 2 Foto: MATTIS SANDBLAD

Terror på flyplassen

Over 100 mennesker døde etter et terrorangrep på flyplassen i Kabul forrige uke.

– De hørte at det smalt. Da gjorde de seg klar til å ta imot skadede i stort antall. De jobbet umiddelbart og fikk støtte fra amerikanerne, sier Reichelt og legger til:

– De reddet mange liv etter terrorangrepet på flyplassen, sier han.

Flere amerikanske soldater mistet livet i terrorangrepet. Han beskriver opplevelsen som dramatisk og grusomt.

– Samtidig er personellet vant til å stå med blod på hendene. Det har de også gjort nå. Men det har gjort inntrykk på dem. Det var mange unge mennesker og folk som døde, sier han.

forrige



fullskjerm neste SJEFEN: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen. 1 av 3 Foto: MATTIS SANDBLAD

Overhengende terrorfare

Oberst Lars William Lilleby leder Forsvarets spesialkommando og møtte soldatene på flyplassen.

– Det har vært et veldig krevende oppdrag. Veldig annerledes enn mye annet vi har stått oppe i, sier han.

Han sier at det har vært masse inntrykk for soldatene hans.

– De har stått oppe i masse inntrykk med folkemasser under ekstreme forhold. Det har vært en veldig usikker situasjon hele veien. Trusselbildet har vært veldig høyt, med overhengende fare for terroranslag, sier Lilleby.

– Samtidig vet man at fristen er i ferd med å gå ut. Med et press om å få ut så mange som mulig hele veien, sier han.