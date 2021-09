Nordland: Frp er større enn Høyre i ny fylkesmåling

Regjeringspartiet Høyres oppslutning i Nordland er i fritt fall. Erna Solbergs parti går tilbake fra 20,2 til 15,5 prosent, viser VGs ferske fylkesmåling.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: Nå nettopp

Dermed er Frp så vidt større med 15,7 prosent oppslutning - bare 0,8 prosentpoeng bak resultatet i 2017.

Kampen står akkurat nå om det siste mandatet av de åtte direktevalgte plassene til Stortinget: Den som blir størst av Frp og Høyre, får to på Stortinget, viser denne målingen som Respons Analyse gjennomførte for VG i forrige uke.

Ifølge målingen får Frp inn både debutanten Dagfinn Olsen og Hanne Dyveke Søttar på Stortinget.

Høyre taper ett mandat med hårfin margin, og får bare inn en stortingsrepresentant, Bård Ludvig Thorheim.

– Det nå svært jevnt mellom Frp og Høyre i kampen om sistemandatet, sier Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse. Han er faglig ansvarlig for VGs partibarometer.

Oljeskatt-effekt

Bakgrunnstallene viser en betydelig velgervandring fra Høyre til Frp i Nordland. Olaussen sier at man ikke kan se bort fra at regjeringens forslag til omlegging av oljeskatten kan ha understøttet denne bevegelsen:

Respons Analyse ringte 600 velgere i Nordland i løpet av mandag, tirsdag og onsdag i forrige uke. Tirsdag ettermiddag la Solberg-regjeringen fram forslaget til nytt oljeskattesystem.

Samme kveld reagerte Frp-leder Sylvi Listhaug med et voldsomt angrep på oljeskatte-forslaget, og truet med å felle regjeringen allerede i høstens budsjettforhandlinger.

SLITER I NORD: Høyre-leder og statsminister Erna Solberg har brukt mye tid i Nordland sammen med toppkandidaten Bård Ludvig Thorheim i denne valgkampen, men velgerne er åpenbart ikke imponert. Høyre er i knallhard konkurranse med Frp om mandat nummer to.

Spriker voldsomt

– Jeg merker meg at de lokale målingene i Nordland spriker voldsomt. Men fram til nå i valgkampen har Høyre vært større enn Frp på alle, sier sier Høyres toppkandidat, Bård Ludvig Thorheim, til VG.

Han erkjenner at Høyre i Nordland i mange valg har ligget om lag fem prosentpoeng under partiets nasjonale oppslutning.

– Jeg håper jo at både Høyre og Frp får to mandater hver i valget. Og jeg tror at vi skal klare to mandater fordi Høyres klima- og næringspolitikk nå legger til rette for tusenvis av nye arbeidsplasser i hele fylket, og dermed også vekst i folketallet, sier Thorheim.

les også Her fikk Høyre 2,7 prosent: – Helvete må fryse over

SV vokser mest

SV har størst fremgang av partiene i Nordland: Partiet går fra syv prosent oppslutning i 2017, til 11,3 prosent nå. Mona Fagerås har hatt utjevningsmandatet fra Nordland de siste fire årene. Nå ligger hun an til å bli direkte valgt.

Verken Ap eller Sp klarer å forsvare valgresultatet fra 2017. Ap går tilbake med 2,5 prosentpoeng til 23,4 prosent. Sp mister et halvt prosentpoeng og ligger an til 18,1 prosent.

Men så sent som i august, på NRKs måling, lå Sp an til å oppnå 25,5 prosent og sikre seg tre plasser på Stortinget.

Ap og Sp får, ifølge denne målingen, to mandater hver: Ap får sin nestleder Bjørnar Skjæran og Mona Nilsen inn på Stortinget. Sp får gjenvalgt sine to: Siv Mossleth og Willfred Nordlund.

Rødt dobler

Ellers er det verd å merke seg at Rødt mer enn dobler sin oppslutning fra forrige stortingsvalg, til 6,6 prosent. Men det er likevel for lite til å få et direktevalgt mandat.

Gruppen «andre» omfatter en prosent oppslutning for Demokratene, 0,5 til Industri- og næringspartiet, 0,5 til Pensjonistpartiet, 0,3 til Sentrum og 0,2 til Piratpartiet.