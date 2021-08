OFRENE: Påtalemyndigheten mener at de to drapsofrene, Jan-Øystein Ask Hillby (42) og Silje Helen Kvandal (29), ble drept på et hospits i Møllendalsveien.

Mener drapet på Silje (29) og Jan-Øystein (42) var planlagt

Bare timer før Silje Helen Kvandal (29) og Jan-Øystein Ask Hilby (42) ble brutalt drept med øks og kniv, skal to av de tiltalte mennene ha banket opp 42-åringen på rommet hans.

Publisert: Nå nettopp

Statsadvokat Benedicte Hordnes sier til VG at hun vil prosedere på at dobbeltdrapet var planlagt når rettssaken starter i Hordaland tingrett mandag.

Det var 13. januar i fjor at Silje Helen Kvandal (29) og Jan-Øystein Ask Hilby (42) ble funnet døde under en presenning i et turområde i Arna i Bergen.

Påtalemyndigheten mener at de to ble drept på et hospits i Møllendalsveien i Bergen dagen før de ble funnet, og at de deretter ble fraktet til turområdet. Der skal de ha kvittet seg med begge likene og eiendelene.

Les også: Polititeori: Kjørte de drepte til funnstedet i bil

I vinter tok statsadvokaten ut tiltale mot totalt fem menn, hvor tre av dem er tiltalt for dobbeltdrap og medvirkning til dobbeltdrap.

En 58 år gammel mann har tidlige tilstått dobbeltdrapet , men har senere endret forklaring og nekter nå for å ha drept Kvandal, ifølge NTB. Mannen er tidligere straffedømt for blant annet vold, og han risikerer nå forvaringsstraff.

En 34 år gammel utenlandsk statsborger som jobbet som nattevakt på hospitset. Ifølge tiltalen slo han av videoovervåkningen samt skaffet øks og flere kniver som ble benyttet under drapet.

En 24 år gammel mann som er tiltalt for medvirkning til dobbeltdrap, etter at han ifølge tiltalen holdt vakt mens drapene ble begått.

To andre menn er tiltalt for å ha fraktet de to drapsofrene til stedet de senere ble funnet.

FRAKTET BORT: Det var turgåere som fant de to drapsofrene i et turområde ved Osavatnet ved Gullfjellet i Arna. De ble funnet under en presenning.

Banket opp offeret timer i forkant

Kun timer før de to ble drept, mener påtalemyndigheten at det hadde vært en konflikt noen av de tiltalte og de to drapsofrene. Ifølge tiltalen skal to av dem tidligere på lørdagskvelden ha brutt seg inn på rommet til Hilby i tredjeetasje. Her skal de ha slått, sparket og dyttet ham.

Deretter skal de tre drapstiltalte deretter ha møttes på et rom i hospitsets andre etasje, hvor de hadde en samtale som skal ha endt med at den tiltalte nattevakten skrudde av videoovervåkningen i bygget og henter øks og flere kniver, ifølge tiltalen.

De tre mennene tok seg deretter inn i rommet til Hilby, hvor Silje Helen Kvandal også befant seg.

To de tiltalte gikk ifølge tiltalen til angrep med øks og kniv på de to, mens den tiltalte 24-åringen skal ha holdt vakt.

Statsadvokat Benedicte Hordnes ønsker ikke å gå i detaljer rundt hva de mener er motivet for dobbeltdrapet, men sier at konflikten som har vært i forkant vil bli sentralt.

– Det er straffeskjerpende om det er et såkalt overlagt drap, altså et planlagt drap. Vi vil prosedere på at det var overlagt, sier Hordnes til VG.

GIKK TIL AKSJON: Politiet aksjonerte ved et hospits i Arna 14. januar i fjor.

Risikerer forvaring

For den 58 år gamle mannen har statsadvokaten varslet at det kan bli aktuelt at han idømmes forvaringsstraff. Hordnes begrunner dette i at han er den som har erkjent fysiske handlinger i saken og at han tidligere har en straffehistorikk på dom.

Mannen er blant annet dømt for vold og trusler mot en tidligere samboer samt narkotikalovbrudd.

Det har ikke lyktes VG å få tak i 58-åringens forsvarer, Einar Råen.

Forsvareren for den tiltalte nattevakten, Erik Ulvesæter, sier til VG at hans klient ikke kjenner seg igjen i tiltalen.

– Han erkjenner ikke straffskyld, og vil gi sin forklaring og begrunnelse for det for retten.

Advokat Jon Anders Hasle forsvarer 24-åringen som ifølge tiltalen skal ha holdt vakt mens drapene ble begått.

– Min klient er klar på at dette er en veldig, veldig alvorlig sak som han tar på største alvor, sier Hasle.

24-åringen nekter straffskyld.

– Han forklarer at det ikke er riktig at han har holdt vakt, sier Hasle som ikke ønsker å utdype dette nærmere før rettssaken starter mandag.

SKRUDD AV: Ifølge tiltalen skrudde nattevakten av videoovervåkningen på hospitset før drapene skjedde.

Ivar Blikra er bistandsadvokat for den drepte kvinnen og sier hennes foreldre har gruet seg til saken lenge, men at de også ser frem til å få den overstått slik at de kan prøve å komme videre med livene sine.

– Det siste halvannet året har for dem vært preget av vanskelige følelser som sorg, savn og sinne. De håper saken vil gi dem svar på de mange spørsmålene de sitter med selv om det brutale drapet på Silje uansett vil være uforståelig for dem, sier Blikra.

– Silje var en omsorgsfull mor, datter og søster som er dypt savnet av familien. legger bistandsadvokaten til.

Familien til den drepte mannen beskriver via sin bistandsadvokat tiden etter hendelsen som ubeskrivelig vanskelig.

– De forventer at rettssaken vil bli svært belastende og krevende, men samtidig så er det viktig for familien å få svar på hva som har skjedd og at de som har gjort ugjerningene tar ansvar for sine handlinger, sier bistandsadvokat Cecilie Wallevik.