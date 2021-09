MASSETESTING: Bildet er tatt i forbindelse med massetesting av elever på Kuben yrkesarena i Oslo i april.

Klart for massetesting av unge: − Litt spent på hvordan det går

Fra og med i dag mandag skal barn og unge i Oslo massetestes i et omfang Norge aldri har sett. Det vil føre til en kraftig økning i de registrerte smittetallene, venter helsebyråd Robert Steen (Ap).

Av Frank Ertesvåg

Mandag og torsdag i ukene fremover skal 40.000 elever i ungdomsskolen og videregående skole i Oslo coronatestes med i alt 80.000 tester.

Sist uke startet utkjøringen av testutstyret. Og den ukentlige testingen skal følges opp av en omfattende massevaksinering av 12 til 17-åringer.

– Dette er en ny plan i et nytt terreng for oss. Så jeg er litt spent på hvordan det går i praksis. Per i dag har vi bestilt nok vaksiner. Om vi har tilgang på nok hurtigtester, er jeg litt mer usikker på, sier Steen til VG.

– Hva kan bli kritiske punkter i massetestingen og - vaksineringen?

– Det som kan være litt bekymringsfullt er at med mye testing hjemme, så er det et risikomoment om alle faktisk gjennomfører testene, svarer Steen.

Han ber folk forberede seg på at det store omfanget i tester vil gi enda kraftigere økning i bekreftede smittetilfeller i en aldersgruppe der det hittil i høst har vært mye smitte.

– Vi må være klar over at denne omfattende testingen mest sannsynlig vil bety en kraftig økning av smittetallene i Oslo, sier Robert Steen til VG.

Samtidig er han opptatt av å formidle at covid-19 generelt er lite farlig for barn og unge. De får ofte milde symptomer og 20–30 prosent får ingen symptomer i det hele tatt, i følge Folkehelseinstituttet.

FØLGER MED: Helsebyråd Robert Steen venter en heftig økning i registrerte coronasmittede unge når massetestingen tar til for fullt denne uka. Han følger tallene nøye på sin egen PC-skjerm i rådhuset.

Han sier at Norge nå er inne i en fjerde smittebølge, blant annet fordi det ikke er vaksinert unge mennesker i like stor utstrekning som i andre land.

– Vi skal ha respekt for smitten, men ikke gå rundt og være redde hele tiden, sier Steen til VG.

Han er litt spent på hvilke konsekvenser det kan få at 10 til 15 prosent av den voksne befolkningen av ulike grunner ikke har latt seg vaksinere.

I forrige uke gikk assisterende bydelsoverlege i Nordre Aker i Oslo, Anders Danielsen Lie ut og kritiserte sentrale helsestyresmakter, nærmere bestemt Helsedirektoratet og regjeringen for å mangle kontroll på spredningen av deltavirus-smitten.

– De har løpt fra ansvaret sitt ved å holde samfunnet på grønt nivå, samtidig som de overlater til lokale kommuneoverleger, bydelsoverleger og smitteteam å holde «kontroll» på pandemien i ca. halvannen måned til uten at vi har reelle virkemidler til å gjøre dette, skrev Danielsen Lie i et innlegg i sosiale medier.

Massetestingen i Oslo Målet er at alle elever i Osloskolen skal teste seg på fast og regelmessig, to ganger i uka.

Videregående skoler, ungdomsskoler og voksenopplæringen starter først. Vi er i gang med å planlegge massetesting på barnetrinnet.

Skolene får mellom to og fire ukes forsyninger av selvtester av gangen. Utsendingen av selvtester begynner onsdag 1. september.

Hver elev skal få åtte tester av gangen, som er fire ukers forbruk.

Elevene tester seg selv på faste dager, mandager og torsdager. Alle elevene på skolen må teste seg på de samme dagene.

Skolene velger om de vil organisere at elevene tester seg på skolen eller sende testene hjem med elevene.

Testen er frivillig, og vi oppfordrer alle elever til å gjennomføre testen. (Kilde: Oslo kommune) Vis mer

Oslos helsebyråd er enig med legen.

– Vi befinner oss i nytt terreng. I denne fasen har nok ikke de sentrale helsestyresmaktene vært heldige med tilnærmingen sin. Jeg har til gode å se noen slå-ned-strategi eller noen brems-strategi mot at smitten skal spre seg, sier Steen.

Allerede i juni anbefalte Folkehelseinstituttet å utvide vaksinasjonsprogrammet til å omfatte 16 og 17-åringer.

Steen mener regjeringen i for stor grad har overlatt til kommunene å planlegge og iverksette tiltak:

– Først nå i det siste har man i hui og hast kommet med et nytt test- og vaksineregime for å holde skolene åpne. Det er et slags hit-and-run-opplegg som sladrer om at man fra regjeringens side har vært bakpå og lite gjennomtenkte hittil i høst, sier Steen.

Han legger til:

– Det har vært uro både i kommunene, på skolene og ikke minst blant foreldre og unge. Samtidig har det vært satt smitterekorder, testrekorder og isolasjonsrekorder, men med uklare signaler fra nasjonale myndigheter om hva som skjer.

– Det er valgkampinnspurt. Kan din kritikk mot regjeringen leses som et innlegg i valgkampen?

– Jeg er ganske mild sammenlignet med andre som har påpekt noe av det samme. Og myndighetene ser heldigvis ut til å ha tatt innover seg at de ikke har vært proaktive nok og i forkant med å håndtere utviklingen, sier helsebyråd Robert Steen.

I forrige uke tok Erna Solberg selvkritikk for at håndteringen hadde vært for kaotisk.

– Grønt nivå har blitt for kaotisk, testsystemene har ikke fungert godt nok. Det tar vi selvkritikk på. Vi må bli bedre og gå et skritt tilbake, sa Høyre-lederen og statsministeren.