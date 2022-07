Nye forhandlinger: Håper på løsning i dag

STOCKHOLM/OSLO (VG) Partene i SAS-konflikten møtes på ny i Stockholm torsdag, etter at de ikke kom frem til noen løsning første forhandlingsdag etter streikens start.

Onsdag forhandlet SAS-pilotene og SAS-ledelsen i 9,5 timer på Næringslivets hus i Stockholm. Da hadde de gjennomført sine første forhandlinger siden 900 piloter ble tatt ut i streik mandag forrige uke.

Roger Klokset, leder for Norske SAS-flygeres forening (NSF) i LO, opplyste da at partene ikke hadde kommet til enighet.

Torsdag starter møtet klokken 09.00. På vei inn til møtet spør TV 2 Klokset:

– Kan det bli en løsning i dag?

– Det kan det, men det trenger ikke, svarer han.

I STOCKHOLM: Jan Levi Skogvang, leder for SAS Norges pilotforening.

Jan Levi Skogvang, leder for SAS Norges pilotforening i Parat, møtte VG på vei inn i møtet.

– Vi er to parter i dette her som skal bli enige. Vi får se, sier han.

– Er du optimistisk?

– Jeg er alltid optimist jeg, jeg vil ikke gradere det.

– Kan det komme en løsning i dag?

– Jeg håper jo det. Det gjør vi alle sammen.

FORHANDLINGSLEDER: Marianne Hernæs utenfor Næringslivets hus onsdag.

Forhandlingsleder for SAS, Marianne Hernæs, sier til VG at de fortsetter med å forsøke å finne løsninger.

– Er du optimistisk?

– Det må en forhandlingsleder alltid være.

– Det som blir ekstremt viktig, og som er positivt, er at når et fly skal komme opp, må mekanikerne gjøre at det er «fit to fly» når vi blir enige med piloten, sier hun.

Danske flymekanikere som har vært i sympatistreik kommer tilbake til arbeid torsdag.

PÅ PLASS: Riksmegler Mats WIlhelm Ruland.

Riksmekler Mats Ruland blir spurt hvordan de jobber nå.

– Jeg kan ikke kommmentere det, men alle jobber så hardt de kan.

Han sier forhandlingsklimaet har vært godt.

– Men det er ekstremt komplekst og parter som er langt unna hverandre. Vi skal gjøre alt vi kan for å komme i mål, vi gjør så godt vi kan. Vi har ingen garanti på at vi kommer i mål i dag, men vi håper det, sier han.

Flyanalytiker: – Kan skje i dag

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs sier til VG at han tror partene kan komme til enighet senest fredag.

– Jeg har fått inntrykk av det pilotforeningene har sagt her nå at de tydeligvis har fått en pakke fra SAS når møtet starter onsdag som det er mulig å forhandle seg frem til en avtale på. Det kan skje i dag og mest sannsynlig har vi det på plass fredag senest, sier han.

Han tolker det at danske flymekanikere kommer tilbake til arbeid i dag positivt.

– Det tolker jeg som at de kan komme til enighet ganske fort. Ting kan skje idag, det skal man ikke se helt bort fra, sier Elnæs.



TROR PÅ RASK LØSNING: Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs.

Klokset ville onsdag kveld ikke svare på hvor langt unna hverandre partene sto.

– Jeg vil ikke tolke det på noen annen måte enn at ting tar den tid det tar. Som sagt er det store og komplekse problemstillinger vi diskuterer her, så det tar litt tid rett og slett, sa Klokset da.

Han sa etter første forhandlingsdag at forholdet mellom dem rundt forhandlingsbordet er godt.

FORHANDLER VIDERE: Roger Klokset, leder i Norske SAS-flygeres forening, utenfor forhandlingsstedet onsdag.

Store tap

Siden streikestart 4. juli har 1677 SAS-flyginger i Norge blitt kansellert, skriver NTB torsdag.

Torsdag er 169 flyginger til og fra Norge innstilt, ifølge VGs oversikt står SAS for alle disse flygingene.

Det er enormt kostbart for selskapet:

SAS har selv anslått at de taper 100–130 millioner kroner om dagen som følge av streiken.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs anslo onsdag at streiken så langt hadde kostet selskapet over én milliard kroner.

Elnæs har tidligere sagt til VG at han blir overrasket om partene ikke kommer frem til en avtale, når de nå igjen møtes til forhandlinger.