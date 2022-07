TETT PÅ: Grensekommunen Sør-Varanger har fått kjenne på konsekvensene av sanksjonene mot Russland. Nå trues også avtaler med Norge av russiske politikere. Bildet er av Kirkenes.

Varaordfører advarer: Ta trusler fra Russland på alvor

Norges eneste grensekommune til Russland ber regjeringen ta trusler fra Russland på alvor. SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes mener at de siste russiske truslene krever at regjeringen gjør mer for Nord-Norge.

Tirsdag foreslo president Vjatsjeslav Volodin i den russiske nasjonalforsamlingen å si opp delelinjeavtalen med Norge og avtalen om fiskerisamarbeid i Barentshavet.

Avtalen bestemmer hvor grensen mellom Russland og Norge går ute i havet.

Varaordfører Elin Mathisen (SV), som er fungerende ordfører i grensekommunen Sør-Varanger, mener truslene må tas på høyeste alvor.

– Det ble brukt så lang tid på å fremforhandle avtalen, uten den vil konsekvensene bli store for fiskerne og bestanden, sier hun.

Den historiske avtalen mellom Norge og Russland i Barentshavet ble underskrevet i 2010 av daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov. Da hadde forhandlingene pågått i 40 år.

Info Hva er delelinjeavtalen? Delelinjeavtalen i Barentshavet er en internasjonal traktat mellom Norge og Russland. Den avklarer grenseforholdet mellom landene i Barentshavet og Polhavet. Avtalen inneholder også bestemmelser som skal sikre videreføring av det omfattende norsk-russiske fiskerisamarbeidet i Barentshavet. I tillegg er det også bestemmelser om samarbeid om utnyttelse av mulige grenseoverskridende petroleumsforekomster i disse havområdene. Delelinjeavtalen ble undertegnet i Murmansk 15. september 2010, og ratifisert av begge land i på Akershus slott 7. juni 2011 etter 40 år med forhandlinger. Overenskomsten ble undertegnet av Norges daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre (nå statsminister) og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov. Den trådte i kraft 7. juli 2011. Kilde: SNL/NTB Vis mer

STORE KONSEKVENSER: Varaordfører i Sør-Varanger kommune Elin Mathisen (SV) sier de har fryktet for delingsavtalen siden Russland invaderte Ukraina.

Har vært bekymret siden invasjonen

I Sør-Varanger sier Mathisen at de har vært bekymret for delelinjeavtalen og fiskerisamarbeidet siden invasjonen av Ukraina i slutten av februar.

– For å være helt ærlig er det et høyt spill dersom de legger avtalen i potten. Forholdet vil ikke bli noe bedre, og vi i kommunen håper jo at vi en dag vil få et naboforhold til Russland igjen, sier hun.

Årsaken til bekymringen er to hendelser:

Russland har anklaget Norge for brudd på Svalbardtraktaten . Det skjedde etter at 20 tonn med russiske varer som skulle til den russiske bosetningen på Svalbard, ble stoppet på Storskog, grenseovergangen mellom Russland og Norge i Sør-Varanger. Årsaken var sanksjoner mot russiskregistrerte kjøretøy.

Lederen i den russiske nasjonalforsamlingen foreslo å skrote den historiske delelinjeavtalen , som også omfatter samarbeid om utnyttelse av mulige olje/gass-forekomster.

Russland gikk tidligere denne uken med på å sende varer fra Norge til Barentsburg med norske transportselskap, slik Utenriksdepartementet (UD) tidligere hadde foreslått.

Til NRK sa tirsdag pressetalsperson Ane Haavardsdatter Lunde i UD at det aldri var deres hensikt å stanse forsyninger til Svalbard og Barentsburg. UD har vært i dialog med russisk side på Svalbard via Sysselmannen, og den russiske ambassaden i Oslo for å finne en løsning.

SNUDDE: Dagen etter forslaget om å skrote delelinjen ble kjent, lot Utenriksdepartementet Russland frakte utstyr til den russiske bosetningen på Svalbard, Barentsburg.

UD: Avtalen ligger fast

Ifølge Utenriksdepartementet inneholder ikke delelinjeavtalen med Russland noen klausul for oppsigelse. De sier at denne typen avtaler gjelder for ubestemt tid.

– Holder det svaret mål?

– Nei, sier Mathisen som påpeker at hun ikke vet hvorvidt regjeringen har snakket med Russland.

Hun krever at regjeringen nå må legge en plan dersom russiske ledere fortsetter å utfordre avtalen.

Mathisen får støtte fra SV-nestleder og stortingsrepresentant fra Troms, Torgeir Knag Fylkesnes.

– De i Sør-Varanger lever tett på dette og har mye kompetanse og forståelse for Russland. Når hun tar det på alvor, må vi gjøre det, sier Fylkesnes.

Han mener i likhet med Utenriksdepartementet at avtalen ligger fast, og ikke noe Russland kan gå tilbake på eller Norge kan gå på kompromiss med.

HELHETLIG PLAN: SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes mener svaret på spenningen i nord er en ny nordområdesatsing.

Etterspør ny nordområde-satsing

SV-nestlederen mener trusselen om å skrote avtalen tyder på en eskalering og en økt spenning i nordområdene.

– Det betyr at vår utenrikspolitiske oppmerksomhet i enda større grad bør rettes mot nord. Jeg tror det er på tide med en større plan for hvordan man skal løfte nordområdene, mener Fylkesnes.

Han trekker frem at SV har foreslått mer penger til sjø- og landforsvaret, og at det handler om mer enn forsvarspolitikk.

– Det handler om å heve suverenitet med aktiv fiske, bygge infrastruktur, styrke befolkningen og snu fallet i befolkningstall, sier han og legger til:

– Jo færre folk, desto mer sårbar er man. Den siste trusselen fra Russland er en sterk påminnelse om at man må snu utviklingen i nord.

– Ikke naturlig å gå i diskusjon

Statssekretær Eivind Vad Petersson (Ap) i Utenriksdepartementet sier at delelinjeavtalen med Russland ikke er i spill, på tross av president Vjatsjeslav Volodin i den russiske nasjonalforsamlingens forslag.

– Utspillet om delelinjeavtalen representerer ikke offisielle russiske standpunkt, sier statssekretær Eivind Vad Petersson og viser til uttalelser fra Putins pressetalsperson Dmitrij Peskov til det russiske nyhetsbyrået TASS.

– Det er ikke naturlig for norske myndigheter å gå i diskusjon med Russland basert på utspill fra enkeltpolitikere, legger han til.

Han påpeker at delelinjeavtalen med Russland ikke inneholder noen klausul for oppsigelse, og at den gjelder på ubestemt tid.

STATSSEKRETÆR: Eivind Vad Petersson (Ap).

– Vi legger til grunn av Russland vil fortsette å forholde seg til avtalen. Det er både i Russlands og Norges interesse. Vi ser heller ingen grunn til å hevde at spenningen i nord er økt som følge av dette, sier Petersson.

På bekymringen fra fungerende ordfører Elin Mathisen i Sør-Varanger, sier statssekretæren at regjeringen har tett dialog med kommunen.

– Vi vet godt at særlig Kirkenes-samfunnet rammes av det som har skjedd, blant annet at sanksjonene har store konsekvenser for næringslivet, sier han og viser til krisepakken de lanserte kort tid etter invasjonen, sier han.

– Også arbeider vi videre med tiltak for å støtte kommunen, legger han til.

LIGGER FAST: Administrerende direktør Audun Maråk i Fiskebåt er ikke nevneverdig bekymret for delelinjeavtalen mellom Norge og Russland.

Sitter stille i båten

Audun Maråk, administrerende direktør i arbeidsgiverorganisasjon for den norske havgående flåten – Fiskebåt, sier at han oppfatter avtalen som avgjort – og ikke noe Russland kan gå tilbake på.

– Russland har uten tvil kommet best utav den avtalen, sier han og begrunner det med prinsippene som ble lagt til grunn for delingen.

– I den grad man er bekymret, så er det hvis konfliktlinjene tilspisses og på den måten øker spenningen knyttet til nordområdene, sier Maråk som mener både Russland og Norge gjør lurt ved å sitte stille i båten.

Les også: Nupi-forsker og Russland-ekspert Julie Wilhelmsen har tatt til orde for at Russlands utspill om delelinjeavtalen bør tas på alvor, og ikke bør tolkes som en tom trussel.