Mener billettordninger ikke dekker folks behov: − Trengs en mer fleksibel billett

Rapporter viser at folk vil reise mindre med kollektivt etter pandemien. Det krever endringer i billettløsninger, mener utreder. Vy og Ruter jobber med løsninger.

– Månedskortet har eksistert i 40–50 år uten å ha blitt endret. Mens reisevanene våre har endret seg veldig. Det er på tide å gjøre noe med billettløsningene, sier Kristine Wika Haraldsen.

Hun jobber som utreder innen mobilitet og bytransport i Asplan Viak og har sett på folks kollektivvaner under coronapandemien.

– Det vi har funnet, når vi har spurt folk om hvordan de ser for seg reiser med kollektivt etter coronapandemien, er en nedgang i kollektivreiser på 10–15 prosent. Det er ganske dramatisk, sier Haraldsen.

Redd for smitte

Disse undersøkelsen er gjort under pandemien, så Haraldsen og kollegaene vil gjøre flere undersøkelser når situasjonen nærmer seg normalen. Hun mener likevel det vil være god grunn til å tro at kollektivvanene våre vil endre seg også i fremtiden. Det er det flere årsaker til.

– Det ene er hjemmekontor, folk har sett at det fungerer godt å jobbe hjemme. Folk kommer ikke til å sitte hjemme hele tiden, men noen dager i uken. Det vil gjøre mye med det totale antall reiser i løpet av et år. Så det at folk er blitt vant til hjemmekontor og digitale møter har mye å si for kollektivtrafikken.

– Folk kommer til å være mer opptatt av smitte og å unngå trengsel fremover. Da blir det viktig å unngå trengsel for at folk skal benytte kollektiv, sier Haraldsen.

MER FLEKSIBELT: Utreder Kristine Wika Haraldsen i Aslak Viak mener månedskortet er utgått og at vi trenger mer fleksibelt billettsystem på kollektivtransport. Foto: Privat

– Trengs en mer fleksibel billett

Hun mener derfor dagens billettordninger ikke dekker folks behov lenger.

–Vi som jobber med kollektivtransport har sagt lenge at det trengs en billett imellom enkeltbillett og månedskort. Vi trenger noe for dem som vil sitte innimellom på hjemmekontor. For når du ikke vet hvor mye du vil komme til å reise kan månedskort bli for dyrt og ikke verdt det. I tillegg fungerer det dårlig med enkeltbillett for dem som reiser regelmessig da det blir kjempedyrt, sier hun.

Samtidig er det viktig at dagens utvalg av avganger består.

– Man må finne en billettløsning som finansierer kollektivtrafikken, slik at man kan opprettholde tilbudet om hyppige avganger. Skal vi nå de politiske målene om at flere skal reise kollektivt, må man ha et attraktivt kollektivtilbud og billetter som passer for folk.

Haraldsen har også spurt folk hva de ønsker seg. Det de vil ha er en fleksibel løsning som passer med noe tid på jobben og noe tid på hjemmekontor.

– Det de ønsker seg er en billett der man betaler per reise, ikke en gitt periode. Så om man vil betale en startsum og så betale bare litt for hver reise vil det både lønne seg for den reisende og sikre inntekt for kollektivselskapene, sier Haraldsen.

Endringer i vente

Vy og Ruter sier til VG at de har observert endrede reisevaner og at de ser på endringer i billettløsningene sine.

– Vi ser på muligheter for å tilby andre billettløsninger som følge av at folk har endrede reisebehov, men vi er ikke klare med hva det konkret blir enda. Så per i dag er det periodebillett eller enkeltbilletter som gjelder, sier Åge-Christoffer Lundby, kommunikasjonssjef i Vy.

Heller ikke hos Ruter vil vi se endringene de neste månedene.

– Vi jobber intensivt sammen med en del andre aktører spesielt i Viken for å finne andre løsninger enn i dag for å tilpasse oss et annerledes kollektivbehov. Det er ganske komplisert og samkjøre en slik endring på tvers av kommuner og selskaper, samtidig som vi skal finne en løsning som fungerer for kundene våre og sikrer en forsvarlig finansieringsmodell. Så en ny løsning blir ikke klart til høsten, sier Øystein Dahl Johansen, pressevakt i Ruter.