Rødt-kandidat: − Bare flytt, Witzøe!

Rødts Sofie Marhaug ber laksemilliardær Gustav Witzøe flytte hvis han er så misfornøyd med formuesskatten – og mener at staten kan kjøpe opp og drive hele oppdrettsnæringen selv.

Norges sjette rikeste, Gustav Witzøe, advarte torsdag mot en rødgrønn økning av formuesskatten – og sier det kan komme en dag der det blir aktuelt for familien å flytte til utlandet for å unngå skatten.

Ifølge Kapital var Witzøe god for 33,5 milliarder kroner i 2020. Det gjør han til dollarmilliardær, som betyr at han er blant verdens 0,00003 prosent rikeste.

Rødts førstekandidat i Hordaland, Sofie Marhaug, sier at Witzøe bare kan flytte.

– Bare flytt, Witzøe! Arbeidsplassene blir værende her uansett fordi du ikke kan flytte oppdrettsanleggene ut av landet. Han kan godt selge seg ut. Vi trenger arbeidsplassene, men ikke sutringen hans. Dette er tomme trusler, sier Rødts førstekandidat i Hordaland, Sofie Marhaug, til VG.

RØDT-TOPPER: Partileder Bjørnar Moxnes sammen med Sofie Marhaug, førstekandidat i Hordaland. Ifølge pollofpolls.nos gjennomsnitt for juli har Rødt 5,6 prosent oppslutning og ligger an til å få inn 10 representanter.

Kjøp hele næringen!

Marhaug frykter ikke at Norge vil gå glipp av masse skattekroner hvis Witzøe forlater landet.

– Nei, ikke hvis de arbeidsplassene blir overtatt av noen andre. Han kan ikke flytte arbeidsplassene og oppdrettsanleggene. Den verdiskapingen skjer i Norge uansett, sier Marhaug.

– Mener du da at staten bør kjøpe opp og nasjonalisere oppdrettsnæringen?

– Ja, det går an. Det finnes eksempler på statlige selskaper som har investert i fiskeoppdrett allerede. Det er fullt mulig å gå inn med statlige penger og overta arbeidsplassene. De er tross alt veldig lønnsomme, sier hun.

KRITISK: Høyre-nestleder Tina Bru sier at hun tror at folk «heller vil ha skatteinntektene fra en næring som omsetter for milliarder, enn å bruke milliarder på å kjøpe en hel næring for å tilfredsstille Rødts drøm om et kommunistisk samfunn». Foto: Helge Mikalsen

– Tuller du?

Rødt-kandidatens uttalelser får politiske motstandere, Witzøe og næringens representanter til å steile.

– Hva? Tuller du? De vil at staten skal kjøpe opp hele oppdrettsnæringen, sier en sjokkert Høyre-nestleder, Tina Bru.

– Det er i så fall skremmende hvor lite respekt og forståelse Rødt har for ærlig arbeid, verdiskaping og norsk næringsliv i bygd og by. Dette er renspikket kommunisme fra et parti Støre og Vedum kan bli avhengige av hvis de vinner valget, slik de er det i Oslo, sier Bru.

Stein Lier-Hansen i Norsk Industri kaller forslaget «meningsløst», mens Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge bruker Venezuelas «kommunistiske grep» med nasjonalisering av hele næringer som skrekkeksempel.

MILLIARDÆR: Gustav Witzøe er sterkt kritisk til den varslede økningen i formuesskatt fra Ap og de rødgrønne partiene. Han sier at utenlandske kapitalister vil tjene på dette. Foto: Terje Bringedal

Laksemilliardær Gustav Witzøe sier at selskapet han grunnla, Salmar, i fjor betalte en halv milliard i selskapsskatt og 1,8 milliard for å få lov til å bruke sjøareal til økt matproduksjon.

– Jeg er helt enig med Rødt i at de tusenvis av ansatte i norsk oppdrettsnæring er de som fortjener ros for næringens suksess, og håper av den grunn at de skal slippe å måtte oppleve at Staten eller utlendinger overtar hele næringen som Rødt anbefaler, skriver Witzøe i en e-post og avviser at han «sutrer».

– De har jo allerede delvis fått det som de vil etter som flere av de store norske bedrifter allerede er flagget ut. En gang hevet venstresiden fanen «nei til salg av Norge». Men nå er det altså blitt ja til mest mulig salg av Norge, skriver han.

Rødgrønn skatteøkning

Regjeringspartiet Høyre skrotet på sitt landsmøtet sitt tidligere mål om å fjerne hele formuesskatten på sikt. I stedet vil Høyre jobbe for å fjerne formuesskatten på såkalt «arbeidende kapital» – eller «aksjerabatt», som Arbeiderpartiet kaller det.

De rødgrønne partiene har varslet økt skatt på de høyeste formuene.

Witzøe er skuffet over Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Jeg tror Trygve Vedum har kommet i dårlig selskap. Historisk har Senterpartiet vært opptatt av nasjonalt eierskap, og nasjonal selvråderett var viktig i deres kamp mot EU. Det er derfor komplett uforståelig at de nå går inn for en kraftig økning av særskatten på norsk eierskap, skriver han.

USERIØST: Trygve Slagsvold Vedum er kritisk til både Rødts forslag og Gustav Witzøes kritikk av formuesskatten. Foto: Berit Roald

– Useriøst

– Det er useriøst fra Witzøe, som har tilgang til store fellesskapsarealer i Norge. Da er det viktig at han er med på spleiselaget. Det har jeg sagt til ham direkte. Og det er useriøst fra Rødt sin side, sier Vedum til VG.

Sp-lederen vil at oppdrettsnæringen bidrar mer til lokalsamfunnene de har fått konsesjoner i – og ser på en arealavgift og innretningen av Havbruksfondet.

Vedum skyter samtidig ned Rødt-Marhaugs forslag kontant.

– Det er jo utrolig viktig for et lands verdiskaping at man har privat eiendomsrett, at personer skaper verdier og bedrifter. Det at man skal ta den private eiendomsretten fra folk er jeg helt uenig i, sier han.

KRITISK: Stein Lier-Hansen i Norsk Industri mener at man må fjerne formuesskatten på det han kaller arbeidende kapital. Arbeiderpartiet kaller det «aksjerabatt». Foto: Gorm Kallestad

Stein Lier-Hansen og Geir Ove Ystmark gir støtte til Gustav Witzøe, fordi de mener at formuesskatten er en særnorsk skatt som rammer norsk eierskap og kan gi mindre investeringer.

– Er det riktig at en nordmann må betale formuesskatt om han eier en norsk bedrift, mens en svenske slipper å betale dersom han eier den samme bedriften?

– Vi ser de poengene som Ystmark og andre løfter frem, men så er vi opptatt av et skattesystem der alle bidrar til fellesskapet. Vi har ikke klart å finne en annen modell enn at vi må ha formuesskatt. Men vi mener samtidig at vi må se på innretningen, slik at man betaler mindre for arbeidende kapital som gravemaskiner og mer på bankinnskudd og andre typer formue, sier Vedum til VG.

– Blir det høyere eller lavere formuesskatt totalt sett med en rødgrønn regjering?

– I sum har vi litt høyere formuesskatt, sier han.