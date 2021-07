TOTALVRAKET: Bilen fikk store materialle skader etter at en stor stein falt ned fra taket i Trodalstunnellen. Foto: VG-tipser

Bil totalvraket etter at stein falt fra tak i Trodalstunnellen: − Alle var veldig sjokkerte

Biltaket ble totalt smadret etter at bilen ble truffet av en stein som løsnet fra taket i Trodalstunnellen.

En personbil ble totalt smadret etter at en stein falt ned fra taket i Trodalstunnelen på Matre i Masfjorden. Hendelsen skal ha skjedd rundt klokken 14.00.

Bilder av bilen viser at taket er fullstendig trykket ned. Tilsynelatende er alt utenom området rundt førersetet smadret.







En kvinne som kom minutter etter at steinen falt ned, sier til VG at hun så folk samle seg rundt den smadrede bilen, og at føreren var kommet seg ut.

– Alle var veldig sjokkerte. Det var helt sykt å se på, og man klarte ikke helt ta det innover seg.

Kvinnen ønsker ikke å stå frem med navn. Hun forteller videre at det var flaks det ikke var hun som ble truffet.

– Hadde vi vært tidligere ute, kunne det vært oss. Nå er jeg redd for å kjøre i tunneler.

– Englevakt

Karsten Totland, ordfører i Masfjord kommune, beskriver hendelsen som helt forferdelig. Han er glad for at det ikke er meldt om noen personskader.

– Noen har virkelig hatt englevakt akkurat der, sier han.

At hendelsen skjedde i nettopp Trodalstunnelen er ifølge Totland overraskende.

– Tunnelen er nylig oppgradert i henhold til de nye trafikkforskriftene. Denne tunnel skulle jo været sikker, men man jo aldri vite, sier ordføreren.

Han vet ikke når det sist ble gjennomført sikkerhetssjekk av tunnelen.

Masfjord kommune ligger nord for Bergen og har mange tuneller.

– Det vil alltid være en viss risiko med tuneller, men det er ikke lett å bygge veier uten det i vår del av landet, sider Totland.

Årsak fortsatt ukjent

– Per nå vet vi ingenting om årsaken, trafikkoperatør Jenny Eva Nilsson ved veitrafikksentralen til VG rundt 16.30.

Åpning vil først skje når alt er trygt, forsikrer hun.

– Vi vil nå gjennomføre opprenskning av tunnelen og deretter sjekke at alt er i orden.

Også flere andre tuneller i området har vært stengt, men Masfjordtunnelen er nå åpen igjen for trafikk, melder Vegtrafikksentralen Vest.

– E39 Matreberg- og Trodalstunnelene er forsatt stengt pga opprydding, skriver de på twitter.

Forventet åpning er fortsatt klokken 22 torsdag kveld. Frem til da vil trafikken omdirigeres.