POLITIKER OG ARVING: Frps Sivert Bjørnstad og familien ordnet arveoppgjøret før forrige stortingsvalg for fire år siden. Foto: Therese Alice Sanne, VG

Langt fra flertall for arveavgift på nytt storting

Både Sp og Ap sier nei til å gjeninnføre arveavgift. Dermed er det bortimot utelukket at regjering og storting vil si ja til arveavgift etter valget.

For både Høyre og Fremskrittspartiet sier nei til avgift på arv. Dermed er fire av de fem største partiene på sommerens partimålinger tydelige motstandere av å gjeninnføre den omstridte avgiften.

– Vi har ingen planer om å gjeninnføre arveavgiften, sier medlem i Stortingets finanskomité og Ap-veteran Ingrid Heggø til VG.

– Den arveavgiften vi hadde tidligere førte bare til at dem den var ment for, organiserte seg bort fra den med advokater og finansrådgivere, mens den vanlige mann og kvinne i gaten måtte punge ut, sier Heggø.

RØDGRØNNE: Ingrid Heggø (til høyre) er mangeårig medlem av Stortingets finanskomité for Ap. Her er hun avbildet i vandrehallen sammen med samfylking Liv Signe Navarsete (Sp) fra Vestland og tidligere Sogn og Fjordane. Foto: Vidar Ruud / NTB

Også Sp-nestleder Ola Borten Moe bekrefter at hans parti, som for tiden er nesten like store på målingene som Ap og Høyre, er mot et comeback for arveavgiften.

– Ja, vi er mot å gjeninnføre arveavgift, skriver Borten Moe i en sms til VG.

Tidligere har en nå ferierende partileder Trygve Slagsvold Vedum forsikret folket om det samme.

– Ja, det er helt sikkert for det ga relativt lite inntekter til staten, den gamle arveavgiften, og skapte så mye usikkerhet. Derfor vil vi at den skal være i ro, sa Vedum til Nettavisen tidligere i sommer.

Men det har tross signalene om at arveavgiften er lagt i en skuff, ikke manglet på advarsler om hva som kan skje i en sannsynlig rødgrønn regjering – der SV er med.

Fremskrittspartiets finanspolitiker Sivert Bjørnstad, er selv en av Stortingets mest formuende representanter, på grunn av arv.

Han mener det fortsatt er grunn til å frykte et gjensyn med arveavgiften.

Ordnet arveoppgjøret før 2017-valget

– Det mener jeg at det er all mulig grunn til å frykte. Ap og Sp sier nå at de er mot, men de var varme forsvarere av den usosiale avgiften før den ble fjernet i 2014. Jeg tror dessverre de kan snu like fort tilbake til å bli tilhengere av en slik avgift, sier Bjørnstad til VG.

Han ser for seg at hvis de rødgrønne vinner valget, så blir de avhengige av SV – og kanskje også Rødt og MDG, som ønsker en gjeninnføring av arveavgiften.

Fakta om arveavgift Arveavgiften ble avskaffet 1. januar 2014. Det skjedde at Solberg-regjeringen kort tid etter valget i 2013 hadde blitt vedtatt at den skulle fjernes.

I 2013 ga arveavgiften statlige inntekter på 1,9 milliarder.

Arv og gaver under 470.000 var avgiftsfrie i 2013.

Rødt, SV og MDG går inn for å gjeninnføre arveavgiften. De tre partiene har ulike forslag til satser og bunnfradrag. Kilder: Store norske leksikon og SSB Vis mer

– Ordnet din egen familie arveoppgjøret for å unngå arveavgift?

– Dette skjedde for fire år siden. Frykten for arveavgift var definitivt en motivasjonsfaktor. Hadde det vært arveavgift ved et slikt generasjonsskifte, ville det satt arbeidsplassene i bedriften i stor fare, svarer Bjørnstad – hvis familie har drevet en større håndverkerbedrift i Trøndelag i årevis.

FINANSMINISTER: Jan Tore Sanner (H) tror SV vil presse Ap og Sp til å få på plass en arveavgift. Foto: Mattis Sandblad, VG

Finansminister og Høyre-nestleder Jan Tore Sanner kaller sitt eget parti for selve «garantisten mot arveavgift». Også han ber folk forholde seg kritisk til signalene fra Sp og Ap.

Advarer mot SV-press

– Venstresidens skatteregnskap går ikke opp. SV vil presse Ap og Sp til å gjeninnføre arveavgift, advarer Sanner som i liket med Heggø i Ap mener en arveavgift ville ha rammet vanlige familier som ønsker å la oppsparte midler eller bolig gå videre til neste generasjon.

Høyre-representant i finanskomiteen Anne Kristine Linnestad er krystallklar om at hennes parti ikke kommer til å innføre noen avgift på arv.

– Det kan folk være trygge på. Men folk får avgjøre selv hvordan de planlegger sin egen økonomi, også når det gjelder generasjonsoppgjør, sier Linnestad som – selv om det kunne ha vært en aktuell problemstilling for henne – ikke har tenkt å foreta noe arveoppgjør for å slippe arveavgift før valget.

FOR ARVEAVGIFT: Hun kan bli et nytt SV-ansikt på Stortinget til høsten. Sara Bell synes det er trist at Ap, som vil redusere forskjellene, er mot å innføre arveavgift. Foto: Terje Bringedal, VG

Rødt, MDG og SV er alle for å gjeninnføre arveavgiften, og selv om de tre partiene ligger an til å gjøre langt bedre valg enn i 2017, er de langt unna å få et flertall for arveavgift på Stortinget:

Hadde det vært valg denne måneden, ville de fått til sammen 31 av 169 mandater på Stortinget. Det viser en gjennomsnittsberegning gjort av Poll of polls.

Selv om det ser dårlig ut for et flertall for arveavgiften, vil den likevel kunne dukke opp i regjeringsforhandlinger om et rødgrønt alternativ.

– Jeg synes det er litt trist at Ap – som sier de vil jobbe mot forskjells-Norge – ikke vil sikre at vi ikke har en høyere samlet skatteinngang. Men vi håper vi skal få dem på bedre tanker, sier Sara Bell, stortingskandidat for SV i Hordaland.

SV vil innføre arveavgiften med et bunnfradrag på fem millioner.

– De fleste arver ikke store formuer i Norge, og har man et bunnfradrag, sikrer man at de som arver noe ikke blir beskattet høyt, sier hun.

– Hva skjer om SV havner på vippen og arveavgiften på forhandlingsbordet?

– Forhandlingene tas i forhandlingsrommet, men vi ønsker gjennomslag for all vår politikk for å få forskjellene ned.