LADER FOR FOLKEVALGTE: Stortingets egen parkeringskjeller er selvsagt utstyrt med egen lader for elbilister som Høyres Lene Westgaard-Halle. Nesten daglig pendler hun til Oslo fra hjemstedet Brunlanes i Larvik. Foto: Privat

Refser egen regjering for treg elbil-lading: − Nødt til å få opp tempoet

SANDNES/OSLO (VG) Mangelen på ladestasjoner hisser opp elbilister i ladekø. Nå ber Høyre-politiker Lene Westgaard-Halle (H) sin egen regjering om å akselerere utbyggingen.

Av Frank Ertesvåg , Lars Hægeland og Rodrigo Freitas (foto)

Publisert: Nå nettopp

– Fordi vi i Norge er så flinke til å bruke elbil, er vi bare nødt til å få opp tempoet på ladestasjoner. Mange føler nå virkelig på frustrasjonen det er å bruke tid i ladekø og deretter vente på ladingen. Man skal jo ikke stå i kø for å fylle drivstoff, sier Westgaard-Halle til VG.

– Regjeringen og Høyre har vel et klart medansvar for mangelen på ladestasjoner?

– Jo, definitivt. Vi er godt i gang, men vi er ikke kommet langt nok. Derfor må vi trappe opp utbyggingen av ladestasjoner. Dette er en del av det grønne skiftet. Men utbyggingen av ladestasjoner har ikke holdt følge med antall elbiler, erkjenner Westgaard-Halle, som er Høyres klimapolitiske talsperson.

HADDE LADE-FLAKS: Abul Fahimuddin er fra Bergen, har hytte i Sirdal og lader bilen på Kvadratsenteret i Sandnes. Han hadde nesten tomt batteri, og pustet lettet ut da ladestasjonen var ledig torsdag formiddag. Foto: Rodrigo Freitas, VG

– Har dere overlatt utbyggingen for mye til markedet?

– Ikke nå lenger, men tidligere var det nok slik. Nå er det en større bevissthet om at det offentlige må legge bedre til rette for denne infrastrukturen som må til. Men vi vil jo at private aktører skal bygge og drive selve ladestasjonene, sier Høyre-politikeren.

Norge i førersetet

Hun har selv kjørt elbil i åtte år, og er stolt av at Norge er i førersetet i elbil-bruk. De nye EU-kravene om stopp i salget av nye diesel- og bensinbiler i 2035, vil ikke Norge ha noe problem med å følge opp, ifølge klimapolitikeren i regjeringspartiet.

– Vi skal jo komme i mål med dette ti år tidligere – i 2025. Da skal det bare selges nullutslippsbiler som nybiler i Norge. Derfor haster det også med utbygging av ladestasjoner, understreker hun.

– Lad før du drar

Utenfor det store kjøpesenteret Kvadrat i Sandnes, står Abul Fahimuddin fra Bergen med sin lille hund og venter på at el-Mercedesen lader. Han understreker betydningen av å forberede lengre turer med elbil.

– Planlegg godt og lad batteriet fullt før du drar. Jeg hadde nesten ingenting igjen da jeg kom hit. Heldigvis var det ledig her. Hadde nok flaks, sier Abul til VG.

Han er heller ikke helt fornøyd med tettheten mellom ladestasjonene noen steder i landet.

– Det er nok for få, konstaterer Fahimuddin.

– Hva vil du si til forbannede og varme elbilsjåfører i ladekø, Westgaard-Halle?

– Takk for at dere kjører elbil. Vi har sett og hørt dere. Sommeren 2022 regner jeg med at vi skal slippe disse ladekøene, sier Høyre-politikeren som selv regner med å oppleve ladekøer på både en halvtime og time når hun senere i sommer skal til Tvedestrand-området på hytteferie.

– Og så tar det vel tid å lade også?

– Ja, med en halvtime i kø og 20 minutters lading - så går det fort en time. Det er ikke holdbart, klager Westgaard-Halle.

Fem ladetips Elbilforeningens fem råd for smart lading for smarte elbilister: Planlegg turen

Ta heller flere korte ladestopp enn ett langt

Start turen med full-ladet batteri

Lad mest mulig når bilen står i ro uansett

Husk at elbilen også har “reservetank” Vis mer

Kritiserer regjeringen

Elbilforeningen med sine snart 100.000 medlemmer, er svært misfornøyd med utbyggingen av ladestasjoner i det lange kongeriket.

– Vi vet at det er en del steder der det virkelig er ladekø. Gjerne litt utenfor hovedveiene. Det er for få hurtigladere, og det må bygges nye, sier Erik Lorentzen som er leder for fag og rådgiving i Elbilforeningen.

Han forteller om ventetider fra en halvtime til en time flere steder.

– Samtidig er det mange som aldri opplever ladekø. Husk, Norge var veldig tidlig ute med elbiler. Nå kommer andre land etter, og selv om EU innfører en deadline for utfasing av bensin- og dieselbiler i 2035, så ligger bilprodusentene foran. Både Opel, Mercedes, Volvo, Ford og Volkswagen vil gå over utelukkende til nullutslippsbiler i dette tiåret, sier Lorentzen.

FORNØYD: Linda Godtfredsen fra Hauge i Dalane fyller batteriet på Kvadrat i Sandnes torsdag formiddag. Hun sier hun aldri har opplevd ladekø, men kjører stort sett kortere turer på grunn av begrenset rekkevidde. Foto: Rodrigo Freitas, VG

Han kritiserer regjeringen for å ha latt markedet få for stort ansvar for å bygge ut ladekapasitet nasjonalt.

– Ladestrategien hittil har vært altfor markedsstyrt. Det er først og fremst private aktører som skal bygge ladestasjoner, men myndighetene må også bruke penger på dette, planlegge og legge til rette. Vi må få et helt annet tempo i utbyggingen enn hittil, sier Lorentzen.

Han jobber også for at ladestasjonene skal bli lettere tilgjengelig med sikte på betalingsløsninger - noe mange finner for komplisert med forskjellige app-løsninger og varierende nettverk.

Lover bedring

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) har forståelse for folk som sitter i ladekø i sommer-Norge. Men han lover et stadig bedre utbygget nett med ladepunkter.

– Vi har statlige ordninger gjennom Enova som yter støtte til ladepunkter der det er ulønnsomt for private utbyggere å etablere dette. For eksempel er bevilget penger både til Finnmark, Trøndelag og Nordland med dette for øyet, sier Rotevatn til VG.

– Kunne dere ha vært tidligere ute med utbygging?

– Vi har jo sett en eksplosjon i elbilsalget i Norge. Hvis vi skulle ha gitt støtte også til områder der det er lønnsomt å bygge ut på privat basis, ville nok flere bare ha ventet på denne støtten, og det hadde gått tregere, svarer Rotevatn.

Han kaller det «nærmest et luksusproblem» at ladekapasiteten ikke helt følger takten i elbilsalget.

– Har du selv sittet i ladekø?

– Ja, og det er slett ikke noe hyggelig. Jeg har forståelse for at det kan være frustrerende. Også jeg ønsker meg flere ladepunkter, og det blir snart bedre, lover Rotevatn.