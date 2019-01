STRAMMER INN: Raymond Johansen mener bruken av selvstendig næringsdrivende går utover de ansatte og brukerne. Foto: Frode Hansen

Ap-Raymond nekter private i helsesektoren å bruke konsulenter: – De beriker seg selv

INNENRIKS 2019-01-16T07:57:18Z

Helseaktører skaper et dårlig tilbud til både sine ansatte og innbyggerne i Oslo ved å bruke konsulenter, mener byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Nå blir det forbudt.

Publisert: 16.01.19 08:57 Oppdatert: 16.01.19 09:14

Byrådet forbyr helseaktører å bruke konsulenter fremfor fast ansatte når de skal jobbe for kommunen.

– Vi utvider Oslo-modellen (se faktaboks) til å gjelde også for helse og omsorg. Store konsern bruker arbeidstagere og får dem til å bli selvstendig næringsdrivende. Dermed mister de rettigheter som overtidsbetaling, feriepenger og pensjon, sier Johansen til VG.

Oslomodellen Byrådet har innført Oslomodellen for å fremme et seriøst arbeidsliv. Målet er blant annet å stoppe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping i bygg- og anleggsmarkedet og på en del tjenesteområder. Byrådet har kommet frem til at det i all hovedsak skal brukes minst 80 prosent fast ansatte ved utførelse av oppdrag for Oslo kommune. Dette gjør de for å hindre overdreven bruk av ansatte fra bemanningsbyråer. Kilde: www.oslo.kommune.no

Mandag denne uken begynte rettssaken mellom 24 omsorgsarbeidere og det private helse- og omsorgsselskapet Aleris Ungplan & Boi AS i Oslo tingrett.

Nettopp Aleris-saken er et eksempel Johansen viser til.

– De beriker seg selv

– Høyre tillot tunge aktører inn i velferdssystemet for at folk skulle ha mer å velge i. Men hvorfor gjør aktørene arbeidstakerne til selvstendig næringsdrivende? For å berike seg selv, hevder byrådslederen.

Johansen presiserer at aktørene fortsatt skal få lov til å slippe til konsulenter med spesialkompetanse, som for eksempel psykologer.

Men han og byråd for eldre, helse og arbeid, Tone Tellevik Dahl (Ap), er skeptiske til hvordan de mener store aktører har utnyttet reglene for ansettelse av konsulenter i helsesektoren.

– Det er våre innbyggere som skal få et best mulig tilbud når vi bruker skattebetalernes penger på velferd, legger han til.

Klar for å bytte ut samarbeidspartnere

Johansen mener selskaper vil prøve å finne nye veier for å tjene mer penger, og at det derfor er et løpende behov for å regulere bransjen.

– Oslo-modellen må være dynamisk. Oppfinnsomheten er stor når det gjelder å tjene penger på oppdrag fra det offentlige, forklarer han.

Johansen frykter ikke at selskapene skal sette seg på bakbeina på grunn av regelendringene. Derimot tror han de seriøse aktørene vil ønske nye og strengere krav velkommen.

Dersom de ikke liker endringene, ser han ingen problemer med å avslutte arbeidsforholdet og finne nye samarbeidspartnere.

Tellevik Dahl trekker frem brukerne av helse- og omsorgstjenester som en viktig faktor. Hun frykter at bruken av konsulenter går utover dem.

– Det er viktig at brukerne føler trygghet, og at det ikke stadig vekk kommer nye konsulenter. Stor utskiftning og dårlige arbeidsforhold går utover kvaliteten på tjenestene. Derfor vil vi ha faste ansatte fremfor innleide konsulenter, sier hun.

– Skjedd en enorm endring i bransjen

Direktør i Aleris Omsorg Norge, Erik Sandøy, mener kritikken fra Johansen er uberettiget. Han sier at Aleris Ungplan & BOI har gjort et omfattende arbeid med å snu konsulentbruk til fast ansettelse.

– Dette handler om hvordan denne delen av bransjen psykisk omsorg har utviklet seg. Det har skjedd en enorm endring fra nesten utelukkende å basere seg på konsulenter til at hele bransjen bruker faste ansettelser. Dette mener jeg vi har vært en klar pådriver for de siste fem årene.

Bruken av konsulenter var høy i bransjen lenge før de kom inn, fastholder han.

Sandøy går heller ikke god for at konsulentbruken går utover brukerne.

– Hovedregelen er fast ansatte. Men konsulenter kan brukes på krevende brukere med spesielle behov eller hvis vi for eksempel får forespørsel om å ta en helg på kort varsel. I slike situasjoner hvor vi og brukere trenger særlig fleksibilitet er muligheten for å bruke konsulenter viktig.

Høyre og NHO kritiske til forbud

Høyres leder av Helse- og sosialkomiteen i bystyret i Oslo, James Stove Lorentzen, stiller seg uforstående til kritikken fra Johansen.

– Jeg synes han velger en usaklig og populistisk tilnærming til en viktig sak. De store selskapene er seriøse aktører som tilbyr gode tjenester til innbyggerne. De som kun er ute etter penger blir ikke suksessfulle. Hvis de ikke gjør ting riktig, mister de vil de ikke lykkes i det lange løp, sier han.

– Det er viktig å ha en viss fleksibilitet. Det skal ikke være frislipp, men det skal heller ikke være for rigid. Jeg er glad for at byråden også åpner opp for det, gjennom å tillate helsearbeidere med spesialkompetanse.

Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og handel, skriver i en SMS til VG at de ikke synes et totalforbud er en god løsning.

– Konsulentbruk har vist seg hensiktsmessig og gunstig for oppdragsgivere i mange bransjer. Å kategorisk å si nei til dette på generelt grunnlag blir feil. Vi mener fast ansettelse skal være hovedregel, men det kan være situasjoner der oppdragsgiver har spesielle behov.