Ulykke i barnehage: Ettåring til sykehus

INNENRIKS 2019-01-03T12:51:16Z

Ifølge politiet ble barnet hengende fast med en stropp rundt halsen.

Publisert: 03.01.19 13:51 Oppdatert: 03.01.19 14:14

Politiet melder i en pressemelding at de klokken 12.10 fikk melding om en ulykke i en barnehage i Bergen . Ifølge politiet har et barn på ett år falt ut av en barnevogn og blitt hengende fast med en stropp rundt halsen.

Barnet er kjørt Haukeland sykehus med ukjent tilstand. Foreldre er varslet, og politiet har startet etterforskning.

Kommunens kriseteam er også varslet.

– Det vi vet er at et barn har falt ut av en barnevogn og blitt hengende i en stropp. Dette skjedde på barnehagens område. Vi er på stedet og gjør undersøkelser.

på stedet og gjør undersøkelser, sier operasjonsleder Per Algrøy til VG.

– Hvilke undersøkelser kommer dere til å gjøre?

– Vi snakker med de involverte og de som var til stedet, og ser på barnevognen og omstendighetene forøvrig, sier Algrøy.

Daglig leder i den aktuelle barnehagen bekrefter at det har vært en alvorlig ulykke.

– Barnets foreldre ble varslet med en gang, og barnets tilstand er uavklart. Vi bruker all vår energi på å følge opp dette, sier daglig leder til VG.

– Hva gjør dere for å forhindre at noe sånt skjer igjen?

– Jeg har ingen ytterlige kommentarer.