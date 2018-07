KNAKK SAMMEN I LATTER: Porsgrunn-ordfører Robin Kåss lo godt da han kom hjem etter ferie til varaordførerens pek. Foto: Line Victoria Husby, privat

Sjekk varaordføreren i Porsgrunns sommerspøk mot sjefen

Både møbler, kontorrekvisita og datamaskinen fikk en overhaling med aluminiumsfolie av varaordføreren i Porsgrunn mens ordføreren var på sommerferie.

Ordfører Robin Kåss (AP) forteller at varaordfører Janicke Andreassen har styrt byen mens han var på toukers bilferie i Europa.

– Det har hun gjort på en veldig god måte. Blant annet har vi fått et nytt vinmonopol mens jeg var borte, sier han og legger at det ellers ikke skjer så mye i et norsk rådhus midt i juli.

Men mellom slagene fant varaordfører Andreassen tid til å spille sjefen et lite puss.

– Jeg hadde en planlagt telefonkonferanse klokken ni på mandag. Ofte sitter man bare og lytter til disse, derfor tok jeg den på kontoret til Robin, forklarer hun til VG.

I løpet av de to timene telefonkonferansen varte tapetserte Andreassen kontorets interiør med aluminiumsfolie og bilder av seg selv.

– Holdt på å knekke sammen

En times tid etter at jobben var gjort ankom Kåss rådhuset.

– Da jeg kom inn på kontoret var alt pakket inn i aluminiumsfolie; PC, mus, dokumenter, ordførerkjedet og stolen. Dessuten var veggene dekorert med bilder av varaordføreren i blant annet dronningpositur. Det var et veldig artig påfunn, forteller han.

– Han holdt på å knekke sammen. Det falt i god smak, sier Andreassen.

Kåss benekter at dette er noe han så for seg at kunne hende:

– Dette var en hundre prosent overraskelse, hevder han.

Planlegger hevn

Dog kan varaordførerens stunt få represalier. Andreassen tar ferie onsdag og kommer ikke tilbake før i begynnelsen av august. Imens har Kåss bedt om ideer fra lokalavisens lesere.

– Ja, jeg må jo gjøre noe tilbake. Jeg har fått mange tips til det allerede og oppfordrer til å få flere, sier Kåss.

Det er Andreassen forberedt på.

– Kjenner jeg Robin rett, har han nok et ess i ermet når jeg kommer tilbake. Så syns jeg jo at det er utrolig artig når halve Porsgrunn kommer med forslag til hvordan man skal hevne seg, ler hun.