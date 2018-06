– Jeg har ikke hatt kunnskap om hvor sterke de har vært, sier statsminister Erna Solberg (H) om Oslo-gjengen Young Bloods. Foto: Frode Hansen

Erna Solberg: – Vi har ikke vært gode nok til å gå på bakmennene

Publisert: 19.06.18 20:23 Oppdatert: 19.06.18 20:54

– Min beskjed til gjengene er at vi kommer til å bruke mye ressurser og krefter på å bekjempe dere, sier statsminister Erna Solberg (H).

I over ti år har gjengen Young Bloods fått herje på Holmlia i Oslo . VG har skrevet historien om hvordan politiet ikke har klart å stoppe dem.

I kveld, under en mangfoldskveld i bydel Stovner i Oslo, lovet statsminister Erna Solberg at regjeringen skal jobbe for å stoppe de kriminelle gjengene i hovedstaden.

Hvordan? Ved å gå etter penger og våpen, ifølge statsministeren.

– Har du penger du ikke kan gjøre rede for hvor du har tjent, har du kanskje tjent dem ved hjelp av kriminell aktivitet. Hvis du ikke på ærlig vis kan eie luksus, får du ikke lov til å eie luksus, sier Solberg.

– Det venter ikke et liv i rikdom på å være løpegutt for gjengene, legger hun til.

Visste ikke hvor sterk gjengen var

James Stove Lorentzen (H), komitéleder av Helse- og sosialkomiteen i Oslo bystyre, uttalte mandag at nyheten om Young Bloods’ herjinger «kom som et sjokk».

Solberg sier at heller ikke hun kjente til gjengens maktsituasjon i hovedstaden.

– Jeg har ikke hatt kunnskap om hvor sterke de har vært. Tidligere hadde vi stort fokus på narkosalget fra asylsøkere med ulovlig opphold, som også var knyttet til gjenger. Da var vi kanskje mer fokusert på at vi gjorde noe med selve narkosalget, mens vi ikke har vært gode nok til å gå på bakmennene. Det er en utfordring, også for politiet. Politiet må svare for at de ikke har klart å bryte opp mer, sier Solberg.

Oslo-politimester Hans Sverre Sjøvold har sagt at politiet i dag mangler straffereaksjoner for å få has på de verste ungdomskriminelle.

Lover flere politi-årsverk

Oslo-politiet har fått 30 millioner kroner ekstra i år, øremerket kriminaliteten i Oslo sør. Sjøvold mener politiet vil slite, hvis ikke ekstramidlene til Oslo-politiet videreføres neste år.

– Vi kommer til å øke politibevilgningen i årene fremover, lover Solberg, uten å gå inn på om dette gjelder videreføring av 30 millioner kroner i årlig tilskudd.

– Vi har en ambisjon om å øke antall polititjenestemenn betydelig i tiden fremover. Vi har økt mye og vi kommer til å øke enda mer, sier hun.

Dystrere nå

På denne tiden i fjor var Solberg på orienteringsmøte på Stovner politistasjon om situasjonen i bydelen, etter flere bilbranner og voldsepisoder. Da uttalte statsministeren at hun var beroliget over situasjonen i hovedstaden og at hun opplevde at Oslopolitiet hadde god oversikt over miljøene.

– Jeg var på Stovner, og det er to forskjellige områder, sier hun og viser til gjengproblematikken VG har belyst i Oslo sør.

Hun antyder at hun ikke er like beroliget etter et nytt besøk på samme politistasjon i år.

– Det sprer seg nå. Da jeg var der i år, tegnet [politiet] et dystrere bilde her enn de gjorde for et år siden, sier hun om møtet med politiet i Stovner bydel.

Vil dempe narkotika-etterspørselen

– Hvordan kan en gjeng som Young Bloods få vokse frem i ti år uten å bli stoppet?

– Da har man vært for dårlig på forebyggende arbeid. Med politireformen får vi en forebyggende enhet som er mye sterkere på forebygging, sier Solberg.

– Det er så klart en utfordring i bunn: At narkohandelen har høye gevinster. Vi må slåss mot den på flere områder. Blant annet må vi sikre oss en reform innen rusomsorgen, som bidrar til at folk får behandling, i stedet for bare straff. Dermed håper vi å få flere ut av etterspørselen etter narkotika, sier hun.

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) har tidligere sagt til VG han er veldig bekymret for situasjonen på Holmlia og frykter en eskalering av gjengkriminaliteten. Men han ville ikke svare på om han mener politiet har gjort en god nok jobb.

Barnevernet blir møtt med skepsis

Når det gjelder forebygging nevner statsministeren blant annet gratis kjernetid og et barnevern «som virker» – og som innvandrerbefolkningen har tillit til.

– En av de største utfordringene er at de hjelpetiltakene vi har, ofte blir møtt med mistenksomhet, sier hun.

Solberg sier også at unge lovbrytere må møtes raskt nok.

– Her må vi nok fylle litt på, gjøre litt bedre enn i dag, erkjenner hun.