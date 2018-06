Angrep bussjåfør – dømt til syv års fengsel

NTB

Publisert: 27.06.18 17:13

Mannen (37) som i oktober i fjor angrep en bussjåfør i selvpåført rus, er i Bergen tingrett dømt til syv års fengsel for drapsforsøk.

Drapsforsøket skjedde på morgenen 22. oktober i fjor. Mannen, som da var 36 år gammel, dro bussjåføren ut av en spisebrakke og ut på bussholdeplassen på Birkelundstoppen i Bergen. I rundt et kvarter mishandlet han bussjåføren grovt. Blant annet brakk han mannens venstre arm, rev at et leddbånd og stakk ham i øyet med en nøkkel.

Bussjåføren, som var innlagt på sykehus i åtte måneder som følge av skadene, har i dag mistet synet på det ene øyet og er blitt avhengig av gåstol som en følge av skadene. Tiltalte erkjente straffskyld da saken gikk i Bergen tingrett tidligere denne måneden.

Nå er han dømt til syv års fengsel for drapsforsøk, samt å betale 220.000 kroner i oppreisningserstatning til sjåføren, skriver Bergens Tidende onsdag.

Bussjåføren var et tilfeldig offer, slo retten fast. 37-åringen forklarte i retten at han den aktuelle dagen hadde vært redd for at noen skulle ta ham, og at han hadde oppfattet sjåføren som en demon. Dagen i forveien hadde han inntatt store mengder narkotika.

37-åringen sluttet ikke å slå før han ble fysisk fjernet fra bussjåføren av politiets innsatsleder, som var først på stedet. Retten mener bussjåføren ville dødd hvis ikke innsatslederen hadde grepet inn, skriver avisen.