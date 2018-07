SALGSFORBUD: A-krimsenteret i Tønsberg har avdekket omfattende regelbrudd og kritikkverdige forhold. Denne kjelleren ble brukt som kjøkken av sesongarbeidere. Foto: Arbeidstilsynet / NTB scanpix Foto: Arbeidstilsynet/NTB Scanpix

Mattilsynet nedla salgsforbud etter funn av avføring ved jordbæråker

NTB

Publisert: 02.07.18 16:22

Mattilsynet har funnet uakseptable forhold hos jordbærbønder i Vestfold. Flere har fått salgsforbud inntil forholdene er utbedret.

Det mest graverende funnet var så alvorlig at Mattilsynet beordret destruering av et parti bær fordi jordbærplukkerne ikke hadde mulighet til håndvask etter dobesøk. Avsløringene ble gjort i under en storaksjon hos de største jordbærprodusentene i Vestfold, ifølge Dagbladet .

Flere steder manglet det tilgang på toaletter, og det var heller ikke tilgang til håndvask med rent vann og såpe. Under tilsynet ble det funnet avføring fra mennesker nær åkrene. Det ble også avdekket at hendene enten ikke ble vasket, eller ble vasket i en bekk like ved, skriver avisen.

Det ble også lagt ned forbud mot å selge bær fra disse stedene inntil skikkelige sanitærforhold var på plass.

– Flere av arbeidstakerne ble også innkvartert på dårlige boforhold, der det både var brannfare og dårlige sanitærforhold. Det er særlig arbeidstakere fra Vietnam som oppholder seg i vårt område nå, og vi ser at flere av disse blir utnyttet på det groveste. Dette er folk vi anser som svært sårbar arbeidskraft, sier Marianne Pedersen ved a-krimsenteret i Tønsberg.

Mange arbeidstakere manglet kontrakt, og der arbeidsavtaler var på plass, var de mangelfulle. Produsenter hadde heller ikke kontroll på arbeidstakernes arbeidstid, noe som gjorde det umulig å beregne korrekt lønn.

Arbeidstilsynet, Sørøst politidistrikt, skattemyndigheter, Nav Kontroll, Mattilsynet, Tollvesenet og brannvesen har bidratt i aksjonen.