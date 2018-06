Den enorme fiskekaken måtte snus og stekes på begge sider i en spesiallaget panne. FOTO: Sander Thu

Norsk Guinness-rekord: Verdens største fiskekake

Live Vedeler Nilsen

Publisert: 30.06.18 20:08

I Egersund ble det satt ny Guinness-rekord i dag: Verdens største fiskekake, 230 kilo tung, ble fortært av sultne lokale.

Innbyggerne i Egersund i Rogaland har ikke gått sultne i dag: Verdens største fiskekake, godkjent av en kontrollør fra Guinness Rekordbok sitt kontor i London, ble laget i spesialpanne midt på torget.

Fiskekaken veide hele 230 kilo. Forrige rekord var på 36,6 kilo - altså klarte fiskekakekokkene i Egersund å slå rekorden med en mer enn seks ganger så stor kake.

Det var Stavanger Aftenblad som først kunne melde om det uvanlige verdensrekordforsøket.

– Det er nesten som 17. mai! Stappfullt av folk og veldig god stemning, sier Arild Stein Thorsen (73) til VG.

Han har vært på «Egersundsugå», den ukelange festivalen der verdensrekordforsøket var et av arrangementene, sammen med sønnen Karl Gunnar Thorsen (36) og barnebarnet Mai Sofie (9). Alle tre fikk smake på fiskekaken.

– Jeg så på at de laget den. Det var veldig godt, sier Mai Sofie.

Hjernen og hendene bak fiskekake-stuntet var Tore Torgersen. Hans fiskekaker har vunnet både gull- og sølvmedaljer i kokkekonkurranser. Det var under fjorårets festival at han bestemte seg for å prøve å slå verdensrekorden.

– Det var mye jobb, men veldig gøy. Nå har jeg fått diplom fra Guinness, og det skal jeg henge på kontoret på jobben.

Fiskekaken ble laget i en panne på nesten 11 kvadratmeter, og snudd ved hjelp av en truck.

På forhånd ble det varslet at rekorden ikke kom til å bli godkjent med mindre hele fiskekaken ble fortært. Derfor møtte store menneskemengder opp for å bidra med spisingen.

– Folk er som en stor familie i Egersund. Alle kjenner alle, og alle ville hjelpe til, sier Arild Sten Thorsen.

– Ble alt spist opp?

– Oh yes, no problem! Sier Thorsen, og legger til:

– Det var fantastisk godt! Også var den helt gjennomstekt, selv om den var tre-fire centimeter tykk.



Reglene for å få godkjent en rekord i Guinness er veldig strenge. Dommeren Sofia har reist verden rundt for å kontrollere rekorder, og kan melde om at hun er imponert over innsatsen i Egersund.

– Faktisk har jeg vært med på en som minner litt om denne. I Østerrike laget de verdens største pannekake. Jeg var også nylig i India der de satte rekord i antall personer som drev med ansiktsyoga samtidig, sier hun til Stavanger Aftenblad.

Fra før har Rogaland også rekorden i verdens lengste appelsinskrell. Det skjedde i 1984, da Magnus Egeland fra Lura klarte å skrelle en appelsin så skallet ble fem meter langt. Bjarne Mæland fra Stavanger slo nok en rekord for Rogaland da han som 100-åring hoppet i fallskjerm tilbake i 1999.