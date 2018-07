Politiet advarte mot falsk «NRK-reporter» – viste seg å være journalist

NTB

Publisert: 01.07.18 09:59

INNENRIKS 2018-07-01T07:59:53Z

Politiet advarte lørdag kveld mot en mann som utga seg for å være en NRK-reporter i Henningsvær i Lofoten. Senere viste det seg at han var NRK-ansatt.

– Vi fikk en del telefoner fra folk som reagerte på det de mente var merkelig oppførsel fra mannen, sier operasjonsleder Remi Johansen i Nordland politidistrikt til NTB.

Johansen forteller at en av grunnene til at folk reagerte var at journalisten, som ønsket å ta bilder og filme inne i husene til folk, ikke kunne fortelle hvorfor fordi det var «hemmelig».

Politiet tok dermed kontakt med NRK, som opplyste at de ikke hadde kjennskap til saken, og at de ikke hadde en reporter i området. Like før klokken 20 lørdag kveld gikk politiet derfor ut med en advarsel på Twitter hvor de ba folk vise varsomhet, be om legitimasjon, og ikke slippe vedkommende inn.

Over en time senere tvitret politiet igjen. Da viste det seg at den «falske NRK-reporteren» faktisk var en journalist fra NRK Drama.

– Vi har vært i kontakt med mannen som var veldig lei seg for det som har skjedd. Vi ba ham og NRK om å forbedre rutinene, og at de neste gang må legitimere seg ordentlig så slike misforståelser ikke skjer igjen, sier Johansen.