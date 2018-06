SPISER IS: Varaordfører Khamshajiny Gunaratnam (30) og fylkesleder Frode Jacobsen (49) mener Oslo Ap gjør det mye bedre overfor unge mennesker enn landspartiet som har kontorer i bakgrunnen. Foto: Trond Solberg

Jubler for medlemsvekst blant unge for Oslo Ap – men målingene er like elendige

Publisert: 30.06.18 07:41 Oppdatert: 30.06.18 08:00

Her feirer et fylkeslag i Jonas Gahr Støres kriserammede parti noe så sjeldent som en liten, men god nyhet: Oslo Ap har fått over 100 nye aktive unge medlemmer det siste året gjennom et helt nytt konsept for rekruttering. Men på målingene ser det mørkere ut enn noen gang.

Tross svart himmel for Ap nasjonalt, og at Trøndelag Ap opplever en politisk borgerkrig , har Oslo Ap hatt suksess med sitt nye prosjekt «Generasjon Y» – ledet av varaordfører Khamshajiny Gunaratnam (30):

– Tidligere har vi ikke hatt noe tilbud til folk mellom 25 og 35 og som ikke har begynt i AUF . «Generasjon Y» endrer på dette, sier «Khamsy».

Likevel oppnådde Ap kun en oppslutning på 19 prosent i Oslo i en måling fra Respons, men som var på oppdrag av Oslo Høyre og offentliggjort i Dagsavisen tirsdag.

Negativt bilde

Oslo Ap har invitert VG til historisk grunn på Youngstorget for å imøtegå politiske kommentatorers negative bilde av Ap mediene – som analysen til VGs politiske redaktør Hanne Skartveit nylig.

– Mange snakker om Aps problemer. I Oslo opplever vi et stort og voksende ungt engasjement. I løpet av de siste to årene har Ap fått en ny studentorganisasjon med 46 medlemmer, AUF har vokst med over 300 medlemmer til knappe 2000, og om lag 100 nye medlemmer er blitt aktive gjennom «Generasjon Y»-prosjektet for unge uten partierfaring mellom 25 og 35 år, fastslår «Khamsy» selvsikkert.

– For meg ble det aldri til å melde meg inn i en politisk ungdomsorganisasjon. Jeg er ikke en politisk broiler, men i full jobb. Nå fikk jeg en mulighet til å få ut engasjementet mitt likevel, sier Stine Feie Haram til VG.

– Jeg vervet tre nye medlemmer til Ap senest nå på lørdag, på Ellingsrud, tilføyer Laial Janet Ayoub (33).

Både «Khamsy» og lederen i Oslo Ap, Frode Jacobsen, innrømmer at Ap er et parti med stort strekk i laget.

Som regel er de aktive i partiet enten temmelig unge – eller over 50 år.

– Oslo er en ung by, og dette må speiles i partiene, vi kan ikke la samfunnet styres av sutrete gubber med SUV eller eiendomsbaroner som meler sin egen kake, fastslår «Khamsy».

Fra splittelse til fred

– Også jobber vi for å forme Arbeiderpartiets fremtid. Målet vårt er gjøre veien inn enkel og vise at Arbeiderpartiet er åpen for hvem som helst med sosialdemokratiske verdier og tro på fellesskapsløsninger. Og vi ser at det funker, sier Frode Jacobsen.

Oslo Ap var tidligere kjent som det over tiår mest splittede fylkeslaget i Norges største parti.

Mens Ap krangler så fillene fyker både i ledelsen, partikontoret på Youngstorget og i stortingsgruppen – og partiets største fylkeslag, Trøndelag, opplever å være i krig med seg selv , har det oppsiktsvekkende nok vært fred og fordragelighet i Oslo Ap de siste årene.

Og ved forrige kommunevalg vant Ap for første gang kampen om makten etter 18 år med borgerlige styre. Raymond Johansen kunne dermed danne et byråd sammen med MDG og SV, men med Rødt som nødvendig støtteparti.

Men selv om den interne freden har senket seg over Oslo Ap, og unge mennesker angivelig strømmer til partiet, viser ikke oppslutningen på meningsmålingene den samme tendensen.

– Selv om det er optimisme og god stemning i Oslo Ap, er det selvsagt ikke morsomt når meningsmålingene går ned. Mye av dette skyldes nok det nasjonale bildet, men samtidig er det en kraftig vekker til oss selv. Vi må gjøre ting bedre. Fortelle velgerne hva vi får til og hvorfor vi gjør det vi gjør og samtidig presentere visjoner og ideer for hvordan vi skal ta Oslo videre i riktig retning. Også her gir mange av de nye som har engasjert seg i Oslo Ap verdifulle bidrag, sier Frode Jacobsen til VG.