PÅ KAMERA: Politiet har ifølge kjennelsen fra retten opptak fra åstedet hvor 18-åringen Håvard Pedersen ble drept lørdag. Foto: Tarjei Abelsen

Vadsø-drapet: Politiet har kameraopptak fra åstedet

Publisert: 17.07.18 14:07 Oppdatert: 17.07.18 15:23

INNENRIKS 2018-07-17T12:07:26Z

VADSØ (VG) Politiet har opptak fra Coop-butikken hvor 18 år gamle Håvard Pedersen ble drept lørdag. Likevel nekter den 17 år gamle afghaneren for drapshandlingen.

Det sier 17-åringens forsvarer Vidar Zahl Arntzen til VG.

I kjennelsen fra Indre Finnmark tingrett kommer det frem at politiet har lagt anmeldelsen av drapet og en illustrasjonsmappe fra kameraopptak på åstedet til grunn for at den siktede gutten mandag kveld ble varetektsfengslet i to uker.

– Han erkjenner ikke de faktiske forhold beskrevet i saken fra politiet, sier Zahl Arntzen til VG.

Utover det ønsker han ikke å forklare hva som ligger i at klienten nekter straffskyld.

– Fortsatt er det ingenting som tyder på at det er en relasjon mellom siktede og avdøde, sier Zahl Arntzen.

Politiet i Finnmark opplyser tirsdag at de har gjennomført innledende avhørt av den siktede og at han er samarbeidsvillig.

De bekrefter at han ikke erkjenner seg skyldig etter siktelsen, og at han ikke knytter seg til det straffbare forholdet:

– Vi har ikke kommet noe nærmere med tanke på motiv for ugjerningen og har fortsatt ikke funnet noen relasjon eller kjennskap mellom siktede og avdøde. Vi har meddelt at vi ønsker et nytt avhør av den siktede i senere i dag, sier etterforskningsleder Steffen Andreassen i Finnmark politidistrikt i en pressemelding.

Flere vitner avhørt

Politiet opplyser at de har avhørt flere vitner i løpet av mandag og tirsdag, som enten var til stedet i butikken da drapet skjedde, eller som har hatt kontakt med den siktede forut og etter hendelsen.

– Vi går nå systematisk gjennom både de taktiske og tekniske sporene som har framkommet så langt i etterforskningen. Analyser av beslaglagte lagringsmedier vil bli påbegynt i løpet av uka, sier Andreassen.

Politiet har bedt tingretten om en rettspsykiatrisk vurdering av den siktede 17-åringen.

Det var like før klokken 22 lørdag kveld fikk politiet melding om en knivstikking på Coop Extra i Vadsø . Håvard Pedersen døde kort tid etter.

Åstedet er sikret

17-åringens forsvarer har full tilgang til politiets etterforskningsmateriale og har sett opptakene politiet har fra åstedet.

– Det gjøres mange vitneavhør derfor blir det ganske omfattende mengde med dokumenter i saken, sier forsvareren.

Politiet opplyser tirsdag kveld at åstedet er gjennomgått og vil bli frigitt i løpet av tirsdagen etter en siste gjennomgang med kriminalteknikere og etterforskere.

De opplyser at etterforskningen de nærmeste dagene vil konsentrere seg rundt avhør av vitner og gjennomgang av de beslag som er gjort.

Lovlig opphold til desember

I kjennelsen kommer det også frem at den siktede ikke har noen familie i Norge, og at han har lovlig opphold frem til den 16. desember 2018.

«Dersom han straffes for handlingen risikerer han en lengre fengselsstraff. Det er dermed konkrete objektive momenter for at det foreligger unndragelsesfare .[ ...], skriver retten i kjennelsen.

Den siktedes forsvarer opplyser at 17-åringen avhøres på morsmålet fra Afghanistan, men sier at han også snakker norsk.

Den drapssiktede gutten ble varetektsfengslet i to uker mandag kveld .

Retten har også lagt vekt på at det foreligger fare for forspillelse av bevis ettersom etterforskningen ikke er ferdig, og ytterligere avhør i saken må foretas.

Drapsvåpenet ikke funnet

Da drapet skjedde, skal to personer i tillegg til Håvard Pedersen ha vært på jobb.

Ifølge en kilde VG har snakket med var det ingen som så hva som skjedde i de fatale sekundene hvor Pedersen ble drept.

– De så bare at den siktede la på sprang ut av butikken. Det er kun politiet som har sett bildene fra kamera som vet hva som skjedde, sa mannen til VG mandag.

Ifølge politiet vil det etter planen gjennomføres obduksjon ved UNN i Tromsø onsdag, hvor kriminalteknikere fra Finnmark politidistrikt vil være til stede.

Drapsvåpenet, som er blitt beskrevet som en «knivlignende gjenstand», er ennå ikke funnet.

Det er gjort søk ute og vil bli gjort ytterligere søk ved angitte steder i det videre arbeidet, opplyser politiet i pressemeldingen tirsdag.