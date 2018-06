FLERE VARSLER: Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) mottok en rekke varsler om seksuell trakassering fra flere tidligere studenter - etter at Kunnskapsdepartementet ble varslet i desember i fjor. Foto: Frank Ertesvåg, VG

Kunsthøgskolen avskjediger ansatt etter varsler om seksuell trakassering

Publisert: 20.06.18 12:04 Oppdatert: 20.06.18 13:14

Onsdag vedtok ledelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo å avskjedige en ansatt etter en rekke varsler om seksuell trakassering ved skolen over flere år.

18. desember i fjor mottok Kunnskapsdepartementet (KD) et sammensatt varsel rettet mot en mangeårig ansatt ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO).

I varselet beskriver flere tidligere studenter at de har blitt utsatt for seksuell trakassering av den samme professoren. Varslene strekker seg langt tilbake i tid .

Departementet ba ledelsen ved skolen om å vurdere en politianmeldelse eller arbeidsrettslige skritt på grunn av sakens karakter.

I ettertid oppnevnte ledelsen ved KHiO et uavhengig spesialutvalg til å gå gjennom varslene .

I utvaget har skolen engasjert advokat Anne Marie Due, som er spesialist på arbeidsrett og varslingssaker, samt HR-direktør Geir Haugstvedt ved OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus).

Fra Kunsthøgskolen er rektor Jørn Mortensen og høgskoledirektør Anne Marie Bechmann Hansen oppnevnt som medlemmer i utvalget.

Onsdag kommer det frem at KHiO har mottatt varsler om seksuell trakassering som gjelder flere ansatte ved skolen.

Varslingsutvalget har funnet:

at det er sannsynliggjort i det i en av sakene har forekommet brudd på allmenne normer for akseptabel adferd, tilfeller av seksuell trakassering og brudd på de etiske retningslinjene til Kunsthøgskolen i Oslo. Saken har ført til avskjed.

at det i en annen sak ikke er grunnlag for å konkludere med handlinger som representerer seksuell trakassering, men det er sannsynliggjort at det har skjedd brudd på de etiske retningslinjene til Kunsthøgskolen i Oslo. Den ansatte har sagt opp sin stilling.

at man i den tredje saken står overfor en situasjon hvor påstanden om at det har forekommet seksuell trakassering/tilnærmelser ikke er tilstrekkelig underbygget og saken må derfor avsluttes fra varslingsutvalgets side.

Advokat Anne Marie Due bekrefter overfor VG onsdag at det er rettet varsler mot tre ansatte ved høgskolen.

– Vi har jobbet omfattende med å gå gjennom dokumentene vi har mottatt, samt gjort intervjuer med varslerne i sakene, og vår endelige vurdering er basert på dette arbeidet. Vi ønsker ikke å gå i detalj på hva vi har funnet i gjennomgangen av hensyn til personvernet, sier hun til VG onsdag.

Kritiserer ikke interne relasjoner

I spesialutvalgets avgjørelse kommer det frem at utvalget ikke har funnet grunnlag for kritikken om at interne relasjoner mellom ansatte skal ha hindret eller vanskeliggjort varsling om eventuelle kritikkverdige forhold.

– En av varslerne har tidligere opplyst til VG at hun opplevde relasjonen mellom professoren hun varslet om og en annen ansatt i ledelsen ved skolen som problematisk. Derfor varslet de departementet og ikke skolen direkte. Hvordan har utvalget sett på dette?

– Konklusjonen er basert på en omfattende gjennomgang, men jeg kan ikke gå inn i detalj på dette, sier Due.

Hun understreker at utvalget derimot har funnet det kritikkverdig at KHiO ikke har fulgt opp ett av varslene fra 2010, og heller ikke har tatt grep etter opplysninger som har kommet frem av studentundersøkelsen.

– Dette burde ha gitt grunnlag for bedre oppfølging, og vi har nå kommet med flere anbefalinger til KHiO på hvordan de kan håndtere slike saker fremover, sier advokaten.

I avgjørelsen skriver utvalget videre:

« De eksterne rådgiverne av varslingsgruppa har konkludert med at Kunsthøgskolen ikke gjennomførte referansesjekk ved kalling av en ansatt. Dette er kritikkverdig og de eksterne rådgiverne mener det er problematisk at KHiO ikke har klare retningslinjer for referansesjekk ved kalling ».

Kalling går ut på at en institusjon henter inn kompetente folk uten nødvendigvis å gå gjennom en tradisjonell ansettelsesprosedyre.

Vil vurdere klage

Den mannlige ansatte hovedparten av varslene dreier seg om, opplyser i en e-post til VG at han ikke ønsker å kommentere utfallet av varslene. Han henviser til sin advokat Mariann Helen Olsen. Mannen er nå avskjediget fra høgskolen.

– Per dags dato foreligger det ikke et rettskraftig vedtak i denne saken. Den har en klagefrist på tre uker, og min klient vil nå vurdere en eventuell klage, sier Olsen til VG.

Olsen understreker at hennes klient har opplevd prossessen og saksbehandlingen fra arbeidsgivers side som svært kritikkverdig.

– Han opplever at KHiO som forvaltningsorgan i liten grad har opptrådt i tråd med det som kreves av forsvarlig saksbehandling og forvaltningsskikk, utdyper hun.