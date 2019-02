INGEN LIVSTEGN: Etterforskningsleder Tommy Brøske gjestet fredag tv-studioet til Romerikes Blad for et intervju om forsvinningssaken. Foto: TORE KRISTIANSEN

Politiet om manglende livsbevis: – Vi er bekymret

LILLESTRØM (VG) Politiet bekrefter at de ennå ikke har fått bevis på at Anne-Elisabeth Hagen (68) lever – til tross for at de antatte kidnapperne har foreslått en måte å gi et livstegn på.

Det sa politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt i et direktesendt intervju på RBTV fredag formiddag. Han leder etterforskningen av forsvinningen til 68 år gamle Anne-Elisabeth Hagen fra Lørenskog , som har vært savnet siden 31. oktober i fjor.

Fire dager har gått siden politiet gikk ut med at både de og bistandsadvokat Svein Holden har mottatt et nytt budskap fra de antatte kidnapperne - rettet til 68-åringens familie - på en ny plattform. Holden fortalte på en pressekonferanse samme kveld at motparten har skissert en måte å gi livsbevis på.

– Vi er bekymret over det. Det legger vi ikke skjul på, sier Brøske til VG i etterkant av intervjuet.

BORTE: Anne-Elisabeth Hagen (68) fra Fjellhamar. Foto: PRIVAT

– Kan ta tid

Han legger til at bekymringen kommer på bakgrunn av at familien flere ganger har gått ut og bedt om nettopp bevis for at Anne-Elisabeth Hagen er i live.

– Vi er bekymret for at vi ikke har fått det, på en annen side er vi forberedt på at en respons på dette kan ta tid. Så det fortsatt er mulighet, sier Brøske.



Det siste budskapet er den tredje kjente meldingen fra de som hevder å ha tatt Anne-Elisabeth Hagen. Den første meldingen kom i form av trusselbrevet som ble funnet i hjemmet hennes, mens den andre meldingen som er kjent for offentligheten kom 16. januar - og ble omtalt på en pressekonferanse 24. januar.

VG er kjent med at det etter den sistnevnte pressekonferansen tikket inn en ny melding fra de antatte kidnapperne etter kort tid. Politiet ventet imidlertid i omlag to uker før de valgte å besvare meldingen – da ved å gå ut i pressen.

Nå har det altså gått fire dager uten at det har kommet noe livsbevis.