Undersøker om noe annet enn løsepenger er motivet

LILLESTRØM (VG) Internt i politiet skal det være en økende bekymring for at den mulige bortføringen av Anne-Elisabeth Hagen er gjennomført for å trekke oppmerksomheten bort fra annen kriminalitet.

Etter over 15 uker uten livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen (68), har etterforskerne stilt spørsmål internt om de mulige kidnapperne kan ha et annet motiv enn økonomisk vinning, får VG opplyst.

Mandag ble det kjent at familien fra Lørenskog har mottatt et nytt budskap fra de mulige kidnapperne – denne gangen på en ny plattform.

I den nye meldingen skal motparten ha skissert hvordan de kan gi familien et etterlengtet livstegn fra den savnede 68-åringen.

Metoden som de mulige kidnapperne har lansert for å gi livstegn på, blir av politiet ansett som en tilfredsstillende måte å gjøre det på. Metoden beskrives som lite krevende, får VG opplyst.

Undersøker andre motiv

Fredag bekreftet politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt at motparten heller ikke denne uken har sendt noe livstegn.

VG er kjent med at det har vokst seg en gnagende uro internt i politiet: Hvorfor sender ikke motparten et livstegn fra 68-åringen?

En polititeori er at motparten kjøper seg tid for å legge press på ressurser i politiet – at den mulige bortføringen av Anne-Elisabeth Hagen er gjennomført for å trekke oppmerksomheten bort fra annen kriminalitet, får VG opplyst.

I en slik hypotese er det flere interessante innganger for etterforskerne:

Hvilke igangsatte politioperasjoner er blitt rammet av ressursforflyttingen?

Har det skjedd annen alvorlig kriminalitet som har gått under politiets radar?

Er det noe stort under oppseiling i de kriminelle miljøene?

Internt i politiet har fraværet av livstegn fått flere til å stusse, for det strider mot den «normale» saksgangen i en sak hvor motivet for bortføringen angivelig er løsepenger.

– Rett inn i etterforskningen

– Dersom man kidnapper et menneske og fremlegger et krav om løsepenger, så er det naturlig å tenke at man vil ha kravet innfridd. Jeg vil ikke si hva jeg tenker, men politiet konstaterer at det ikke har kommet livsbevis, selv om motparten er blitt bedt om å komme med det flere ganger. Vi forsøker å finne ut av det og komme videre: Hvorfor er det slik? sier Brøske til VG.

– Hvilke andre motiver mener politiet de mulige kidnapperne har?

– Det er et spørsmål som går rett inn i etterforskningen. Jeg kan ikke kommentere det. Jeg kan hverken bekrefte eller avkrefte noe rundt dette. Dette er et relevant spørsmål for politiet, men å kommentere hva vi har funnet ut av rundt det, vil være å gi informasjon om etterforskningen, svarer Brøske.

– Har dere etterforsket om den mulige bortføringen er gjennomført for å avlede politiets oppmerksomhet?

– Vi har tidligere sagt at vi etterforsker bredt, og med ulike teorier, sier Brøske.

Ifølge VGs opplysninger, er det i trusselbrevet, som ble funnet i ekteparet Hagens hjem 31. oktober, fremsatt et løsepengekrav på ni millioner euro.

En forklaring på fraværet av livstegn kan være at noe har skjedd med Anne-Elisabeth Hagen etter at hun skal ha blitt bortført fra huset i Sloraveien 4 i Lørenskog.

Flere teorier

Politiets hovedhypotese er fortsatt at 68-åringen er blitt bortført. Samtidig har politiet hele tiden understreket at de etterforsker bredt – og undersøker også andre hypoteser som drap, ulykke og frivillig forsvinning.

Den nye meldingen skal ha tikket inn i kort tid etter at bistandsadvokat Svein Holden henvendte seg til motparten på en pressekonferanse 24. januar, får VG opplyst.

Plattformen som meldingen ble sendt på, beskrives om bedre egnet til å kommunisere på.

Men kommunikasjonen beskrives som «enveiskommunikasjon». Derfor har familien Hagen vært avhengig av mediene for å snakke til motparten.

Åpner for forhandlinger

Under mandagens pressemøte i Mo i Rana åpnet bistandsadvokat Holden for at familien er villig til å starte forhandlinger – dersom motparten gir dem et tegn på at Anne-Elisabeth Hagen er i live.

– Dersom familien mottar et slikt livsbevis som motparten har skissert i sin nylige henvendelse til oss, så vil familien arbeide for å få Anne-Elisabeth trygt og godt hjem, sa Holden på mandag.

VG har vært i kontakt med bistandsadvokaten, som ikke ønsker å gi noen kommentar.