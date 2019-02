DØMT: Morten Andreassen er funnet skyldig i å ha plantet bevis for å få en klient løslatt. Foto: Helge Mikalsen

Elden-advokat Morten Andreassen dømt for planting av bevis

Morten Andreassen er dømt til 30 dagers betinget fengsel for å ha bidratt til å plante bevis i en straffesak med den hensikt å motarbeide politiets etterforskning.

Andreassen som er ansatt i advokatfirmaet Elden må også betale 30.000 kroner i bot.

Retten mener advokaten ringte broren til en ranssiktet klient og ba ham om å plante 37.000 kroner hjemme hos brødrenes felles mor.

Samme kveld tilsto klienten ran av 37.000 kroner og forklarte politiet hvor de kunne finne pengene.

Lydopptak

I retten ble det spilt av opptak av flere samtaler mellom Andreassen og broren til hans klient, som politiet på dette tidspunktet hadde kommunikasjonskontroll på.

Deler av samtalene er gjengitt i dommen fra Nedre Telemark tingrett:

Broren: Heisann, det er NN (anonymisert av VG), broren til NN (klienten, anonymisert av VG)

Andreassen: Hei, du nå sitter jeg på et flytog, så jeg må bare prate litt lavt

Broren: Ja

Andreassen: Men. Det jeg hørte akkurat var NN (klienten) hadde erkjent og tatt 37

Broren: Ja

Andreassen: Og han skal ut sammen med de nå og vise hvor de er, og hvis de er der så slipper han ut i kveld

Broren: Okei, han skal ut og vise de hvor de ligger

Andreassen: Ja

Broren: 37 tusen

Andreassen: Mm

Broren: Okei

Andreassen: Og hvis ikke, jeg vet ikke helt hva som er planen hans, hvis de ikke er der så blir han sittende

Videre i samtalene er det gjennomgående snakk om penger, at Andreassens klient skal ut og vise hvor de ligger, og at «det skal ligge 37.000 nede i en skuff».

Nekter straffskyld

«Når det gjelder samtalene viser retten til at tiltalte ga broren helt konkrete opplysninger om hva som var det erkjente beløpet, hvor det skulle ligge og at politiet skulle ut og lete etter pengene. Videre presiserte tiltalte det som svært viktig at pengene faktisk lå der, idet klienten da ville bli løslatt» skriver retten.

Andreassen erkjente ikke straffskyld da saken gikk for retten i slutten av januar.

Ifølge dommen forklarte Andreassen at han ikke hadde instruert broren til å gjøre noe med bevisene. Han mener at hans klient hadde erkjent ranet, men uttrykt bekymring for at broren kunne ha rørt pengene. Andreassen mente at han kun ønsket å signalisere overfor broren at det var klientens ønske at pengene skulle finnes.

– Han er skuffet over denne dommen, men den ble anket straks den ble forkynt. Han mener at bevisene er vurdert feil og at han er dømt med urette, sier forsvarer Erling Olav Lyngtveit til VG.

Kan bli suspendert

Lyngtveit opplyser at Andreassen er varslet om at Tilsynsrådet for advokatvirksomhet vurderer å suspendere hans advokatbevilling.

– Han har gitt uttrykk for at han bestrider straffansvar og at han mener det ikke er grunnlag for å frata ham bevillingen, sier Lyngtveit.

Han sier det er en alvorlig sak å få en slik dom mot seg som advokat.

– Hans hensikt med det var å forhindre at det ble manipulert med bevis, det motsatte av hva retten har dømt ham for, nettopp å plante et bevis. Han har vært klar på at han prøvde å avverge klussing med bevis.

– Hvis man legger hans forklaring til grunn, er det høyst rettmessig det han har gjort. Men slik retten har vurdert det, er det ikke tvilsomt at dette er langt fra akseptabelt. Det er et spørsmål om vurdering av bevis.

Stjerne-manager

Foruten om advokatkarrieren er Andreassen kjent både for sine tette bånd til kronprinsparet og for å ha vært manager en rekke store norske artister. Han startet som manager for popbandet Briskeby i år 2000 og har senere jobbet med blant andre Turboneger, Lene Marlin, Marit Larsen – og Cecilia Brækhus.

Han har vært involvert med en større aksjepost i boksestjernens promoteringsselskap First Lady Promotion. Her har advokat John Christian Elden også en aksjepost.

Frem til april i fjor var han manager for suksessduoen Karpe Diem.