ISKALDT: Gradestokken viste rundt 40 minusgrader i Kautokeino. Foto: Johan Mathis Gaup

Kuldesjokk i Kautokeino

INNENRIKS 2019-01-27T23:24:00Z

KAUTOKEINO (VG) Søndag våknet Kautokeino til landets kaldeste dag: 42,1 minusgrader med svak vind, som gir en følt temperatur på mellom 50 og 54 kuldegrader, noe som er ekstremt og ikke hverdagskost, selv for de lokale.

Finnmarksvidda har vært beinkald i helgen. Søndag ble alle de kaldeste stedene i landet målt i Finnmark, men nå er den verste kulden over, skal vi tro statsmeteorolog Halldis Berge ved Meteorologisk institutt:

– Dette er jo strengt tatt ikke uvanlige vintertemperaturer på Finnmarksvidda, men skyldes en kald luftstrøm fra sørøst – fra Russland. Når vi kommer fram til tirsdag, vil fortsatt luften komme fra sørøst, men systemet har forskjøvet seg nordover, slik at luftstrømmen ikke er fullt så kald. Vi havner opp ti grader, og området vil havne mellom 20 og 30 minusgrader i stedet for mellom 30 og 40, sier Berge.

Kautokeino hadde landets kaldeste dag søndag. Der målte meteorologisk institutts målestasjon 39,5 kuldegrader. Når det er så kaldt er det i mange å se ute på veiene, men noen av de tøffeste trosser natur og isende kulde.

Viddas menn trosser natur og kulde

På en høyde utenfor sentrum kommer Nils A. Siri (74) tøffende på snøscooter. Gradestokken viser 39,5 på Allaeanan som området heter.

Siri stopper snøscooteren og børster litt snø av de tykke klærne, og spør hva en mann med kamera gjør ute i kulden, mens han smiler bredt under spesiallagede klær belagt med snø og istapper. Siri er på vei hjem etter å ha kjørt til sammen 7 mil for å se til at reinflokken har det bra i kulden. En daglig runde, som han selv sier det.

– Når man er reineier må man bare kaste seg på jernhesten (red.anm. snøscooteren) hver dag. Det er viktig å se til reinsdyra på grunn av kulden og sjekke om det er rovdyr i nærheten.

Man skulle gjerne sittet i godstolen og strekt ut bena, men i dette yrket er det ingen bønn. Ut må man, hver dag uansett vær.

– Er det ikke kaldt?

– Jo da, litt kaldt er det jo, og spesielt i dag som det er litt sno i lufta. Men man klarer seg relativt godt, når man har kledd seg riktig, og dette er langt fra den kaldeste dagen man har opplevd på vidda, humrer han bak spesiallagede klesplagg foran ansiktet, helt dekket av rim og is.

– Det som er verst når det er slik kulde, er problemer med å få start på jernhesten min, men i dag gikk det bra, legger Siri til.

Godt med frisk luft

Kautokeino er en av landets aller kaldeste steder, der temperaturen ofte nesten slår ut kvikksølvet. Kommunen opplevde landets nest kaldeste målte temperatur, med – 50,3 i januar 1999.

I bygda er det store variasjoner, der kulden slår hardest inn for dem som bor nære elven, eller ved myrområder litt utenfor sentrum. Idag ble det målt 39,5 grader ved den offisielle målestasjonen, mens kvikksølvet pendlet mellom -35 og hele – 42,1 i grenda Aksomuotki en liten mils kjøring langs elven.

Der treffer man på Jørgen Pedersen (49) som også bruker snøscooteren som fremkomstmiddel. Han er på vei til en hytte i familien eie inne ved Galaniito, stedet som på folkemunne kalles Norges kaldeste sted på fastlandet.

– Egentlig skulle jeg bare ta meg en frisk søndagstur til Aksumuotki for å se til et hus der eieren er bortreist, men siden man ikke fryser, så tenkte jeg å kjøre videre inn til hytta vår også.

– Er du ikke engstelig for å kjøre ut i ødemarka, til et av landets kaldeste steder på en dag som denne?

– Nei da, jeg har godt med klær og ny snøscooter, så det går bra.

Han minnes kaldere turer til samme plass.

– Jo da, det var en gang 48 kuldegrader i bygda da jeg startet ut på vidda, og 52 blå grader da jeg kom frem til min avdøde svigerfar. Han igjen fortalte om en kuldedag der kvikksølvet forsvant til bunns i måleren og ble borte. Han mente selv at det må ha vært under – 55 grader den dagen. Etter at dette ble kjent for meteorologene, så sende de han helt nytt moderne måleutstyr bare av ren nysgjerrighet forteller, Pedersen mens han smiler for seg selv.

Ekstra beredskap

Ordfører Johan Vasara har ved tidligere ekstremkulde anmodet innbyggerne om å unngå å ferdes på øde veier, om de ikke er nødt til det. Også han synes det er kaldt nå, og sier kommunen har rutiner etablert for slik kulde.

– Ja, vi har beredskapsplaner som iverksettes når det er så kaldt som nå og ved behov. Både helse og hjemmepleien har rutiner for de svakest stilte og eldre.

– Synes du det er kaldt nå?

– Ikke særlig utevær nei, men vi er jo ganske vant til at det er slik kulde i januar, så vi står han av, svarer en optimistisk ordfører som ønsker seg noe lavere temperatur snart.

– Ja, det hadde vært fint for uteaktiviteter. Vært kulde en stund nå.