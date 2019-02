Drama under «Helge Ingstad»-berging: Vaier røk og traff lettbåt

INNENRIKS 2019-02-05T09:10:42Z

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sier hendelsen har medført forsinkelser i arbeidet med å berge den havarerte fregatten.

Publisert: 05.02.19 10:10 Oppdatert: 05.02.19 10:26

– Ulykken har vært en stor belastning for mannskapet og hele sjøforsvaret, sa Frank Bakke-Jensen fra talerstolen på Stortinget tirsdag.

Han fortsatte videre med å ta for seg de sikkerhetskritiske funnene gjort på havaristen, som de vanntette skottene.

På de øvrige fire fregattene er det innført midlertidige tiltak for å utbedre dette. Det er ventet at permanente tiltak vil være på plass på fregattene innen mars, sier Bakke-Jensen.

Arbeidet med å heve havaristen er nå i sluttfasen.

– Hevingsprosessen har tatt lengre tid enn planlagt. Været er den største utfordringen. For å gjennomføre hevingen trengs stabilt godt vær i en uke. Prognosen er at man nå ser for seg å starte arbeidet på torsdag, sa Bakke-Jensen.

Ifølge forsvarsministeren skal arbeidet med å heve fregatten starte på torsdag.

Bakke-Jensen forteller at forsinkelsen også skyldes det som omtales som en «uønsket hendelse».

– Fortøyningene til et av de involverte selskapene røk, og vaieren falt ned på en lettbåt, heldigvis uten å treffe personell. Denne hendelsen ble vurdert til å ha høyt skadepotensial, sier Bakke-Jensen.

Ettersom utarbeidingen av tiltak mot dette har tatt tid er tidsforløpet for hevingen noe usikkert, ifølge Bakke-Jensen.

– Fregattstrukturen er en helt sentral for Forsvarets kapasitet. Den har også en viktig rolle for mottak av allierte forsterkninger. Havariet har også gitt en reduksjon i muligheten til å delta i internasjonale operasjoner. Det er uheldig, sier han.

Ifølge forsvarsministeren vil det ikke være mulig å si noe om kostnadene for bergingsoperasjonen før den er fullført, kartlagt og vurdert.

Etter forsvarsministerens redegjørelse skal det være en debatt om saken.

KNM «Helge Instad» er en av totalt fem fregatter i det norske sjøforsvaret, og det har siden havariet vært diskutert hvordan Norge skal kompensere for reduksjonen i forsvarsflåten.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen sier til VG at han åpner for å forlenge levetiden til marinens seks båter i Skjold-klassen , for å kompensere tapet av fregatten.

Detonerte torpedoer

Fregatten KNM «Helge Ingstad» ligger fortsatt under vann i Hjeltefjorden i Hordaland, etter at den kolliderte med oljetankeren «Sola TS» natt til 8. november i fjor .

Torsdag og fredag forrige uke ble alle torpedoene om bord i havaristen detonert av Sjøforsvarets minedykkerkommando:

– De sjøvannsaktiverte batteriene i torpedoene kan reagere i kontakt med luft og forårsake brann og helseskadelig røyk. Derfor ønsker vi å være føre var. Selve eksplosivene anser vi som stabile, sa sjef minedykkerkommandoen (MDK), orlogskaptein Bengt Berdal i en pressemelding.

Torpedoene ble hentet ut av skipet for så å bli detonert lenger ut i fjorden.

Det er fremdeles mer ammunisjon om bord i skipet, og også dette skal hentes ut.

Fullstendig årsak ikke klar

Den endelige og fulle årsaken til kollisjonen mellom de to store skipene er ennå ikke klar. Havarikommisjonen har likevel opplyst at mannskapet om bord i militærfartøyet trodde tankskipet var en terminal på land. De skal også ha trodd at de kommuniserte med et annet skip.

Havarikommisjonen har også sagt at vanntette skott om bord i «Helge Ingstad» likevel ikke var helt vanntette , og at det gjorde til at fregatten tok inn langt mer vann enn hva man skulle tro ville skje. Dermed sank den.