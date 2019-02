TIL BUNNS: Alle ble reddet men milliardfregatten KNM «Helge Ingstad» havnet under vann – og kan være tapt som krigsfartøy. Foto: Mattis Sandblad

Avviser AP-kritikk: – Det ble gjort en fenomenalt god jobb da KNM «Helge Ingstad» ble sikret

Operasjonsleder for hevingen av den havarerte milliardfregatten KNM «Helge Ingstad» avviser spørsmålene om hvorvidt den første del av bergingsoperasjonen var for dårlig utført.

Det var under forsvarsminister Frank Bakke-Jensens orientering til Stortinget om fregatthavariet tirsdag at Arbeiderpartiets grand old man Martin Kolberg varslet krav om gransking av den første del av bergingsoperasjonen.

FENOMENAL JOBB: Operasjonsleder for hevingen av KNM «Helge Ingstad» mener en gransking vil vise at det ble gjort en fenomenal jobb i den innledende fasen for å redde fregatten. Foto: BOA

Avfeier Kolberg

– Det er grunnlag for mistanke om at den første delen av redningsoperasjonen ikke var godt nok planlagt. Jeg varsler derfor på Arbeiderpartiets vegne et forslag om ekstern gransking av selve redningsarbeidet, sa Martin Kolberg.

Dette blir nokså kontakt avfeid av den erfarne operasjonslederen i Boa Management:

– Jeg tror vi alle skal være ydmyke over den innsatsen som ble gjort i starten, i regi av Forsvarsmateriell. Ut fra det materiellet som var tilgjengelig da, og de tidsrammene som var, ble det gjort en fenomenalt godt jobb. Ingen kunne gjort den jobben bedre. Og det vil Kolberg komme til å finne ut. Når vi ser hvor vanskelig det var å få skikkelig feste for kjettinger og vaiere, kan vi ikke være annet enn ydmyk over det arbeidet som ble gjort, sier operasjonsleder for hevingsoperasjonen Anders Penna.

Vanskelige bunnforhold

Han mener at det ut fra den tiden som var til rådighet, ikke var mulig å finne noe mer gunstig sted å sette den fem tusen tonn tung fregatten på land.

– Hvis det ble forsøkt andre steder, risikerte man at båten havne på langt dypere vann. Det er nokså utfordrende topografi under vannet i dette området, påpeker prosjektlederen.

Flere hundre mennesker kommer til å være i sving når startskuddet for hevingen går. Det kan skje allerede neste uke – som ser gunstig ut i prognosene.

– Vi vil gå ut på fallende vær og forankre lekterne, og vinne et par døgn på det. Når det så er bra nok vær, starter selve hevingen. Dette er planlagt og sikret og sertifisert på linje med et stort løft i offshore-sammenheng, sier operasjonsleder Anders Penna.