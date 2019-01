NY STATSRÅD: Dag Inge Ulstein (KrF) er regjeringens nye utviklingsminister. Gjermund Øystese (innfelt) er hans nye rådgiver. Foto: TORE KRISTIANSEN/LINKEDLN

KrFs nye rådgiver i regjeringen var pornoavhengig

Gjermund Øystese ble onsdag ansatt som politisk rådgiver for KrFs nye utviklingsminister. Han har tidligere stått frem som pornoavhengig og advart unge gutter.

Publisert: 31.01.19 10:54 Oppdatert: 31.01.19 11:12

Da KrF på nyåret gikk inn i Erna Solbergs regjering sammen med Høyre, Venstre og Frp, fikk de ikke overraskende sikret seg utviklingsministeren. Den posten fikk Dag Inge Ulstein , tidligere finansbyråd i Bergen kommune.

Onsdag annonserte Statsministerens kontor at hans nye politiske rådgiver er Gjermund Øystese (30).

Øystese har flere ganger stått frem og fortalt om sin tidligere pornoavhengighet, og hvordan han var med og starte nettstedet Heltfri.net , som skal veilede og holde seminar om unge og pornobruk.

I et innlegg i Bergens Tidene har han under tittelen «debatten ingen vil ta» spurt hva pornografien egentlig lærer oss. Til P3 har han fortalt at han tror mange gutter sliter med å få seg kjæreste fordi de er så ødelagte av porno.

Ville ikke støtte pornoindustrien

KrFs nye politiske rådgiver fortalte at han bruker sine egne erfaringer som tidligere pornoavhengig i foredrag og samtaler med ungdom.

– Grunnen til at jeg ville gjøre noe med avhengigheten min, var at jeg ikke hadde lyst til å støtte pornoindustrien lenger. Hver gang jeg gikk inn på slike sider og klikket rundt på filmer og bilder, bidro jeg til at industrien kunne opprettholdes – og selskapene tjener store penger på det de driver med. Dessuten er det mange mennesker som utnyttes i denne bransjen, og det har jeg ikke lyst til å se på, sa han i P3-dokumentaren «to minutters glede» i desember 2016.

– Skamfull ting

Til itro.no har han i 2017 fortalt at han ble avhengig av porno da han var 17 år og gikk i forbønn på sommerleir for å bli fri fra det.

– Avhengigheten er en skamfull ting, og jeg pinte alltid meg selv ekstra ved å holde meg borte fra Gud i flere dager etter jeg hadde sett porno. Det ble avgjørende for meg å forstå nåden, at Guds hånd alltid er strakt ut mot meg. Hans tanke er at jeg til tross for fall alltid kan gripe tak i hans utstrakte hånd, reise meg opp, børste av meg skammen og gå videre med Gud i full frihet, sa Øystese den gang.

Øystese begynte i sin nye jobb i dag, og hadde onsdag kveld ikke anledning til å stille til intervju da VG tok kontakt. I dag har han ikke besvart VGs henvendelser.

Pressevakt Stig-Øyvind Blystad i KrF sier til NRK at Øystese ikke har anledning til å kommentere saken.