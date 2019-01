EVAKUERES: Innbyggere evakueres mandag i Lofoten på grunn av snøskredfare. Mandag kveld ble evakueringen utvidet til Skjelfjord. Foto: Redningsselskapet/RS DNV

Hundrevis evakueres i Lofoten etter snø- og skredkaos

INNENRIKS 2019-01-28T21:37:41Z

– Hold deg unna skredområder, er politiets oppfordring til alle i Lofoten etter det mandag gikk flere snøskred der.

Publisert: 28.01.19 22:37 Oppdatert: 28.01.19 22:53

I Lofoten har politiet mandag besluttet å evakuere Ramberg, Ballstad og Skjelfjord etter store snømengder og flere ras vest i Lofoten, opplyser politiet i en pressemelding.

Ingen skal ha blitt tatt av skredene, men faren for flere skred skal ifølge politiet være svært stor.

Tidligere mandag kveld var det kun Ramberg og Ballstad som var besluttet evakuert.

– Etter råd fra geolog i NVE blir beboere på både øst og vestsiden i Skjelfjord nå evakuert til to områder innad i Skjelfjorden, heter det i den nyeste pressemeldingen som kom klokken 21.45.

Ifølge politiet er gjennomføringen av evakueringen i dette området utfordrende på grunn av store snømengder og skredfare langs veien. Veien ved Steinryggen skal være stengt av et skred.

– Det er noe av veien som er sperret av på grunn av ras, derfor ønsker vi kystvaktens hjelp. Det er også noen av de 80 som er rammet, der har vi tilkalt kystvakten, sier operasjonsleder Kai Eriksen i Nordland politidistrikt til VG.

Politiet ber innbyggere som befinner seg nord for Steinryggen om å flytte seg til Bygdeheimen og Grendehuset, som omtales som sikre områder på trygg avstand fra skredområdet.

– Det jobbes nå med å avklare hvordan evakuering av de på sørsiden skal gjennomføres. Så snart dette er avklart vil politiet ta kontakt med de som skal evakueres med båt, opplyses det videre.

Anbefaler folk å holde seg innendørs

Politiet skriver at det er for tidlig å si noe om hvor lenge evakueringen vil vare, men at det vurderes fortløpende. Alle i Lofoten bes nå om å holde seg unna områder som er skredutsatt.

– Det bes om at folk tar situasjonen på alvor og holder seg unna disse områdene. Politiet har ikke oversikt over alle steder der det er fare for ras. Dersom man ikke absolutt må ut så anbefaler politiet at man holder seg innendørs inntil skredfarene er avklart og veiene brøytet, heter det i pressemeldingen.

Europavei 10 er stengt fra Nappstraumen og vestover, og det er fortsatt uvisst når veiene vil åpnes.

Hovedredningssentralens Seaking redningshelikopter brukt til å bistå i området.

– For å styrke beredskapen og løse behov for akutt hjelp bistår Forsvaret ytterligere med Bell helikopter på beredskap på Bardufoss, og et NH 90 helikopter på beredskap i Bodø. I tillegg bistår Forsvaret med to kystvaktskip, KV Heimdal og KV Sortland, og Redningsskøyta bistår med RV Veritas, heter det videre i pressemeldingen.

Lofotposten skriver at skolene i Flakstad kommune i Lofoten er stengt, og at kystvaktskipet KV Heimdal mandag ettermiddag ankom Flakstad kommune for å hjelpe til med evakueringen.

Trond Pedersen er en av dem som akkurat slapp unna evakuering. Han er akkurat ferdig med en av mange runder med snøskuffen når VG snakker med ham sent mandag kveld.

– Det er en positiv utvikling værmessig nå, for det har sluttet å blåse og snø. Men veiene er stengt og nabohusene er tomme, forteller Pedersen til VG.

Han forteller at det voldsomme snøfallet begynte lørdag, og at det har blitt snakket om at det har kommet både to og tre meter i løpet av de to siste døgnene.

– Det er helt uvanlig på så kort tid. Det har kommet massevis! Her på Ballstad blåser det bestandig, og det er uvanlig at snøen faller rett ned, men det har den gjort nå. Jeg kan ikke huske at det har kommet så mye på så kort tid før. Det har kommet like mye som det pleier å komme på en hel vinter i løpet av to dager.

Pedersen forteller at han har bodd hele livet på det værutsatte tettstedet. Med mye snø og vind begynte han etter hvert å bli bekymret for snømassene oppe i fjellet.

– Jeg tenkte at “nå synes jeg det er litt skummelt”. Ikke akkurat for der vi bor, men for veien til og fra. Det er veistrekningen som er mest utsatt, og det slo meg at nå begynte det å tilspisse seg i forhold til å kunne bevege seg herfra, sier Pedersen.

Politiet besluttet mandag at ferdelsårene til tettstedet skulle stenges, og flere måtte benytte sjøveien for å komme seg i sikkerhet.

En av dem er Kristian Salomonsen (38), som bor innenfor sonen hvor politiet har vudert at snøskredfaren er stor. Selv forteller han at han ikke er så bekymret for skred, etter som det er lite sannsynlig at det ville truffet huset hans.

– For å være helt ærlig fikk jeg litt følelsen av å være med på “Der ingen skulle tru at nokon kunne bu”. Det var trivelig å ha stengte veier. Hadde vi vært heldig, så hadde strømmen gått også, forteller han lattermildt til VG.

– Så lenge det går bra med folk så er det ikke noe stress.

Uansett hvor hyggelig det var må han på beordning fra politiet tilbringe natten som evakuert hos en kompis et stykke unna skredfaren. Geologer skal tirsdag ta en vudering av om evakueringen må opprettholdes også tirsdag.

– Det har ikke vært evakuert her siden krigen, men det har jo snødd uvanlig mye de siste dagene.

VG oppdaterer saken!