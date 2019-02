PROTEST: 1. mai 2018 mobiliserte folk i Brevik mot at giftig avfall lagres i gruvegangene. Foto: Roger Neumann / VG

Nytt opprør i Venstre: Frykter farlig avfall i Brevik-gruvene

Hvis regjeringen åpner gruvene under Brevik i Telemark for spesialavfall, må Venstre vurdere om partiet kan forsette i regjering. Det sier stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad (V) fra Vestfold.

Enda en konfliktsak i regjeringen om miljø er på vei til å bli avgjort, og Grimstad advarer om at utfallet kan bli katastrofalt for Venstre.

– Som regjeringsparti blir vi lenket fast til avgjørelsen om å dumpe gruve-slam i Repparfjorden i Finnmark, selv om vi ikke vil det og det ikke er vår avgjørelse, sier Venstre-representanten til VG.

– Vårt største tap

– Om regjeringen senere åpner gruvene i Brevik for farlig avfall, så blir vi lenket til denne saken også. Det kommer til å bli vårt største tap noensinne, og i en slik situasjon mener jeg at Venstre må vurdere vår deltagelse i regjeringen, legger han til.

Ifølge Grimstad er partiorganisasjonen i Grenlands-området i ferd med å gå i oppløsning, og motstanden i Porsgrunn og nabokommunen Bamble er så stor at de lokale Venstre-lagene sliter med å få navn nok til å stille liste ved kommunevalget.

ADVARER: Stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad (V) frykter det verste for Venstre dersom regjeringen åpner for avfallslager i Brevik. Foto: Patrick da Silva Sæther

Ber Elvestuen stoppe

Han ber partiledelsen og nestleder Ola Elvestuen, som også er klima- og miljøminister, om å stoppe denne saken:

– Ola har stått i Brevik og sagt at vi ikke skal ha dette deponiet. Hvis han ikke får gjennomslag, så taper Venstre all sin troverdighet i klima og miljøpolitikken, sier Carl-Erik Grimstad.

Han tolker signaler fra Høyre og Frp slik at partiene er klare til å gi selskapet NOAH lov til å deponere farlig avfall i Brevik.

Og dersom regjeringen likevel gir grønt lys for deponiet gjennom en statlig reguleringsplan, så varsler Grimstad allerede nå at han vil yte aktiv motstand i Stortinget:

– Jeg kommer til å stemme imot deponi dersom saken kommer til Stortinget. Og jeg ser ikke bort fra at jeg vil få følge av flere i Venstres stortingsgruppe, sier han.

Har utsatt nominasjonsprosessen

Nestleder i Porsgrunn Venstre, Geir Mjøen, bekrefter uroen i partilaget.

– Porsgrunn Venstre kommer til å stille liste innen fristen, men har utsatt nominasjonsprosessen foreløpig i påvente av en avgjørelse i deponisaken. Jeg tror det kan bli svært vanskelig for Venstre å drive valgkamp i Porsgrunn dersom det blir avfallsdeponi i Brevik, sier han.

Mjøen mener partiet bør forlate regjeringen om planene blir realisert.

– Det har jeg også sagt til Ola Elvestuen direkte. Jeg mener det vil være en bra sak å gå ut av regjering på, men vi har ikke mistet troen på at Elvestuen fatter et riktig vedtak, sier han.

I nabokommunen Bamble vil et vedtak om deponi i Brevik trolig føre til at partiet ikke stiller liste til høsten.

Leder i Bamble Venstre, Dag Yngland, sier at de ikke vil utarbeide noen kommunevalgliste i Bamble før deponisaken er avklart.

– Fristen for å stille liste er 1. april, så det begynner å haste.

Yngland mener det ikke har noen hensikt å gå til valg i kommunen hvis det blir deponi i Brevik.

– Det har ingen mening for oss, sier han.

Også Yngland mener Venstre må forlate regjeringen om deponiet blir en realitet.

– Ja, det er ikke lenger noen mening i å samarbeide med Høyre og FrP i en koalisjon om det blir deponi i Brevik. Da er det er ikke lenger mulig å være et miljøparti i denne borgerlige koalisjonen.

– Svært problematisk

Leder i Telemark Venstre, Torgeir Fossli, mener det vil være svært problematisk for partiet dersom regjeringen vedtar å etablere et avfallsdeponi i Brevik.

Han er enig med Carl-Erik Grimstad i at det vil svekke partiets miljøtroverdighet.

– Det vil være en svært dårlig sak for et miljøparti å etablere dumping av miljøfarlig avfall i så stort omfang. Det tåler vi ikke her nede. I Telemark gikk vi til valg på at det ikke skulle bli deponi.

Fossli sier han likevel velger å være optimist.

– Jeg velger å tro at det ikke vil bli noe avfallsdeponi. Slaget er ikke tapt før det er tapt, og jeg tror våre folk jobber iherdig for å hindre at planene blir en realitet, sier han.

KLIMAMINISTER: Venstres partilag i Porsgrunn og Bamle setter sin lit til at klima- og miljøminister Ola Elvestuen setter en stopper for deponiplanene i Brevik. Foto: Frode Hansen / VG

Fossli mener deponisaken i Brevik blir ekstra vanskelig for Venstre etter at Nærings- og fiskeridepartementet denne uken ga driftskonsesjon for den omstridte gruvedriften på Nussir-feltet i Kvalsund i Finnmark.

Lokalt er det stor motstand mot prosjektet, blant annet for planene om å lagre gruveavfallet på bunnen av Repparfjorden.

– Ja, på en måte blir det jo det. Venstre var imot prosjektet i Kvalsund, men den saken gikk imot oss. Jeg satser på at vi vinner saken i Brevik, sier Fossli.

Vil ikke kommentere

Statsråd Ola Elvestuen var lørdag kveld forhindret fra å kommentere saken på grunn av reise. Statssekretær Atle Hamar i Klima- og miljødepartementet sier til VG at han ikke kan kommentere interne prosesser i regjeringen.

– Regjeringen skal ta stilling til nasjonalt deponi for farlig avfall i nærmeste fremtid. Dette er prosesser som går, og vi tar med oss alle faglige vurderinger fra alle sider, sier Hamar til VG.