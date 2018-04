NEKTER: Den tiltalte advokaten stiller seg uforsåtende til anklagene som rettes mot henne. I to dager har hun fulgt forhandlingene her i Oslo tingrett. FOTO: ESPEN SJØLINGSTAD HOEN

Vil straffe advokat for brudd på taushetsplikten

Publisert: 10.04.18 13:09

OSLO TINGRETT (VG) Påtalemyndigheten vil gi en advokat en bot på 12.000 kroner for brudd på taushetsplikten i forbindelse med en grov narkotikasak på Østlandet i 2014.

– Det er ikke greit, og det er straffbart, sa politiadvokat Nora Pedersen ved Øst politidistrikt i Oslo tingrett tirsdag formiddag.

I to dager har den tiltalte advokaten fulgt rettsforhandlingene i sal 250. Hun har hele tiden bedyret sin uskyld og nektet for anklagene som rettes mot henne.

9. april 2014: En 40 år gammel mann ble pågrepet i en grov narkotikasak og ba om å få den aktuelle advokaten som forsvarer.

Politiet mener at forsvarsadvokaten ringte til en kriminell barndomsvenn (36) av klienten og ga opplysninger som var underlagt taushetsplikten.

10. april 2014: Denne vårdagen for fire år siden ble advokaten kjørt til Kongsvinger fengsel for å møte klienten. Bak rattet satt den 36 år gamle barndomsvennen.

Uvitende om at bilen var avlyttet, fortsatte advokaten å gi informasjon som hun ikke hadde lov til å gi, ifølge politiet.

– Bevist lovbrudd

Om lag én måned etter kjøreturen ble barndomsvennen (36) pågrepet og siktet i den samme narkotikasaken. 36-åringen har senere blitt utpekt som en av hovedmennene i et organisert kriminelt nettverk på Østlandet.

De to mennene ble begge domfelt til lange straffer i narkotikasaken.

– Vi mener det er bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte har opptrådt slik beskrevet i tiltalen, sa politiadvokaten i retten.

Derfor ønsket politiet hemmelighold

Påtalemyndigheten trakk frem flere grunner til viktigheten av at opplysninger fra etterforskningen ikke måtte bli kjent for uvedkommende i april 2014:

** Den narkotikasiktede mannen (40) ble varetektsfengslet med brev- og besøksforbud, på grunn av bevisforspillelsesfare.

** Fengslingsmøtet ble holdt for lukkede dører.

** Rettsboken ble unntatt offentlighet.

– Det var viktig for politiet at siktede ikke kunne ta kontakt med andre vitner eller medsiktede, eller at de kunne ta kontakt med ham. Vi ønsket ikke at siktede skulle påvirke andres forklaringer eller fjerne bevis i saken, sa politiadvokaten, og påpekte at politiet i lengre tid hadde etterforsket i hemmelighet.

– Straffesaken var nå i en innledende fase. Advokaten har fortalt om klientens personlige forhold, og hun har sagt veldig mye. Det kan ikke være slik at en forsvarer, med samtykke fra klienten, forteller andre eller noen i sin krets om slike opplysninger.

– I enkelte saker kan det være nok med et stikkord for å forspille bevis. Dette vet forsvarere, og det håper jeg at forsvareren her vet, fortsatte Pedersen.

– Hun fortalte med viten og vilje

I sluttprosedyren kom det også frem at påtalemyndigheten mener at forsvarsadvokaten har opptrådt forsettlig, og viste blant annet til to uttalelser fra de avlyttede samtalene med barndomsvennen i bilen.

Der kom det frem at advokaten påpekte at det var viktig at opplysningene ikke ble gitt videre.

– Hun forteller med viten og vilje, og advarer ham mot å fortelle det videre, for da ligger hun dårlig an. Dette er viktig for forsvareren, sa politiadvokaten.

Foreldet eller ikke?

Et sentralt spørsmål i straffesaken er om forholdet er foreldet eller ikke. Her er påtalemyndigheten og den siktede advokatens forsvarer, Rene Ibsen, uenig.

Den aktuelle advokaten ble siktet for brudd på taushetsplikten 6. mai 2016, altså over to år etter de påståtte lovbruddene.

I denne perioden trådte en ny straffelov i kraft, nærmere bestemt 1. oktober 2015. Den nye loven hadde en tilbakevirkende kraft på seks måneder, noe som kan få betydning for dette spørsmålet.

Ibsen påpekte i retten at den tilbakevirkende kraften på seks måneder gjorde at politiet måtte ha tatt ut siktelse før 10. april 2016, for at forholdet ikke skulle ha vært foreldet.

Siktelsen kom i mai 2016, altså en måned senere.

Dom om kort tid

Påtalemyndigheten var tydelig på at de mener det er den gamle straffeloven som skal legges til grunn, av to årsaker:

Anvendelse av nyere lovgivning gir gunstigere resultat for siktede. Lovendringen skyldes et endret syn på hvilke handlinger som bør straffes og bruken av strafferettslige reaksjoner.

– Vi mener at disse vilkårene ikke er oppfylt i denne saken og at forholdet derfor ikke er foreldet, sa politiadvokaten.

Advokatens forsvarer stilte også spørsmål ved kilden til opplysningene som ble gitt ut, og mener at det er en forskjell på om informasjonen stammer fra klientsamtaler eller om de stammer fra avhør, lukkede rettsmøter eller klausulerte dokumenter.

Påtalemyndigheten la til slutt ned påstand om at den tiltalte advokaten skulle ilegges en bot på 12.000 kroner, samt saksomkostninger på 18.000 kroner.

Tingrettsdommer Ina Strømstad varslet dom i saken i løpet av kort tid.

