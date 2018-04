FÅR TALE: Ap-nestleder Hadia Tajik har fått 50 henvendelser i løpet av dagen om å tale 1. mai, etter at VG i formiddag skrev at styret i LO i Nord-Rogaland har nektet henne talerstolen i Haugesund og Sauda, slik planen var. Foto: Line Møller

Tajik-nekt skaper rabalder i Ap

Publisert: 11.04.18 17:58 Oppdatert: 11.04.18 19:15

Stortingsrepresentant og nestleder i Rogaland AP, Hege Haukeland Liadal (A) tar et knallhardt oppgjør med de fem partikollegaene som stemte for å nekte Ap-nestleder Hadia Tajik å tale 1. mai.

– Jeg er sjokkert over at fem styremedlemmer i LO Nord-Rogaland med bakgrunn fra Arbeiderpartiet valgte å fremme ett forslag om at nestleder i Arbeiderpartiet, ikke skal få tale på fellesarrangement i Haugesund og Sauda, sier hun.

– Dette gjør de for å skade Ap

VG skrev tirsdag at de fem styremedlemmene i LO Nord-Rogaland sørget for 5–2 flertall i styret, mot at Tajik skal være hovedtaler i Haugesund og Sauda.

Hun er ikke nådig i sin kritikk av de som la fram forslag om å stenge ute Tajik fra arrangementet.

– Dette gjør de for å skade Arbeiderpartiet og det er en bevisst handling fra folk som er godt kjent med hvordan politikken virker, sier Liadal:

– Dette er ikke «førstereisgutter». Jeg er vokst opp med fagbevegelsen i Haugesund og er godt kjent med at det til tider kan være store spenninger i saker som skaper uenighet. Men jeg har aldri vært ute for at vi utestenger en folkevalgt som er satt opp som hovedtaler på 1.mai, sier Liadal og legger til:

– 1. mai er vår kampdag for solidaritet og felleskap med hele fagbevegelsen og de tilhørende partier, sier Liadal.

Liadal ringte en leder i Fellesforbundet i Haugesund så snart hun hørte hva som var på gang.

– Jeg snakker selvsagt først med de det gjelder før jeg går ut med kritikk. I dag er jeg rasende og det er ikke ofte. Det er fordi jeg er så glad i 1.mai og fagbevegelsen. I dag fikk jeg meg en støkk og jeg mener dette er uhørt, sier Hege H.Liadal som håper LO Nord-Rogaland får gjort om vedtaket og at Hadia Tajik kommer til Haugesund og Sauda som planlagt.

Konfliktens kjerne

Nestleder i styret i LO Nord-Rogaland, Steffen Høiland, var en av de som stemte for å nekte Tajik å tale.

– Årsaken til at vi stemte mot, er partiledelsens behandling av Acer-saken og tilknytningen til EUs energiunion. Det er stor frustrasjon og forbannelse blant de tillitsvalgte og partimedlemmene i Ap: Ledelsen nekter ta hensyn til og høre på hva LO og grasrota i arbeiderbevegelsen mener. Da vil ikke vi bruke vår store dag til å høre på dem, sa Høiland til VG tirsdag.

70 vil ha Tajik

Tajik kommenterte saken slik på Twitter: «Eg er visst ledig på 1. mai :-) Vil du ha besøk på denne flotte dagen for arbeiderrøyrsla?». Tilbakemeldingene lot ikke vente på seg, ifølge Ap-nestlederens rådgiver Edina Ringdal:

Tirsdag hadde det kommet over 70 invitasjoner fra LO- og Ap-folk over hele landet, som gjerne vil ha Hadia som taler 1. mai.

– Vi tar en beslutning en av de nærmeste dagene om hvor hun drar til slutt, sier Ringdal til NTB.