Nordkapp i tidsnød: – Det mest bekymringsfulle er værmeldingen

Snøskredfaren i Troms og Finnmark har ført til stengte veier over alt, men nå er snøryddingen i full gang. I Nordkapp kommune har alle veier til kommunesenteret i Honningsvåg vært stengt i en uke.

Påskeuken i store deler av Finnmark og Troms har vært preget av stengte veier, snøskredfare og mye snø.

Flere små bygder med kun én innfartsvei i de to nordligste fylkene har vært avstengt på grunn av skred og skredfare.

Oldervik i Trom s mistet i flere dager både strøm og veiforbindelse, og store deler av Nordkapp kommune har også vært avskåret fra omverdenen i en hel uke. I Berlevåg måtte Hurtigruten forsyne tomme matbutikker med grønnsaker og melk etter seks dager med stengte veier.

Håper på åpne veier mandag

Søndag er opprydningsarbeidet i full gang på veiene i avstengte Nordkapp kommune, men værmeldingen for neste uke er ikke oppløftende.

Fra Statens vegvesen er meldingene at veien inn til kommunesenteret Honningsvåg kan åpnes mandag. Derfra vil man fortløpende jobbe med å få ryddet de snøskredutsatte veiene ut i distriktene.

Det kommer betimelig for beboerne i Nordkapp kommune, der ansatte har jobbet tredoble skift den siste tiden. Men i horisonten lusker en uværssky.

– Det mest bekymringsfulle er værmeldingen for tirsdag. Skulle ikke veivesenet lykkes med å få åpnet veien i morgen kan det fort bli noen dager til, sier rådmann Raymond Robertsen i Nordkapp.

Det er meldt snøbyger langs hele Finnmarkskysten tirsdag og onsdag. Vakthavende meteorolog Rune Skoglund ved Meteorologisk institutt sier at meldingen er rimelig sikker.

– I morgen blir det stort sett oppholdsvær der oppe, men fra tirsdag ettermiddag til onsdag formiddag blir det bygevær, sier han.

Beredskapsskip bistår kommunen

Nordkapp kommune er særlig berørt og har bedt om bistand til beredskap og forsyning fra to skip, et fra olje- og gasselskapet Eni Norge og et fra Kystvakten.

Skipet Stril Barents fra Eni er på plass utenfor Gjesvær i Nordkapp, etter å ha blitt omdirigert fra Goliat-feltet lørdag ettermiddag. Det kombinerte forsynings- og beredskapsfartøyet skal etter planen ligge utenfor Gjesvær inntil videre, skriver NTB.

– Fartøyet er blant de mest avanserte på norsk sokkel og er utstyrt med medisinsk kapasitet og kraftige vannkanoner i tilfelle brann, også på land, sier Andreas Wulff, kommunikasjonsdirektør i Eni til NTB.

Han forteller at mannskapet på fartøyet allerede har hatt et oppdrag.

– Ved hjelp av MOB-båt (lettbåt) har de brakt i land medisiner til en kvinne med magetrøbbel, forteller Wulff.

Stor opprydning i gang

Søndag morgen begynte helikoptrene å utløse nye skred i kommunen, etter at aksjonen måtte avsluttes ettermiddag på grunn av dårlig sikt.

Deretter er håpet å få ryddet veien inn til Honningsvåg mandag, men arbeidet tar tid: Brøytearbeidet lenger sør på E69 i går tok hele 17 timer.

– Veiene ut til bygdene er ukjent status foreløpig, og vi vurderer fortløpende behov for nye matforsyninger og medisiner dit. Men om signalene fra veivesenet slår til, vil samfunnskritiske funksjoner være i orden til i morgen, og det er den beste nyheten vi har fått i påsken, sier Raymond Robertsen.

I går meldte han at nødvendige samfunnstjenester kunne holdes i drift én dag til.

– Mye tyder på at vi klarer enda en dag. Verste tilfelle er hvis veien ikke åpner i morgen heller, da må vi vurdere å skysse folk inn med båt, sier han.

Fortsatt værfaste bygder

Vegtrafikksentralen opplyser om at forholdene så langt søndag er fine, og at helikoptrene er i full gang.

– Vi prioriterer E69 inn til Honningsvåg. Deretter jobber vi oss nordover på Magerøya, sier trafikkoperatør Christer Svendsen på Vegtrafikksentralen.

På E69 har det siden mandag gått 40 skred, opplyser veivesenet.

Etter Nordkapp vil veivesenet prioritere sprenging på fylkesvei 889 ut til Havøysund i Måsøy kommune, men det er foreløpig usikkert om det blir i dag, informerer Svendsen.

Det er fortsatt stengte veier i Troms også. Vegtrafikksentralen informerer at arbeidet med å utløse ras her skal settes i gang i løpet av søndag formiddag.

Veier som prioriteres er FV53 til avstengte Oldervik, og FV862 på Kvaløysletta i Tromsø kommune.

Ifølge geologer Nordlys har snakket med klarte ikke veivesenet å utløse skred på FV53, men området vurderes som trygt nok til at opprydningsarbeid kan starte.

