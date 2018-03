Mann fikk nesetippen bitt av i slåsskamp

VG / NTB

Publisert: 04.03.18 07:27

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-03-04T06:27:16Z

En 37 år gammel mann måtte sendes til sykehus etter å ha fått nesetippen bitt av i et slagsmål i Stavanger.

Fornærmede kom i håndgemeng med en 32 år gammel mann ved 02.40-tiden natt til søndag.

Det var en patrulje som kom over de to kranglefantene, og politiet fikk etter kort tid kontroll på de to.

– Da var skaden allerede skjedd, sier operasjonsleder Dag Steinkopf til VG.

Det er foreløpig uklart hva som er foranledningen til hendelsen, men den 32 år gamle mannen som bet er kjørt til arresten.

Politiet oppretter sak.