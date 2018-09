BASSENG: Svømmehallen ligger i Ramsund i tilknytning til skolen i Tjeldsund kommune. Tom Melsbø forteller at bedriftseieren forgrep seg på ham i dusjen i svømmehallen. Foto: Frode Hansen / VG

Bedriftseier skal ha forgrepet seg på barn i svømmehallen

INNENRIKS 2018-09-12T10:35:06Z

TJELDSUND (VG) – Jeg opplevde at han forgrep seg på meg i dusjen i svømmehallen, forteller en av de fornærmede til VG.

Publisert: 12.09.18 12:35 Oppdatert: 12.09.18 12:46

Tjeldsund kommune i Nordland, med sine 1250 innbyggere, er rammet av en overgrepssak hvor en bedriftseier er siktet for å begått overgrep mot en rekke barn.

Politiet mener han kan ha forgrepet seg mot mellom 30–40 gutter fra 1970 og frem til han ble pågrepet i desember i fjor. Bedriftseieren nekter straffskyld.

I en større reportasje skrev VG nylig om at bedriftseieren ble etterforsket for overgrep mot barn i 1999, men at politiet henla saken.

Politiet fikk en liste på 14 navn, men kun fire personer ble formelt avhørt, ifølge politiet. En fornærmet, bedriftseieren og to personer med status som vitner.

Flere fornærmede, som politiet hadde navnet på, ble aldri avhørt. Overgrepene skal både ifølge personer VG har snakket med, og politiets nye etterforskning, ha fortsatt.

– Han forgrep seg på meg

Ifølge VGs kilder skal bedriftseieren ha begått seksuelle overgrep mot barn i forbindelse med at han jevnlig var i svømmehallen i Tjeldsund kommune.

En av dem som forteller om dette er 40 år gamle Tom Melsbø.

Det som skjedde etter skoletid, husker Melsbø godt, sier han.

– Det var ned med buksene, tafsing og klåing og klemming, ved hver anledning.

Melsbø forteller også om episoder i svømmehallen.

– Jeg opplevde at han forgrep seg på meg i dusjen i svømmehallen, forteller Melsbø til VG.

Inspirert av #metoo publiserte Tom Melsbø (40) sin overgrepshistorie på Facebook i oktober i fjor. To måneder senere ble bedriftseieren pågrepet som følge av et anonymt tips.

#Metoo-effekt

15. desember 2017 : Det har gått ti dager siden saken nådde offentligheten. VG møter ordfører Liv Kristin Johnsen på det lille kommunehuset hvor bilder av tidligere ordførere henger langs en korridor som fører inn til et møterom.

– Jeg tror på en #metoo-effekt, og at terskelen i dag er lavere for å si ifra, sier Johnsen.

– Vi har sett i avisen at noen har hørt rykter. Jeg synes det er trist at ryktene ikke har blitt tatt på alvor tidligere, hvis så er tilfelle, sier ordføreren, som understreker at kommunen ikke visste om anklagene før pågripelsen.

Kommunen beklager

25. januar i år: Tjeldsund kommune arrangerer folkemøte om overgrepssaken. Nærmere 60 personer har møtt opp denne kalde og mørke vinterkvelden på Norges brannskole, en av kommunens hjørnesteinsbedrifter.

De fremmøtte beskriver saken som «forferdelig», «trist» og «skummel».

«Hvordan slikt kan skje?» spør folk seg. «Hvorfor gjorde man ikke noe tidligere?».

Folkemøtet står i sterk kontrast til de mange årene hvor fornærmede ikke hadde snakket om deres opplevelser med bedriftseieren.

Rådmannen Monika Amundsen er blant de flere som tar ordet i den alvorstunge forsamlingen. Hun sier det er ufattelig at så mange barn hadde hatt så mange vonde opplevelser.

– Vi undrer oss over at dette ikke er blitt oppdaget tidligere. På vegne av Tjeldsund kommune beklager jeg det som har skjedd. Barn og unge har opplevd så mye vondt, sier Amundsen.

– Jeg vet om flere

Tjeldsund-beboer Arvid Melsbø (72) reagerer med forbauselse over at ingen hadde reagert, spesielt i lys av at saken ble anmeldt i 1999.

Han var på folkemøtet, og VG møter ham hjemme i Ramsund, hvor han har utsikt ned mot forsvarets orlogsstasjon, hvor han en gang jobbet.

– Jeg har jo skjønt at overgrepene har pågått etter 1999 også. Han burde ha vært stoppet tidligere, mye tidligere.

VG møter Melsbø hjemme i stuen hans. Han tror at folk på en ansvarsfølelse og at folk burde ha sagt ifra før.

– Men på et lite sted setter man seg selv i knipen. Alle kjenner alle og det kan være vanskelig. Folk er kanskje redde for å si for mye, sier Arvid Melsbø, som ikke visste om etterforskningen i 1999 før nå.

– Jeg vet om flere som har reist fra bygda som har opplevd ting, men som ikke vil stå frem.

– Fordommer og misforståelser

Bedriftseieren har fått anledning til å svare på spørsmål angående anklager om overgrep på arbeidsplassen og i svømmehallen, men han har ikke svart direkte på disse.

– Han mener saken beror på fordommer, misforståelser og rykter som har fått versere i et lite bygdesamfunn i over 30 år, sier forsvarer Erling Malm, som opplyser at klienten er redd for å bli forhåndsdømt etter det han mener er en ensidig og sensasjonspreget fremstilling fra politiet og mediene.

– Min klient har krav på å anses som uskyldig inntil det foreligger en eventuell rettskraftig dom, sier Malm.