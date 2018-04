Statsminister Erna Solberg (H) kom inn på krigen i Syria under besøket på Venstres landsmøte søndag. Foto: Ørn Borgen / NTB scanpix

Solberg om Syria-angrepet: – Det er ikke naturlig for oss å støtte en aksjon vi ikke er med i

NTB

Publisert: 15.04.18 14:03

Det er sterkt beklagelig at Russland stiller seg på Syrias side og lammer arbeidet i FNs sikkerhetsråd, ifølge statsminister Erna Solberg (H).

– Den grusomme krigen i Syria har rast i syv år. Hundretusener er drept og millioner fordrevet, sa Solberg i sin hilsningstale til Venstres landsmøte søndag.

– Det er en menneskelig lidelse hinsides fatteevne. Mens Assads regjering har drevet brutal krig mot sitt eget folk, har omverdenen sviktet, slo hun fast.

Forbudt i 100 år

Solberg viste til at verdenssamfunnet ikke har klart å finne en bærekraftig eller langsiktig løsning på krisen.

– Spørsmålet om kjemiske våpen i Syria har FNs sikkerhetsråd i 2012, 2013 og 2014 fattet vedtak om. Men etter den tid har Sikkerhetsrådet vært handlingslammet fordi Russland gang på gang har lagt ned veto og stilt seg på Assads side. Det mener jeg er sterkt beklagelig, sa hun.

– Men siden det er et forbud allerede, bør ikke den syriske regjeringen være forbauset over at det ble en reaksjon når kjemiske våpen ble brukt. Vi har derfor sagt at vi har forståelse for aksjonen.

Solberg minner om at bruk av kjemiske våpen har vært forbudt helt siden første verdenskrig. Men USA mener det ble brukt sarin og klorgass i det kjemiske angrepet mot byen Douma i Øst-Ghouta i Syria forrige helg.

«Forståelse»

Solberg fikk søndag spørsmål om bruken av ordet «forståelse» fra norsk side for militæraksjonen USA, Storbritannia og Frankrike satte i gang mot Syria i helgen.

– Det er ikke naturlig for oss å støtte en aksjon vi ikke er med i, sier Solberg.

– Vi er ikke en del av denne aksjonen. Vi var ikke forhåndskonsultert om den, la hun til.

Statsministeren understreker også at organisasjonen OPCW nå må få full tilgang til å gjennomføre en uhildet undersøkelse av det angivelige gassangrepet i Syria. Hun støtter også sterkt anmodningen fra FNs generalsekretær, som ber alle medlemslandene om å være tilbakeholdne.

