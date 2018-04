ØKER MEST: Grensehandelen på Systembolaget gjør et nytt byks. Her fra det svenske vinmonopolets utsalg i Strömstad. Foto: Thomas Andreassen

Norsk alkorekord - i Sverige

Publisert: 22.04.18 02:17

2018-04-22

Aldri før har «de norske» utsalgsstedene til Systembolaget i Sverige solgt så mye alkohol, som i første kvartal i år. Frp og Siv Jensen anklages for å ha sviktet sine velgere og norske forbrukere.

Omsetningstallene for Systembolaget i de fem sentrale områdene i Sverige, som grenser til Norge og hvor nordmenn valfarter til for å handle dagligvare, godteri, brus – og ikke minst vin, sprit og øl – viser en kraftig økning av alkoholomsetningen i første kvartal i år.

Siv Jensen får på pukkelen

– Avgiftssjokket regjeringspartiene og KrF sørget for høsten 2017 får selvfølgelig konsekvenser også for andre produkter enn de som ble direkte berørt av sukkeravgiften. Når det Frp i opposisjon kalte ekstremt høye avgifter, ble økt med 42 og 83 prosent over natten, var det som å kaste bensin på bålet i forhold til grensehandelen som allerede var i sterk økning, sier administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.

– Nå må politikerne våkne. Siv Jensen og Frp har sittet i regjering i over fire år og har ikke produsert ett eneste forslag overfor Stortinget som kan kutte de allerede altfor høye alkoholavgiftene. Og eksplosjonen i sukkeravgiften gjør at Jensen og regjeringen skyfler kunder og arbeidsplasser over grensen, sier generalsekretær Ingunn Jordheim i Vin- og brennevinleverandsørenes Forening.

Giganten Strømstad

Her er tallene fra Systembolagets statistikk:

I første kvartal i år har omsetningen av alkohol ved Systembolagets utsalg i dem fem fremste grensehandelsregionene i Sverige, gått opp med 8,9 prosent fra første kvartal i fjor, fra 31010000 liter til 33767000 liter (øl, vin, sprit og annen alkohol). Aldri før har det vært solgt mer alkohol ved disse grenseregionene over disken til Systembolaget.

Størst økning har det vært i Jämtland, hvor trøndere kan hente bestilte polvarer ved Storlien. Der ble det solgt 2987000 liter alkohol og økningen har vært hele 15,2 prosent. Hit går det busslaster med nordmenn.

I Värmland, hvor østlendinger reiser over grensen til Charlottenberg, er økningen nest størst, på 11,5 prosent.

Ett sted har over halvparten av omsetningen i de fem grensefylkene: Västra Götaland, hvor Strømstads to Systembolag-utsalg dominerer. Der omsatte de i første kvartal 18444000 liter alkohol, opp 7,1 prosent siden første kvartal i fjor.

Flere drar over grensen

– Salgstallene fra Systembolaget er nok et eksempel på at konsekvensene av sukkeravgiftssjokket på er store. Samtidig viser Tollvesenets tall at beslagene av brennevin økte med rundt 20 prosent fra 2016 til 2017, beslagene av vin ble bortimot fordoblet og ølbeslagene øker jevnt og trutt. Det burde snart ringe noen varselklokker på Løvebakken, sier Brubakk.

– Trenden har vært klar i mange år: Avgiftene gjør at grensehandelen øker. Når regjeringen i Norge i tillegg bidrar med kraftfull økning av sukkeravgiften, så gir det ringvirkninger: Det bidrar til at enda flere drar over grensen for å handle, også øl, vin og sprit på Systembolaget, sier Jordheim.

Tidligere har Systembolaget offentliggjort oversikt over omsetningen i enkeltkommuner og laget digitalt kart . Det viste eksempelvis i fjor, det ekstreme salget av alkohol i Strømstad:

VG viste at det ble solgt 475 liter alkohol pr. innbygger i Strømstad i 2016, mens det i Stockholm ble solgt 31,5 liter pr. innbygger.

– Har stoppet all publisering

– Når Strømstad med 6000 innbyggere har Sveriges 5. største pol og at det vesle stedet har to pol, forteller det at Systembolaget bevisst utnytter grensehandelen. Men det ser ut som at det har blitt så vanskelig at de vil skjule det: Det digitale kartet og statistikken som viser omsetningen i hver enkelt kommune, er fjernet.

– Systembolaget har stoppet all publisering av salgsstatistikk på kommunenivå. Jeg mener norske myndigheter må ta opp dette med svenskene; vi må vite mest mulig om det norske konsumet for å kunne ta gode beslutninger innenfor alkoholområdet i Norge, sier Jordheim.

Tord Lien kritisk

Tidligere Frp-statsråd, Tord Lien, har nå blitt direktør for NHO i Trøndelag. Han er bekymret.

– Å endre sukkeravgiften så mye over natten, er dramatisk og svekker deler av industrie vår i Trøndelag. Nidar Bergene er store hos oss og det er klart de merker at folk i større grad handler sjokolade og godteri i Sverige og på nett.

– Ditt parti sitter i regjeringen og har vært med på avgiftsøkningene?

– Jeg er ansatt i NHO nå og det er all grunn til bekymring at stortingsflertallet skaper usikkerhet omkring lønnsomhet og arbeidsplasser.

Forsvarer Frp

Siv Jensen overlater til finanspolitisk talsperson i Frp, Helge André Njåstad, å kommentere saken.

– Det ser ut til at flere partier, også fra venstresiden, plutselig har fått et litt annet syn på norsk avgiftspolitikk. Frp har i lang tid ment at norske skatter og avgifter har innvirkning på handelskonkurransen mellom land, og det ser ut til at flere nå innser at høye særavgifter er en konkurranseulempe for Norge.

Han sier at Frp må måles ut ifra Frps program.

– Frp er hverken tilhenger av høy sukkeravgift, eller av høye alkohol- og tobakksavgifter. Dette handler både om at norske priser skal være konkurransedyktige i forhold til prisnivået i våre naboland, men også om at folk skal ha frihet til å gjøre selvstendige valg uten å betale skjorta for varene. Derfor ønsker Frp å redusere norske særavgifter.

PS: Et annet grenselekkasje-tall ble lagt frem torsdag, som viste at salget av brus i Norge har gått ned med 12 millioner (nesten 11 prosent) liter hittil i år.

– Det er helt åpenbart at salgsnedgangen skyldes sukkeravgiften. Folk handler heller andre steder, sier Petter Nome i Bryggeri- og drikkevareforeningen til P4.