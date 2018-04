SYNKER: I Tjernfjelltjønna i Saltdal har vannstanden sunket drastisk siden Statens vegvesen gikk i gang med arbeidet med ny tunnel i fjellet under. Foto: Manfred Hüttepohl

Fjellvann forsvinner - kan skyldes tunnelutbygging

Helge Simonsen, Saltenposten

Marthe S. Lien

Publisert: 23.04.18 21:17

Hytteeier Herleif Nilsen (82) er sjokkert over tilstanden som råder ved Tjernfjelltjønna i Nordland. Store deler av fjellvannet er rett og slett borte.

– Jeg trodde nesten ikke mine egne øyne da jeg så det. Man begynte jo å kverne på hva årsaken kunne være med det samme, og mistanken gikk fort til den eneste store hendelsen som har vært her på en mannsalder, forteller Nilsen som har hatt hytte i området siden 50-tallet til Saltenposten .

Iskanten som normalt sett ligger flatt langs strandlinjen, lå senket langt ned sammenlignet med der den skulle være.

Det siste halvannet året har den nye stoltheten til Statens vegvesen – Tjernfjelltunnelen – blitt drevet gjennom fjellet noen hundre meter under vannet.

– Når man ser på kartene som veivesenet selv har, så passerer tunnelen direkte under området som det nå er mye mindre vann i enn det var tidligere. Jeg er helt sikker på at all sprengingen har gjort at det har blitt en lekkasje som gjør at store deler av vannet som er i tjønna nå er borte, sier en oppgitt Herleif Nilsen til Saltenposten .

Vernet område

Fjellvannet er i overkant av 300 meter langt, og ligger innenfor et naturvernområde i Tjernfjellet. Det ligger normalt sett en holme ute i vannet, men det ser nå ut som at det er så lav vannstand at den nordlige delen av tjønna nærmest er tørrlagt.

– Det er tragisk å se på at det er blitt slik. Det er et fint fiskevann som er rasert om ikke dette rettes opp i, sier Nilsen.

Også en annen saltdaling som er en av mange som ofte ferdes i området reagerer.

– Man måtte gå i en bratt bakke ned fra strandkanten til isen, og jeg anslår at det er minst halvannen meter lavere vannstand nå enn det skal være i vannet, sier Manfred Hüttepohl.

Heller ikke han er i tvil om at det er tunnelen som er årsaken til at lekkasjene har oppstått.

– Nei, hva i all verden skulle det ellers være. Vannet kan ikke bare plutselig forsvinne etter så mange år liggende urørt. Det stemmer bare ikke.

Ingen krav til Vegvesenet

Prosjektleder for Tjernfjelltunnelen, Arild Hegreberg, sier Statens vegvesen skal finne ut om lekkasjen skyldes tunnelbyggingen.

– Da arbeidet med tunnelen startet, var det en rimelig stor lekkasje av vann til å begynne med, men det avtok ganske raskt. Det var i hvert fall ikke noe som tydet på at det var de mengdene som er borte fra tjønna, sier prosjektlederen til Saltenposten .

Til tross for at tunnelen går igjennom et landskapsvernområde, er det ingen konkrete krav til at man skal ta grep for å unngå slikt som dette.

– I den grad man tetter lekkasjer, så er det for å sikre at det er mulig å jobbe med tunnelen. Det stilles ikke krav til at man skal gjøre det for å hindre at det blir lavere vannstand som i dette tilfellet, sier Hegreberg videre.

Han legger også vekt på at en svært tørr vinter kan være en medvirkende årsak til at vannstanden er så lav som den er.

Ser alvorlig på saken

Skogbrukssjef Ørjan Alm i Saltdal kommune sier det er strenge krav til at naturen skal være urørt i et landskapsvernområde, og han ser alvorlig på saken.

Alm tror lite på teorien om at vannstanden skyldes lite nedbør i løpet av vinteren.

– Det har for så vidt vært en ganske tørr vinter, men jeg har vært på mange andre fjellvann i denne perioden, og de ser ikke ut som dette, sier han.

At et fjellvann virker å bli slukt av tunnelutbygging kom også brått på for miljøavdelingen hos Fylkesmannen i Nordland. De har derfor ikke noe fasitsvar på hvilket ansvar Statens vegvesen har i saken.

– Det vi tenker sånn umiddelbart, er å finne ut hva er det som egentlig skjer her. Vi har hatt tett dialog med Statens vegvesen, Saltdal kommune og saksbehandlere på vannforvaltningsfeltet internt hos Fylkesmannen, sier Inge Sollund Ingvaldsen, som er sekretariatsleder ved Midtre Nordland Nasjonalparkstyre.

Ingvaldsen mener en alternativ forklaring kan være at vannet har blitt ledet inn i nye sprekker på grunn av vibrasjoner som sprengingene har skapt. Samtidig mener han det meste peker på at tunnelarbeidet er årsaken.

– Dette skjer jo samtidig som tunnelbyggingen skjer. Før dette har det vært stabil vannstand i en mannsalder ifølge beboerne, sier han.