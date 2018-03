PRESSET: Justisminister Sylvi Listhaug (Frp) måtte torsdag legge seg langflat foran Stortinget og beklage sitt Facebook-innlegg. Her snakker hun med Jan Tore Sanner. Foto: Tore Kristiansen, VG

Kristin Clemet om Listhaug: «Alle andre ville jo bedt om å bli flyttet eller gå av»

Publisert: 19.03.18 09:42 Oppdatert: 19.03.18 11:46

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-03-19T08:42:10Z

Tidligere Høyre-statsråd Kristin Clemet fastslår at Sylvi Listhaug (Frp) fremstår som splittende og at justisministeren selv bør vurdere sin post.

– Hun bør be statsministeren om å få en annen statsrådspost eller be om å få gå av. Hun bør, slik alle statsråder bør, gjøre dette for å vise at hun setter regjeringen foran seg selv, sier Clemet til VG.

Clemet, som er sjef for tankesmien Civita, la søndag kveld ut et blogginnlegg der hun kommer med ramsalte karakteristikker av justis-, beredskaps- og innvandringsministeren.

I et innlegg på sin Facebook-side skriver hun også følgende om situasjonen Frps justisminister nå befinner seg i: «Alle andre ville jo, i en slik situasjon, bedt om bli flyttet eller gå av».

– Splittende

I blogginnlegget skriver Clemet blant annet:

«At en statsråd ser seg tjent med å virke så splittende og så lite samlende er gåtefullt for meg. Det var ikke gitt at det skulle bli slik, den gangen hun ble landbruksminister i 2013, men slik er det altså blitt».

Clemet fortsetter:

«Antipatiene som retter seg mot Sylvi Listhaug , finnes blant mennesker i alle partier, også i hennes eget parti. De misliker den splittende og støyende stilen og den svake rolleforståelsen. Noen misliker selvsagt også den strenge innvandringspolitikken og -retorikken hun står for, men det gjelder ikke alle. Også blant dem som ønsker en strengest mulig innvandringspolitikk, er det folk som er kritiske til måten hun arbeider på, blant annet fordi hun får igjennom færre saker i Stortinget enn hun ville fått med en mer forsonende stil».

VG var mandag formiddag i kontakt med Listhaugs rådgiver Espen Teigen. Han opplyser at de ikke vil gi noen kommentarer til saken nå.

– I en boble

Kristin Clemet var personlig rådgiver for statsminister Kåre Willoch, arbeids- og administrasjonsminister i Syse-regjeringen og utdanningsminister i Kjell Magne Bondeviks andre regjering.

Clemets artikkel tar utgangspunkt i at VG søndag morgen kunne melde at statsminister Erna Solberg hadde bestemt seg for å «sette hardt mot hardt» i saken. Det betyr at Solberg åpner for å stille såkalt kabinettsspørsmål i Stortinget på tirsdag: Regjeringssjefen finner seg ikke i at KrF sikrer flertall for et mistillitsforslag mot Listhaug som opposisjonspartiene står bak.

Hvorvidt KrF skal stemme for mistillitsforslaget skal etter planen avgjøres av et ekstraordinært landsstyremøte i partiet som begynner mandag klokken 12.

Høyre-topper VG snakket med søndag kveld, var klare på at de er nærmere enn regjeringskrise enn noen gang , mens i Frp er de tause .

Søndag ettermiddag stilte flere opp for å vise sin støtte til Listhaug:

I bloggen sin fastslår Clemet at Listhaug befinner seg i en boble.

«Jeg tipper at hverken Erna Solberg eller Siv Jensen er særlig lykkelige over den situasjonen Sylvi Listhaug har satt både dem og regjeringen i. Når man forårsaker så mye skade som Listhaug har gjort den siste uken og står i fare for å forårsake en hel regjerings fall, skulle man tro at man kanskje ville vurdere å bidra til å løse problemet, for eksempel ved å be om å få en annen statsrådspost eller ved å be om å få gå av. Men dette skjer neppe. Når man vekker så sterke sympatier og antipatier som Sylvi Listhaug gjør, befinner man seg på en måte i en boble der man får et overveldende inntrykk av å ha stor støtte», skriver Clemet.

Til VG mandag understreker hun at Listhaug fortsatt kan komme til å be om å få gå av eller få en annen ministerpost.

– Det kan fortsatt skje, men grunnen til at jeg skrev det slik, er at i de fleste tilfeller vil dette skjedd tidligere, sier Clemet.

– Det kan hende at det først skjer når hun blir sikker eller nesten sikker på at KrF eventuelt vil felle regjeringen - at hun tar til fornuft og ber om å få tre til side eller få en annen post, som jeg tror statsministeren da vil etterkomme, sier Clemet.

I blogginnlegget hevder hun at Erna Solberg befinner seg i en «ekstremt vanskelig situasjon», med få handlingsalternativer. Grunnen er at Listhaug har så mange sterke tilhengere, også utenfor Frp.

Listhaug unnskyldte seg flere ganger fra talerstolen:

«Sprengkraften i å forsøke å kvitte seg med Listhaug nå, er rett og slett for stor. Samtidig er det vanskelig for Erna Solberg å være helt sikker. Hun, som – med rette – har vært stolt av at hun har ledet en koalisjon og vært statsminister i et land med mindre splittelse og polarisering enn i de fleste andre land, ser nå at splittelsen også vokser med Listhaug i regjering».

– Vil endre situasjonen

Clemet tror at hvis regjeringen overlever stortingsmøtet tirsdag, der mistillitsforslaget skal stemmes over, vil det som har skjedd gjøre at situasjonen internt i regjeringen ikke vil forbli den samme:

– Regjeringen for øvrig samarbeider veldig godt, men jeg vil tro at irritasjonen over det som har skjedd er ganske stor og at Listhaugs mulighet til å gjenta denne typen ting vil bli betydelig mindre. Får hun en sjanse til nå, betyr det at hun ikke får så mange flere, sier Clemet.

En av dem som kommenterer blogginnlegget, skriver på Clemets Facebook-vegg:

«En klok kommentar. Personlig er jeg rasende på Listhaug. I tillegg til den farlige og destruktive face-meldingen raserer hun nå, nærmest med vitende og vilje, et møysommelig oppført byggverk som dyktigere politikere enn henne har reist. Det er egentlig hun som feller regjeringen. Hun setter de andre aktørene sjakk matt, enten det gjelder Støre, Solberg eller for den saks skyld Siv Jensen. Hun setter også Hareide i en håpløs situasjon. Skjønner hun hva hun har gjort? Bryr hun seg?»

Til dette svarer altså Clemet:

«Godt spørsmål. Jeg tror det er mange som ikke forstår seg på henne. Alle andre ville jo, i en slik situasjon, bedt om å bli flyttet eller gå av».