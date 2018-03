KRF-LEDERE: Valgerd Haugland satt som leder i KrF frem til 2004. Nå er det Knut Arild Hareide som er leder, og han må ta et vanskelig valg. Foto: Terje Visnes

Tidligere KrF-leder: - Ha is i magen, Hareide!

Publisert: 18.03.18 16:40

INNENRIKS 2018-03-18T15:40:10Z

Tidligere KrF-leder Valgerd Svarstad Haugland mener KrF nå må tenke på hva som er rett, og ikke bare på hva som er strategisk, når de skal avgjøre regjeringens skjebne.

– De har et utrolig press på seg. Jeg må si at jeg ikke misunner Knut Arild i akkurat disse dagene, sier tidligere KrF-leder Valgerd Svarstad Haugland til VG.

Hun var selv svært kritisk til Frp da hun satt som KrF-leder. Før stortingsvalget i 2001 avviste hun at KrF kunne samarbeide med partiet, uansett resultat. Før stortingsvalget i 2013 advarte hun også Hareide mot å gå inn i regjering med Høyre , Venstre og Frp.

Og nå står altså Hareide i en situasjon der han kan felle Erna Solbergs blåblå regjeringsprosjekt på tirsdag.

– Is i magen

Til VG understreker Haugland at hun ikke skal mene for mye om hva Hareide skal gjøre i den situasjonen han står i, nå som hun sitter som fylkesmann i Oslo og Akershus. Det må han avgjøre selv, sier hun.

– Men jeg tenker at KrF må ha is i magen og gjøre det de mener er rett. Man skal ikke bare være strategisk.

Stemmer KrF for mistillit mot justisminister Sylvi Listhaug, vil Erna Solberg ifølge VGs kilder stille kabinettspørsmål, slik at hele regjeringen går av om det blir mistillit. Ifølge VGs opplysninger har KrF-leder Knut Arild Hareide fått denne beskjeden.

Samtidig som hun mener KrF har et veldig krevende valg foran seg, påpeker Haugland at det ikke bare er KrF som sitter med makten over hva som blir utfallet.

– Det kommer også an på regjeringen. En ting jeg har sett, er at KrF har sagt at de har svekket tillit til Listhaug, men de har jo ikke sagt at de ikke har tillit til regjeringen.

– Regjeringen har selv et ansvar, understreker Haugland.

Lørdag åpnet arbeiderpartiet for å la være å stemme for mistillit om Listhaug flyttes til et annet departement. Det har KrF-leder Knut Arild Hareide vært positiv til. Men dette har ikke blitt godt mottatt av Frp.

– Veldig spennende

Haugland tok over som leder i KrF etter Kjell Magne Bondevik i 1995, og satt som leder fram til Dagfinn Høybråten tok over i 2004.

Selv om KrF også var i noen krevende situasjoner da hun satt som partileder, kan hun ikke komme på noe sammenliknbart. Da Haugland satt som KrF-leder hadde partiet også større oppslutning, og satt i to regjeringer.

– KrF har stor makt i vippeposisjon, og er et relativt lite parti. Vi var i noen krevende situasjoner, men ikke sånn at det ble liv og død for en statsråd eller regjeringen. Det blir veldig spennende å se hva som skjer, sier hun.

Tidligere statsminister Kåre Willoch (H) mener Listhaug-saken ikke er alvorlig nok til å felle regjeringen. Han sier statsminister Erna Solberg gjør det eneste riktige ved å sette hardt mot hardt i saken, skriver NTB.

– Jeg skjønner statsministeren godt. Hun gjør det eneste riktige. For Frp har sagt at det er uaktuelt for dem å sitte hvis Listhaug får mistillitsvotum mot seg i Stortinget, sier Willoch til NRK .

– Av hensyn til landet og den generelle politiske stabilitet, er det viktig at denne saken snart legges død, sier han.