JUL PÅ FJORDEN: Redningsskøyta Eivind Eckbo har vært operativ siden 2014, og er en av Redningsselskapets nyeste redningsskøyter. Ved hjelp av AIS-systemet kjørte mannskapet i år inn en rute med form som et juletre. Foto: Skjermdump Marine Traffic / Redningsselskapet

Er dette Norges største julehilsen?

INNENRIKS 2018-12-24T10:35:01Z

På en rolig vakt to dager før jul, bestemte mannskapet på redningsskøyten «Eivind Eckbo» seg for å lage det de beskjedent hevder er Norges største juletre.

Publisert: 24.12.18 11:35

22. desember gikk mannskapet ved redningsskøyten «Eivind Eckbo» til verks for å lage en litt spesiell julehilsen.

– Vi begynte å leke litt med tanken på å gjøre dette allerede i fjor, men da fikk vi ikke tid, forteller en lattermild Jan Kristiansen til VG, som er båtfører på redningsskøyten.

Bitte lille julaften hadde han vakt med sine tre kolleger, og de tegnet opp en rute for en SAR-øvelse (Search and Rescue) noe utenom det vanlige.

– Når vi jobber ombord lager vi et mønster for å ha noe å søke etter, og i år lagde vi et juletre:

– Dette var jo et knep, vi brukte øvelsen som alibi. Vi hadde god kontroll ute i fjorden. Det er mye humor i Redningsselskapet, forteller skipperen.

Det var Sysla Maritim som først omtalte saken.

6500 meter «høyt»

Med punkter fra AIS-systemet, som sporer redningsskøytas posisjon til enhver tid, kjørte de ut i Oslofjorden og satte igang.

Resultatet, som kan sees fra ruteopplysningene til «Eivind Eckbo» på Marine Traffic, ble et juletre som strekker seg over anslagsvis tre og en halv nautiske mil, altså 6500 meter.

Juletreets omkrets anslår Kristiansen at ligger på mellom 15 og 16 nautiske mil, noe som tilsvarer mellom 27 og 29 kilometer. Hele seansen tok rundt en time, forteller båtføreren.

– Er dette Norges største juletre?

– Tja, det er en beskjeden påstand vi har kommet med, sier Kristiansen:

– Dette var primært tenkt som en julehilsen til de som er ekstra engasjerte i det vi holder på med. Jeg tror de synes det har vært morsomt, legger han til.

På beredskap julaften

Mannskapets julestunt har fått mye oppmerksomhet, og Kristiansens telefon har ringt hele morgenen julaften, forteller han. Skjermdumpen av det gigantiske juletreet har også gått sin gang i sosiale medier.

– Vi hadde ikke tenkt at dette skulle bli så stort. Men jeg tror folk synes det er gøy, sier han og humrer.

Noen julestjerne på treet rakk de dessverre ikke i år.

– Det får vi ta igjen neste år. Til å være første gang sier vi oss fornøyd for nå, fastslår Kristiansen.

Julaften er han selv på beredskapsvakt for «Eivind Eckbo», men skal kun ut i redningsskøyten om det skjer noe. Kristiansen er bosatt i Sandefjord og forteller at han likevel vil få tid til litt julefeiring.

– Ja, jeg skal spise ribbe med familien, for å si det sånn.