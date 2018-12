TILSYN: Fylkeslegen i Hordaland bekrefter til VG at de har opprettet tilsyn mot Haukeland universitetssjukehus i Bergen etter at det ble gjennomført en feil operasjon. Foto: Tor Erik H. Mathiesen

Tilsynssak mot Haukeland sykehus: Fjernet tykktarm ved en feil

Fylkeslegen i Hordaland har opprettet tilsynssak mot Haukeland universitetssjukehus etter at et mer omfattende kirurgisk inngrep ble gjennomført på en pasient enn det som var planlagt.

En person fikk ved en feil tykktarmen fjernet under et kirurgisk inngrep på Haukeland Universitetssjukehus i november.

Fylkeslege Helga Arianson i Hordaland bekrefter til VG at de har opprettet tilsynssak etter en slik hendelse ved sykehuset i november.

– Vi har opprettet tilsynssak, og undersøker nå saken, sier Arianson til VG.

Hun kan ikke si nøyaktig hvilken dato de mottok varselet, men sier det ble varslet umiddelbart etter hendelsen.

– Jeg kan bekrefte at vi har fått melding om en slik type hendelse, og det var sykehuset selv som varslet om dette via Statens helsetilsyn. Det dreier seg om en feil operasjon, sier Arianson.

– Lei oss for det som har skjedd

VG har kontaktet Haukeland universitetssjukehus og bedt om en kommentar til saken, samt spurt om når hendelsen skjedde, hva som skjedde og hva sykehuset gjør for å følge opp hendelsen.

Klinikkdirektør John-Helge Heimdal ved Kirurgisk klinikk skriver følgende om saken i en e-post til VG:

– Vi kan bekrefte at det ble utført et mer omfattende inngrep på en pasient enn det som var planlagt. Hendelsen ble rutinemessig meldt Helsetilsynet. Vi er lei oss for det som har skjedd og vi går nå grundig gjennom hendelsen. Det går etter forholdene bra med pasienten. Vi ønsker ikke å kommentere hendelsen ytterligere så lenge dette er en pågående tilsynssak, skriver klinikkdirektøren.

Inngrep hvor hele eller deler av tykktarmen fjernes kirurgisk kalles en kolonreseksjon, og utføres ved blant annet tykktarmskreft, ifølge oppslagsverket Kreftlex.

Flere hendelser

I oktober i år omtalte VG at det ble iverksatt politietterforskning etter at en mann i 40-årene døde uventet på akuttmottaket på Haukeland etter å ha kommet inn med hjerteproblemer.

Forrige uke konkluderte Fylkesmannen i Hordaland med at mannen ikke fikk forsvarlig behandling.

Tidligere i år fikk sykehuset en bot på 1,5 millioner kroner etter at seks år gamle Djabrail døde etter at han ble gitt feil sprøyte i forbindelse med kreftbehandling.