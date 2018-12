BILDER BORTE: Munchmuseet på Tøyen i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Verdifulle Munch-bilder er borte

INNENRIKS 2018-12-27T16:49:58Z

Minst 47 kunstverk fra Stenersensamlingen er forsvunnet. Til sammen 34 Munch-verk er borte, og seks av dem trodde Munchmuseet at de hadde, skriver Dagbladet.

NTB

Publisert: 27.12.18 17:49

Det er Munchmuseet som har ansvaret for verkene. Da avisen for ett år siden ba om en oversikt over hvilke bilder i den omfattende Stenersensamlingen som er forsvunnet, så var svaret de fikk 26. Men i en oversikt over forsvunne kunstverk som Dagbladet presenterte torsdag, avslører avisen at minst 47 kunstverk er borte.

Seks Munch-verk som Munchmuseet ikke visste at var borte, er blant de forsvunne bildene. Dette dreier seg om de grafiske verkene «Omega gråter», «Marats død», «Gråtende ung kvinne ved sengen», «Portrett av fru R.», «Tiergarten-Berlin» og barnebildet «Åge Christian Gierløff».

Munchmuseet overtok ansvaret for kunstsamlingen i 2010 etter at Oslo kommune inntil da hadde hatt ansvaret for samlingen til kunstsamleren Rolf E. Stenersen.

Elisabeth Munch-Ellingsen, som er oldebarn av Edvard Munchs bror, reagerer på at et stort antall kunstverk er borte.

– Hele denne ivaretakelsen av så verdifulle bilder, både kunstnerisk og økonomisk, er virkelig skandaløs. Jeg tenker ikke nødvendigvis på det økonomiske, men at det er en verdifull arv. Det offentlige får en gave og et ansvar, og så blir ikke ansvaret tatt, sier Munch-Ellingsen.

Munchmuseets direktør Stein Olav Henrichsen kan ikke si noe om hvorfor registreringen av verkene har vært mangelfull. Han mener håndteringen av samlingen må sees i lys av et symptom på et større spørsmål om hvordan vi som samfunn ivaretar vår kunst og kulturarv.